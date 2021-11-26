ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР
Памятник древнерусского зодчества в Юрьеве-Польском (1230–1234 годы).
Последний из владимиро-суздальских храмов, построенных в домонгольский период. Белокаменное четырех-столпное одноглавое здание с тремя притворами, полностью открытыми внутрь храма, и с несохранившимся Троицким приделом - усыпальницей у севеверо-восточного угла. Во второмм ярусе западного притвора находились хоры. Храм возведён по заказу владимирского князя Святослава Всеволодовича, который, согласно известию Тверской летописи XV века, «сам бе мастер».
Собор отличается богатым резным убранством, покрывающим все фасады: сюжетные композиции («Распятие», «Св. Троица», «Преображение», «Вознесение», «Семь спящих отроков эфесских»), фигуры святых, кентавров, грифонов и др. сочетаются с растительным орнаментом невысокого рельефа. Наиболее украшен был западный фасад с композицией «Деисуса».
В 1460-е годы верхняя часть храма обрушилась, после чего была восстановлена в 1471 году под руководством посланного из Москвы купца-подрядчика В.Д. Ермолина. Пропорции здания, первоначальный вид завершения и порядок расположения резных камней при этом были нарушены. Возможно, храм имел башнеобразный вид со ступенчато повышенными арками под барабаном главы.
Иллюстрации:
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. 1230-1234 годы. Архив БРЭ.