ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ - Валаамский в честь Преображения Господня ставропигиальный мужской монастырь.
Точная дата основания Валаамского мпонастыря неизвестна; первые христианские приходы появились на берегах Ладожского озера не позднее XI века.
Основателями монашества на острове Валаам считаются святые Сергий и Герман Валаамские. Наиболее ранние документальные свидетельства о Валаамском мпонастыре относятся к XIV веку. Монастырь неоднократно разорялся шведами. В XVIII веке, при игумене Назарии (1782-1801 годы; подвижник из Саровской пустыни), на Валааме был введён Саровский монастырский устав. Наибольшего расцвета Валаамский монастырь достиг в XIX веке при игумене Дамаскине (Кононове; 1839–81). В первой половине XIX века учениками преподобног. Паисия Величковскогона Валааме возрождено старчество.
До 1917 года Валаамский монастырь был одним из самых крупных российских монастырей, его называли Северным Афоном. Из Валаамского монастыря вышли подвижники и основатели монастырей: Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий и др. Монастырь посещали императоры Александр I (1819 год), Александр II с великим князем Александром Александровичем (1858 год). С Валаамом связано творчество многих деятелей русской культуры и искусства: художников И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. К. Рериха; писателей Н. С. Лескова, И. С. Шмелёва, Б. К. Зайцева и др. К 1917 году на Валааме насчитывалось: 21 храм (15 каменных и 6 деревянных) с 26 престолами, 22 часовни; общее количество братии составляло 600 монашествующих и 86 трудников; существовали небольшие производства (смоляной, кирпичный, свечной, кожевенный заводы, различные мастерские), ферма, процветали садоводство, огородничество, рыболовство, кустарные промыслы. Валаамский монастырь владел обширными архивом и библиотекой, славился певческими традициями (известное «Валаамское пение», «Валаамский распев»). В XIX - начале XX. веках в Санкт-Петербурге и Москве были устроены подворья Валаамского монастыря с храмами.
После 1917 года Валаамский монастырь оказался на территории, отошедшей к Финляндии. Приобретение Финляндской православной церковью самостоятельности и переход на новый стиль вызвали раскол среди монахов Валаамского монастыря. Несогласных с решениями финских государственных и церковных властей в 1925-1927 годы выслали с Валаама. В 1930 году в Валаамском монастыре насчитывалось 278 чел. братии. В марте 1940 года, после советско-финляндской войны 1939-1940 годов, остров Валаам отошёл к СССР. Тогда же Валаамский монастырь был закрыт; часть насельников переехала в Финляндию, где основала Нововалаамский монастырь, существующий и поныне (в юрисдикции Финляндской православной церкви). С 1940 года на территории Валаамского монастыря размещались сначала школа юнг, затем совхоз, а в 1952-1984 годы - интернат для инвалидов войны и престарелых. В результате хозяйственного использования были погублены многие памятники на территории монастыря, разорены все скиты, уничтожены деревянные храмы и часовни.
В сентябре 1989 года состоялось офицальное открытие монастыря; началось возрождение монашеской жизни на Валааме. В 1990 году Валаамскому монастырю присвоен статус ставропигиального. С 1991 года в ведение Русской православной церкви Московского патриархата начали передавать сохранившиеся здания монастырского комплекса. В мае 1991 года были обретены мощи валаамского подвижника иеросхимонаха Антипы (в 1992 году причислен к лику святых). В 1992 году издан Указ Президента РФ «О Валаамском архипелаге и Спасо-Преображенском монастыре». В начале XXI века в Валаамском монастыре - более 200 насельников.
Первоначально постройки Валаамского монастыря были деревянными; самое раннее их изображение имеется на миниатюре из Жития преподобного Александра Свирского (XVII век). Каменное строительство началось в 1785 году по плану, составленному игуменом Назарием и восходящему к монастырям Афона. При игумене Дамаскине главным архитектором Валаамского монастыря стал А.М. Горностаев, который в своих проектах ориентировался на русское зодчество XVI-XVII веков; эти традиции были позднее продолжены Г.И. Карповым, В.И. Баранкеевым и др., что придало стилистическую цельность всему комплексу монастыря и скитов. Здания Валаамского монастыря с келейными зданиями образуют 2 каре: внутреннее (1785-1801 годы) с Успенской церковью (1785 год) и внешнее (с мастерскими, больницей, вторая половина XIX - начало XX веков). Центром ансамбля является пятиглавый Спасо-Преображенский собор в русско-византийском стиле (1887-1896 годы, архитекторы А.В. Силин, Г.И. Карпов и Н.Д. Прокофьев), возведённый на месте старого (конец XVIII века), с верхним престолом Преображения Господня и нижним престолом Преподобных Сергия и Германа Валаамских; его колокольня (самая высокая точка архипелага) напоминает русские шатровые звонницы XVII века (росписи и иконостасы исполнили монастырские художники). Сохранились также Святые врата (конец XVIII - начало XIX века) и надвратная церковь Святых апостолов Петра и Павла (1802-1809 годы), церковь Живоначальной Троицы (1814, 1837 год), гостиница (1852 год, архитектор Горностаев), работный дом (1871 год, архитектор Карпов); игуменское кладбище с ц.ерковью Преподобных отцов (освящена в 1876 году). За пределами основного архитектурного ансамбля располагаются скиты (Святоостровский, с деревней цекрковью Александра Свирского, 1855 год; Авраамиевский, Сергиевский, Германовский, Коневский, Тихвинский и др.), часовни, поклонные кресты. В конце XIX - начале XX веках возникли сооружения, напоминающие о святынях Иерусалима: мраморная часовня с подобием Гроба Господня в церкви Воскресения Господня (1901-1906 годы, архитектор В.И. Баранкеев) Воскресенского скита, Успенская церковь Гефсиманского скита и др. Деревянная церковь Смоленской иконы Божией Матери (1915-1917 годы) Смоленского скита была выстроена в «древнем новгородском» стиле по проекту веикого князя Петра Николаевича в память о русских воинах, павших в Первой мировой войне.
В 1979 году острову Валаам присвоен статус историко-архитектурного и природного музея-заповедника, началась реставрация отдельных памятников. В 1999 году на территории острова Валаам создан природный парк «Валаамский архипелаг». Организуются паломнические поездки.