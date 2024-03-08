РЮРИК, СИНЕУС, ТРУВОР

Рюрик, Си́неус, Трýвор ( древнесканд. Hrøríkr, Signjótr, Þórvarðr) — согласно летописному «Сказанию о призвании варягов» (под 862), три брата варяга, приглашенные чудью, словенами, кривичами, мерей (и весью ?) на княжение и севшие в Ладоге (по Ипатьевской летописи) или Новгороде (по Лаврентьевской летописи, где слово «Новгород» является вставкой). По смерти братьев Р. стал единоличным правителем и, в представлениях летописца, основателем династии князей-Рюриковичей. Все три имени представлены в древнескандинавском ономастиконе (выведение имени Р. из поморско-славянского rerig «сокол» невероятно по лингвистическим со­ображениям). Оценка «Сказания» как умозрительной конструкции летописца или местной новгородской легенды (А. А. Шахматов , Д. С. Лихачев и др.) обусловила признание Р. легендарной фигурой. Однако выявление исторического ядра «Сказания» позволило признать реальность существования Р. (но не его «братьев»). Р., вероятно, был предводителем одного из викингских отрядов, действовавших в Ладожско-Ильменском регионе, и стал правителем возникавшего здесь раннегосударственного образования. Судя по имени, употребительному в южно-норвежском династическом именослове, Р. мог происходить из знатного, возможно, правящего рода. Отождествление его с Рориком (Roricus) из рода южно-датских правителей, имевшего лен во Фризии, основывается лишь на со­впадении имени и примерного времени жизни (Н. Т. Беляев; критику см.: Х. Ловмяньский).

Придание «Сказанию» статуса династической легенды, а Р. — роли прародителя княжеского рода, вероятно, происходит в конце Х — начале XI в. и закрепляется в древнерусском политическом сознании. Образ Р. подвергся переосмыслению в летописании и политической литературе XVI в. («Сказание о князьях владимирских»). Под влиянием польской историографии Р. был представлен потомком римского императора Августа и выходцем из Пруссии; сказание о нем было объединено с новгородской традицией о первом посаднике Гостомысле.

Лит .: Беляев Н. Т . Рорик Ютландский и Рюрик начальной летописи // Seminarium Kondakovianum. 1929. Т. 3. С. 215–270; Ловмяньский Х . Рорик Фрисландский и Рюрик «новгородский» // Скандинавский сборник. Таллин, 1963. Т. 7. С. 221–249; Мельникова Е. А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. М., 2000. С. 143–159; Петрухин В. Я . Легенда о призвании варягов в средневековой книжности и дипломатии // Норна у источника судьбы. М., 2001. С. 297–303; Мельникова Е. А . Рюрик и возникновение Древнерусского государства в представлениях летописцев XI — начала XII в. // Древнейшие государства Восточной Европы. 2005 г. М., 2008. С. 47–75; Пчелов Е. В . Рюрик. М., 2010; Стефанович П. С. «Сказание о призвании варягов», или Origo gentis russorum? // Древнейшие государства Восточной Европы. 2010 г. М., 2012. С. 513–582. Е. А. Мельникова.