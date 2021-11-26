ЕВАНГЕЛИЕ УСПЕНСКОГО СОБОРА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

ЕВАНГЕЛИЕ УСПЕНСКОГО СОБОРА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ - одна из самых известных русских рукописей времени великого князя Московского Василия Димитриевича (1389-1425 годы)​.

Большая по формату и объему рукопись (35,5×29 см, 365 листов) прекрасно сохранилась. В начале XVII века она была заново переплетена, в ее блок для защиты миниатюр были вставлены двойные бумажные листы-рамки с вклеенной между ними тафтой. Тогда же доски переплета с внешней стороны были покрыты итальянским узорным малиновым бархатом, а с внутренней - оклеены зеленым атласом восточного происхождения. Евангелие Успенского собора представляет собой самый распространенный на Руси до начала XV века тип евангельского текста - полный апракос, в котором текст расположен в порядке чтения на литургии на весь год, начиная с Пасхи . «Недельное» Евангелие дополнено текстом 11 евангельских чтений на утрене воскресенья, различными указателями евангельских чтений и месяцесловом.

Текст написан на прекрасном белом пергамене, немногочисленные мелкие повреждения писчего материала приходятся на поля книги, в каллиграфический русский устав нескольких почерков органично включены отдельные элементы и начерки младшего русского полуустава. Из 2 основных писцов 1-й надежно отождествляется с писцом древней части Синодика Успенского собора Московского Кремля (ГИМ. Син. № 667), 2-й - столь же несомненно с протодиаконом Спиридоном (Спиридонием), писцом Евангелия Владимира Андреевича Храброго 1393 года (РНБ. F. n. I. 18), Киевской Псалтири 1397 года (РНБ. ОЛДП. Fol. 6), Служебника митрополита Исидора конца XIV (?) - начала XV веков (Vat. slav. 14). Графико-орфографическая система рукописи отражает знакомство переписчиков с южнославянской книжной традицией и содержит ряд особенностей, которые традиционно связывают со 2-м южнославянским влиянием. Палеографический анализ позволяет датировать работу переписчиков 1-м десятилетием XV века.

Художественное оформление рукописи включает портреты и символы евангелистов на 8 отдельных листах, 8 заставок (5 больших и 3 в один столбец) и 440 инициалов, которые являются лучшими образцами русской орнаментики неовизантийского стиля. Заголовки чтений выполнены золотой краской поверх киноварной подложки, реже - киноварью. Верхнюю доску переплета покрывает золотой оклад.

Исследователи единодушно относят рукопись к произведениям московского книжного искусства и правомерно сближают ее с такими памятниками времени митрополитов Киприана († 1406) и Фотия († 1431), как Евангелие Владимира Андреевича Храброго, Киевская Псалтирь, Евангелие Хитрово (РГБ. Ф. 304. III. № 3/М. 8657, около 1400 года), Андрониково Евангелие (1-я четверть XV века - ГИМ. Епарх. № 436).

Иконографическая программа рукописи ближе всего к Евангелию Хитрово, вышедшему из центральной московской мастерской, возглавляемой Феофаном Греком, а затем преподобным Андреем Рублёвым, или к их общему источнику. Особенностью Евангелия Успенского собора является наличие наряду с портретами евангелистов листовых миниатюр с изображениями их символов, вписанных в круги. В византийских рукописях такие изображения известны с XII века, встречаются в XIV веке, в западноевропейском искусстве широкое распространение получили начиная с XI века. Символы евангелистов повторяются также на окладе Евангелия. Это дало основание И.А. Стерлиговой предположить, что миниатюры и оклад являются частями единого замысла. До настоящего времени остается спорным вопрос о точной датировке рукописи. Некоторые исследователи предполагают, что она была создана между 1393 и 1397 годами, основываясь прежде всего на участии в ее написании протодиак. Спиридона, однако большинство ученых склонны считать, что рукопись можно отнести к 1-й четверти XV века. Г.В. Попов предположил, что написанная в начале XV века рукопись некоторое время оставалась непереплетенной, после приезда в Москву митрополита Фотия она была украшена живописью и помещена в оклад. Однако реальная хронология создания рукописи может быть и иной. С приездом митрополита Фотия в 1410 году центральные московские мастерские пополнились художниками - выразителями нового духовного направления и художественного стиля, но это не исключало параллельной работы писцов, продолжавших традиции времени митрополита Киприана.

По сравнению с рукописями, созданными на рубеже XIV и раннего XV века, Евангелие Успенского собора имеет новые черты, характерные для композиции, цветового решения, живописной техники миниатюр, которые нашли отражение в рисунке и размещении инициалов на листах рукописи. Напряженные S-образные движения фигур, их «неклассические» пропорции (подчеркнуто маленькие головы, уменьшенные черты ликов), завязанные узлами складки одежд, «вздыбленные» архитектурные формы, диссонансные цветовые сочетания, а также отделяющиеся от цветового пятна, контрастирующие с ним блики света - все это примеры изображения, передающего новый, неспокойный, но по-своему целостный образ духовного мира. Эти черты находят аналогии в произведениях, датируемых не ранее 2-го десятилетия XV века. Наиболее ярко они выражены в росписях церкви монастыря Богородицы Пантанассы в Мистре (около 1428 года), а в целом близки к искусству всего византийского мира этого времени, включая и русское искусство. В качестве примера можно назвать миниатюры из Апостола, принадлежавшего Кириллову Белозерскому монастырю (10-е годы XV века, ГРМ. Др. гр. 20). По-видимому, образцами нового направления были произведения, созданные в Москве, в мастерских митрополита Фотия.

Первоначальный золотой чеканный оклад рукописи был украшен драгоценными камнями и жемчужной обнизью (в 1961 году ошибочно определили как позднее добавление и сняли). Все промежутки между рельефными изображениями заполнены золотыми пластинами со сканым орнаментом. На окладе воспроизведена композиция «Сошествие во ад», помещенная в медальон в форме квадрифолия, по 4 сторонам центрального изображения расположены символы евангелистов. Вокруг медальона находятся полуфигуры апостолов и ангелов, а в наугольниках - изображения шестокрылов и святителей (Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Николая Чудотворца). В византийской традиции такая композиция располагается на нижней доске оклада.

Атрибуция оклада как работы новгородских мастеров, введенная М.М. Постниковой-Лосевой, устарела. Оклад мог быть изготовлен в Москве, в существовавшей при митроаолите Фотии ювелирной мастерской, или, что менее вероятно, привезен из Византии. Высокую квалификацию мастеров подтвердило исследование, проведенное в процессе реставрации. Оклад входит в комплекс других изделий, заказанных митрополитом Фотием («Большой» саккос, золотой оклад Владимирской иконы Божией Матери и др.). Стиль рельефных изображений оклада полностью согласуется со стилем миниатюр.

Иллюстрации:

Оклад Евангелия Успенского собора Московского Кремля. 1-я четверть XV века. (ГММК ОП). Архив ПЭ.

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