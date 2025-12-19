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В этом эпизоде мы погружаемся в увлекательный мир старинных игр с двумя выдающимися специалистами реконструкторами: Яковом Внуковым и Петром Ершовым. Что вас ждет?
• Обсуждение популярных игр разных эпох: от средневековых настольных игр до народных забав
• Уникальные истории о том, как игры отражали культуру и общество своего времени
• Практические советы по воссозданию старинных игр и их правил
• Интересные факты о редких и забытых играх, которые могут удивить даже опытных игроков
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как игры прошлого продолжают вдохновлять и развлекать нас сегодня!