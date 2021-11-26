ДАВИД СВЯТОСЛАВИЧ

Князь черниговский, один из сыновей, по-видимому 3-й, киевского и черниговского князя святого Святослава (Николая) Ярославича.

(На миниатюре в Изборнике 1073 г ., изображающей семью кн. Святослава, Д. С. помещен 3-м из сыновей князя - после Глеба и Олега (Михаила), перед Романом и Ярославом (Панкратием)), отец св. кн. Николая Святоши (Святослава Давидовича).

Первое известие о Д. С. относится к событиям, имевшим место вскоре после смерти его дяди киевского кн. Всеволода (Андрея) Ярославича († 1093) и вокняжения в Киеве Святополка (Михаила) Изяславича (двоюродного брата Д. С.). В 1093/94 г. Д. С. оказался на княжении в Смоленске. Опасаясь усиления Святославичей на смоленско-черниговских землях после утверждения в Чернигове при помощи половцев Олега Святославича, князья-соправители Святополк (Михаил) Изяславич и Владимир (Василий) Всеволодович Мономах, подойдя с войсками к Смоленску, вынудили Д. С. уйти на княжение в Новгород. Спустя 2 года новгородцы изгнали Д. С. и он вернулся в Смоленск.

В 1097 г. Д. С. принял участие в Любечском съезде князей, на к-ром за ним и его братьями Олегом и Ярославом были закреплены владения их отца, т. е. Черниговское и Муромское княжения. По-видимому, Д. С. был тогда признан старейшим среди Святославичей (Глеб был убит в 1078, Олег же провинился как инициатор усобиц, в к-рых он активно использовал половцев). В последующих летописных известиях, а также в перечне рус. князей в «Хожении» игум. Даниила Д. С. упоминается ранее брата Олега, есть данные, что именно Д. С. занимал старейший стол в Черниговском княжении.

В 1097 г. волынский кн. Давид Игоревич с ведома Святополка Киевского захватил и ослепил теребовльского кн. Василия Ростиславича. Д. С. вместе с Владимиром Мономахом и братом Олегом участвовал в походе на Киев, чтобы вынудить Святополка выступить против волынского князя. В результате междоусобной войны на юго-западе Руси Давид был лишен Волыни, Д. С. в военных действиях участия не принимал, послав отряд во главе с сыном Святославом. В 1100 г. Д. С. был участником княжеского съезда в Уветичах (Витичеве), положившего конец конфликту между рус. князьями и Давидом

Позднее Д. С. регулярно участвовал в походах рус. князей против половцев, организованных Святополком Изяславичем и Владимиром Мономахом (1101, 1103, 1110, 1111; Олег Святославич уклонился от участия почти во всех походах), сыграл важную роль в крупных победах над половцами в 1103 и 1111 гг. Зимой 1107/08 г. Д. С. вместе с князьями Владимиром Мономахом и Олегом Святославичем ездил в Половецкую степь для заключения мира.

В княжение Д. С. был поставлен Черниговский еп. Феоктист (11 янв. 1113). Вместе с Владимиром Мономахом (с 1113 князем киевским) и Олегом Святославичем Д. С. был в числе организаторов перенесения мощей св. князей-мучеников Бориса и Глеба в Вышгороде в новопостроенную каменную церковь. 1 мая 1115 г. состоялось освящение церкви, 2 мая - перенесение мощей (в присутствии Киевского митр. Никифора I и др. представителей духовенства). Между князьями возник спор: Мономах хотел поставить раки посреди церкви, а Д. С. и Олег - в правой стороне в «комаре» (где наметил их отец). Спор был решен с помощью жребия, «и выняся жребии Давыдов и Олгов». По-видимому, около этого времени по инициативе Д. С. в Чернигове был воздвигнут храм, посвященный святым Борису и Глебу.

В 1116 г. Д. С. участвовал в походе Владимира Мономаха против минского кн. Глеба Всеславича, черниговские войска осаждали Друцк. В том же году Д. С. послал своего сына Всеволода вместе с сыном Мономаха Ярополком (Иоанном) против подонских половцев. В 1117 г. Д. С. лично участвовал в походе Мономаха на Владимир-Волынский против кн. Ярослава Святополчича.

Д. С. имел сыновей: Святослава (св. Николая Святошу), Ростислава, Всеволода, Владимира и Изяслава. Любецкий синодик называет имя супруги Д. С.- Феодосия. Д. С. был похоронен в построенной им черниговской Борисоглебской ц. (надгробие не сохр.).

Д. С.- герой «Слова о князьях», произведения черниговской литературы, созданного, вероятнее всего, во 2-й пол. XII в., главной темой к-рого является призыв к рус. князьям о братолюбии и прекращении междоусобных распрей. В этой связи о Д. С. говорится как об идеальном правителе, при этом, возможно, подразумевается противопоставление его Олегу Святославичу, неоднократно затевавшему усобицы, выступавшему против старших князей, приводившему на Русь половцев. Автор «Слова...» упрекает младших князей за то, что они не желают стерпеть даже малой обиды от старших, отказываются от вассальных обязанностей, готовы по любому поводу воевать и даже призывают на «братию» половцев. (Из письма Владимира Мономаха Олегу Святославичу видно, что Д. С. в отличие от брата был готов «рядитися» со старшими князьями (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 254-255).) Автор «Слова...» пишет, что Д. С. «ни с кем не имеаше вражды»: если кто-то шел на него войной, князь ее останавливал миролюбием, всегда был верен крестоцелованию. Смерть черниговского князя описана в «Слове...» как кончина святого. Останки князя сначала поместили в черниговском Преображенском соборе, над к-рым появилась звезда, когда же тело князя перенесли в ц. святых Бориса и Глеба, звезда переместилась и встала над ней. Солнце не заходило до тех пор, пока не совершились похороны. Автор «Слова...», полемизируя с теми, кто полагали невозможным спасение для людей, у к-рых есть жена и дети, приводил Д. С. в качестве примера того, что можно спастись, оставаясь мирянином. Характеристика, данная Д. С. в «Слове о князьях», была использована в 60-х гг. XVI в. в «Книге степенной царского родословия» («О блаженном князе Давыде Святославичи, внуке Ярослава Владимировича, чюдесная повесть»). Д. С. почитается в Черниговской земле.

Иконография Д. С. представлена в серии миниатюр Радзивиловской летописи кон. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 142, 147-148, 150-151 об., 154, 155), в частности, в следующих сюжетах: встреча Владимира Всеволодовича Мономаха с отрядами Д. С. и Олега Святославича (1097); примирение князей на съезде в Уветичах и отправление ими посланцев к волынскому кн. Давиду Игоревичу (1100); съезд князей на р. Золотче и заключение мира с половцами (1101); совместные походы князей с Д. С. против половцев в 1103 (неск. миниатюр), 1110 и 1111 гг. (сражение и победа на «Салне-реце») (Радзивиловская летопись. СПб.; М., 1994. Т. 2. С. 353, 355-359). Однако выделить изображение Д. С. в группе князей в этих композициях практически невозможно.

Иллюстрации:

Миниатюра. Архив ПЭ.

Автор статьи: А. А. Горский