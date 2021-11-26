ИННОКЕНТИЙ

ИННОКЕНТИЙ - древнерусский книж­ник 2-й половины XV века. Мо­нах Паф­нуть­ев-Бо­ров­ско­го монастыря, один из стар­ших уче­ни­ков его ос­но­ва­те­ля и игу­ме­на Паф­ну­тия Бо­ров­ско­го.

Иннокентий при­над­ле­жат бо­го­слу­жеб­ный текст - ка­нон Паф­ну­тию Бо­ров­ско­му и За­пис­ка о по­след­них днях жиз­ни Паф­ну­тия. За­пис­ка, опи­сы­ваю­щая во­семь пред­смерт­ных дней игу­ме­на (с 24 апреля по 1 мая 1477 года), по-ви­ди­мо­му, пред­став­ля­ет со­бой поч­ти про­то­коль­ное из­ло­же­ние его вы­ска­зы­ва­ний и точ­ное опи­са­ние его по­ве­де­ния, ко­то­рое не­по­хо­же на тра­ди­ци­он­ное для жи­тий при­го­тов­ле­ние свя­то­го к кон­чи­не (в ча­ст­но­сти, игу­мен не­до­во­лен при­хо­дом по­слан­цев от кня­зей, раз­дра­жаю­щим его и от­вле­каю­щим от мыс­лей о смер­ти).

Ре­п­ли­ки Паф­ну­тия в За­пис­ке от­ме­че­ны чер­та­ми, ха­рак­тер­ны­ми для жи­вой уст­ной ре­чи. По всей ве­ро­ят­но­сти, За­пис­ка Иннокентия бы­ла со­став­ле­на как свое­об­раз­ная за­го­тов­ка для бу­ду­ще­го жи­тия Паф­ну­тия; она по­слу­жи­ла од­ним из ис­точ­ни­ков его ка­но­нического жи­тия, на­пи­сан­но­го Вас­сиа­ном Са­ни­ным.

Сочинения:

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 1999. Т. 7. С. 254–285;