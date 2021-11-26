ИННОКЕНТИЙ
ИННОКЕНТИЙ - древнерусский книжник 2-й половины XV века. Монах Пафнутьев-Боровского монастыря, один из старших учеников его основателя и игумена Пафнутия Боровского.
Иннокентий принадлежат богослужебный текст - канон Пафнутию Боровскому и Записка о последних днях жизни Пафнутия. Записка, описывающая восемь предсмертных дней игумена (с 24 апреля по 1 мая 1477 года), по-видимому, представляет собой почти протокольное изложение его высказываний и точное описание его поведения, которое непохоже на традиционное для житий приготовление святого к кончине (в частности, игумен недоволен приходом посланцев от князей, раздражающим его и отвлекающим от мыслей о смерти).
Реплики Пафнутия в Записке отмечены чертами, характерными для живой устной речи. По всей вероятности, Записка Иннокентия была составлена как своеобразная заготовка для будущего жития Пафнутия; она послужила одним из источников его канонического жития, написанного Вассианом Саниным.
Сочинения:
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 7. С. 254–285;