ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ - Ва­ла­ам­ский в честь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня став­ро­пи­ги­аль­ный муж­ской мо­на­стырь.

Точ­ная да­та ос­но­ва­ния Валаамского мпонастыря не­из­вест­на; пер­вые хри­сти­ан­ские при­хо­ды по­яви­лись на бе­ре­гах Ла­дож­ско­го озера не позд­нее XI века.

Ос­но­ва­те­ля­ми мо­на­ше­ст­ва на острове Ва­ла­ам счи­та­ют­ся свя­тые Сер­гий и Гер­ман Ва­ла­ам­ские. Наи­бо­лее ран­ние до­ку­мен­таль­ные сви­де­тель­ст­ва о Валаамском мпонастыре от­но­сят­ся к XIV веку. Мо­на­стырь не­од­но­крат­но ра­зо­рял­ся шве­да­ми. В XVIII веке, при игу­ме­не Наза­рии (1782-1801 годы; под­виж­ник из Саров­ской пус­ты­ни), на Ва­лаа­ме был вве­дён Са­ров­ский мо­на­стыр­ский ус­тав. Наи­боль­ше­го рас­цве­та Валаамский монастырь дос­тиг в XIX веке при игу­ме­не Да­ма­ски­не (Ко­но­но­ве; 1839–81). В первой половине XIX века уче­ни­ка­ми преподобног. Паи­сия Ве­лич­ков­ско­гона Ва­лаа­ме воз­ро­ж­де­но стар­че­ст­во.

До 1917 года Валаамский монастырь был од­ним из са­мых круп­ных российских мо­на­сты­рей, его на­зы­ва­ли Се­вер­ным Афо­ном. Из Валаамского монастыря вы­шли по­движ­ни­ки и ос­но­ва­те­ли мо­на­сты­рей: Алек­сандр Свир­ский, Ар­се­ний Ко­нев­ский, Кор­ни­лий Па­лео­стров­ский, Сав­ва­тий Со­ло­вец­кий и др. Мо­на­стырь по­се­ща­ли им­пе­ра­то­ры Алек­сандр I (1819 год), Алек­сандр II с великим князем Алек­сан­дром Алек­сан­д­ро­ви­чем (1858 год). С Ва­лаа­мом свя­за­но твор­че­ст­во многих дея­те­лей русской куль­ту­ры и искусства: ху­дож­ни­ков И. И. Шиш­ки­на, А. И. Ку­инд­жи, Н. К. Ре­ри­ха ; пи­са­те­лей Н. С. Лес­ко­ва, И. С. Шме­лё­ва, Б. К. Зай­це­ва и др. К 1917 году на Валаа­ме на­счи­ты­ва­лось: 21 храм (15 ка­мен­ных и 6 де­ре­вян­ных) с 26 пре­стола­ми, 22 ча­сов­ни; об­щее ко­ли­че­ст­во бра­тии со­став­ля­ло 600 мо­на­ше­ст­вую­щих и 86 труд­ни­ков; су­ще­ст­во­ва­ли не­боль­шие про­из­вод­ст­ва (смо­ля­ной, кир­пич­ный, свеч­ной, ко­же­вен­ный за­во­ды, различные мас­тер­ские), фер­ма, про­цве­та­ли са­до­вод­ст­во, ого­род­ни­че­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, кус­тар­ные про­мыс­лы. Валаамский монастырь вла­дел об­шир­ны­ми ар­хи­вом и биб­лио­те­кой, сла­вил­ся пев­че­ски­ми тра­ди­ция­ми (из­вест­ное «Ва­ла­ам­ское пе­ние», «Ва­ла­ам­ский рас­пев»). В XIX - начале XX. веках в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве бы­ли уст­рое­ны под­во­рья Валаамского монастыря с хра­ма­ми.

По­сле 1917 года Валаамский монастырь ока­зал­ся на тер­ри­то­рии, ото­шед­шей к Фин­лян­дии. При­об­ре­те­ние Финляндской пра­во­слав­ной цер­ковью са­мо­стоя­тель­но­сти и пе­ре­ход на но­вый стиль вы­зва­ли рас­кол сре­ди мо­на­хов Валаамского монастыря. Не­со­глас­ных с ре­ше­ния­ми фин­ских государственных и цер­ков­ных вла­стей в 1925-1927 годы вы­сла­ли с Ва­лаа­ма. В 1930 году в Валаамском монастыре на­счи­ты­ва­лось 278 чел. бра­тии. В мар­те 1940 года, по­сле со­вет­ско-фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов, остров Ва­ла­ам ото­шёл к СССР. То­гда же Валаамский монастырь был за­крыт; часть на­сель­ни­ков пе­ре­еха­ла в Фин­лян­дию, где ос­но­ва­ла Но­во­ва­ла­ам­ский монастырь, су­ще­ст­вую­щий и по­ны­не (в юрис­дик­ции Финляндской пра­во­слав­ной церк­ви). С 1940 года на тер­ри­то­рии Валаамского монастыря раз­ме­ща­лись сна­ча­ла шко­ла юнг, за­тем сов­хоз, а в 1952-1984 годы - ин­тер­нат для ин­ва­ли­дов вой­ны и пре­ста­ре­лых. В ре­зуль­та­те хо­зяйственного ис­поль­зо­ва­ния бы­ли по­губ­ле­ны многие па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии мо­на­сты­ря, ра­зо­ре­ны все ски­ты, унич­то­же­ны де­ревянные хра­мы и ча­сов­ни.

В сентябре 1989 года со­стоя­лось офицальное от­кры­тие мо­на­сты­ря; на­ча­лось воз­ро­ж­де­ние мо­на­ше­ской жиз­ни на Ва­лаа­ме. В 1990 году Валаамскому монастырю при­сво­ен ста­тус став­ро­пи­ги­аль­но­го. С 1991 года в ве­де­ние Русской пра­во­слав­ной церк­ви Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та на­ча­ли пе­ре­да­вать со­хра­нив­шие­ся зда­ния мо­на­стыр­ско­го ком­плек­са. В мае 1991 года бы­ли об­ре­те­ны мо­щи ва­ла­ам­ско­го под­виж­ни­ка ие­рос­хи­мо­на­ха Ан­ти­пы (в 1992 году при­чис­лен к ли­ку свя­тых). В 1992 году из­дан Указ Пре­зи­ден­та РФ «О Ва­ла­ам­ском ар­хи­пе­ла­ге и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском мо­на­сты­ре». В начале XXI века в Валаамском монастыре - бо­лее 200 на­сель­ни­ков.

Пер­во­на­чаль­но по­строй­ки Валаамского монастыря бы­ли де­ре­вян­ны­ми; са­мое ран­нее их изо­бра­же­ние име­ет­ся на ми­ниа­тю­ре из Жи­тия преподобного Алек­сан­д­ра Свир­ско­го (XVII век). Ка­мен­ное строи­тель­ст­во на­ча­лось в 1785 году по пла­ну, со­став­лен­но­му игу­ме­ном На­за­ри­ем и вос­хо­дя­ще­му к мо­на­сты­рям Афо­на. При игу­ме­не Да­ма­ски­не главным ар­хи­тек­то­ром Валаамского монастыря стал А.М. Гор­но­ста­ев , ко­то­рый в сво­их про­ек­тах ори­ен­тиро­вал­ся на русское зод­че­ст­во XVI-XVII веков; эти тра­ди­ции бы­ли позд­нее про­дол­же­ны Г.И. Кар­по­вым, В.И. Ба­ран­кее­вым и др., что при­да­ло сти­ли­стическую цель­ность все­му ком­плек­су мо­на­сты­ря и ски­тов. Зда­ния Валаамского монастыря с ке­лей­ны­ми зда­ния­ми об­ра­зу­ют 2 ка­ре: внут­рен­нее (1785-1801 годы) с Ус­пен­ской церковью (1785 год) и внеш­нее (с мас­тер­ски­ми, боль­ни­цей, вторая половина XIX - начало XX веков). Цен­тром ан­самб­ля яв­ля­ет­ся пятигла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1887-1896 годы, ар­хи­тек­то­ры А.В. Си­лин, Г.И. Кар­пов и Н.Д. Про­кофь­ев), воз­ве­дён­ный на мес­те ста­ро­го (конец XVIII века), с верх­ним пре­сто­лом Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня и ниж­ним пре­сто­лом Пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на Ва­ла­ам­ских; его ко­ло­коль­ня (са­мая вы­со­кая точ­ка ар­хи­пе­ла­га) на­по­ми­на­ет русские шат­ро­вые звон­ни­цы XVII века (рос­пи­си и ико­но­ста­сы ис­пол­ни­ли мо­на­стыр­ские ху­дож­ни­ки). Со­хра­ни­лись так­же Свя­тые вра­та (конец XVIII - начало XIX века) и над­врат­ная церковь Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (1802-1809 годы), церковь Жи­во­на­чаль­ной Трои­цы (1814, 1837 год), гос­ти­ни­ца (1852 год, архитектор Гор­но­ста­ев), ра­бот­ный дом (1871 год, архитектор Кар­пов); игу­мен­ское клад­би­ще с ц.ерковью Пре­по­доб­ных от­цов (ос­вя­ще­на в 1876 году). За пре­де­ла­ми основного архитектурного ансамбля рас­по­ла­гаются ски­ты (Свя­тоо­ст­ров­ский, с де­ревней цекрковью Алек­сан­д­ра Свир­ско­го, 1855 год; Ав­раа­ми­ев­ский, Сер­ги­ев­ский, Гер­ма­нов­ский, Ко­нев­ский, Тих­вин­ский и др.), ча­сов­ни, по­клон­ные кре­сты. В конце XIX - начале XX веках воз­ник­ли со­ору­же­ния, на­по­ми­наю­щие о свя­ты­нях Ие­ру­са­ли­ма: мра­мор­ная ча­сов­ня с по­до­би­ем Гро­ба Гос­под­ня в церкви Вос­кре­се­ния Гос­под­ня (1901-1906 годы, архитектор В.И. Ба­ран­ке­ев) Вос­кре­сен­ско­го ски­та, Ус­пен­ская церковь Геф­си­ман­ско­го ски­та и др. Де­ре­вян­ная церковь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1915-1917 годы) Смо­лен­ско­го ски­та бы­ла вы­строе­на в «древ­нем нов­го­род­ском» сти­ле по про­ек­ту веикого князя Пет­ра Ни­ко­лае­ви­ча в па­мять о русских вои­нах, пав­ших в Первой ми­ро­вой вой­не.

В 1979 году острову Ва­лаам при­сво­ен ста­тус ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­но­го и при­род­но­го му­зея-за­по­вед­ни­ка, на­ча­лась рес­тав­ра­ция отдельных па­мят­ни­ков. В 1999 году на тер­ри­то­рии острова Ва­лаам соз­дан при­род­ный парк «Ва­ла­ам­ский ар­хи­пе­лаг». Ор­га­ни­зу­ют­ся па­лом­ни­че­ские по­езд­ки.

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