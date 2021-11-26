ДАНИИЛ ЧЁРНЫЙ
ДАНИИЛ ЧЁРНЫЙ - древнерусский живописец.
Работал вместе с преподобным Андреем Рублёвым. В известии Троицкой летописи о начале росписи Успенского собора во Владимире (1408) его имя («Данило иконник») упоминается перед именем Андрея Рублёва, что позволяет считать его старшим. Преподобный Иосиф Волоцкий в «Отвещании…» назвал Даниила Черного учителем Андрея Рублёва в искусстве живописи. Судя по фрескам Успенского собора (сохранившимся частично), иконописцы работали в близкой манере. Впервые вопрос о разграничении живописи этих мастеров был поставлен И.Э. Грабарём, который приписал Даниилу Черному композиции жертвенника и южного нефа (под хорами). С.С. Чураков и В.Н. Лазарев считали Даниила Черного автором фресок южернр склона центрального нефа («Лоно Авраамово», «Апостолы Пётр и Павел ведут праведников в рай», «Богоматерь с предстоящими ангелами» и др.). В.А. Плугин видит авторство Даниила Черного в фигурах преподобных Саввы, Макария и пророков на склонах арок южного и центрального нефов; он считает, что многие большие композиции художники писали совместно, и выделяет на них лики и фигуры, принадлежащие тому или иному мастеру; Б.Н. Дудочкин и О.С. Попова относят к работе Даниила Черного все фрески в восточной части храма. Даниилу Черному приписывают также часть икон из иконостаса Успенского собора во Владимире (ныне в ГТГ и ГРМ), хотя документальных сведений об исполнении этого иконостаса Андреем Рублёвым и Даниилом Черным не существует.
В 1420-е годы Даниил Черный, как и Андрей Рублёв, был монахом Спасо-Андроникова монастыря в Москве. В разных редакциях житий преподобных Сергия и Никона Радонежских (1440-1450-е годы) сообщается о росписи Даниилом Черным и Андреем Рублёвым (между 1425 и 1428 годами; роспись не сохранилась) Троицкой церкви Троицкого монастыря (ныне Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры) по приглашению игумена Никона. Очевидно, оба мастера участвовали также и в исполнении икон для иконостаса.
Согласно Житию преподобного Никона, Даниил Черный скончался «в старости велицей», вскоре после своего «спостника» Андрея и незадолго до кончины самого Никона, последовавшей 17.11.1427 года. Однако большинство исследователей считают, что Андрей Рублёв и Даниил Черный на несколько лет пережили преподобного Никона, скончались около 1430 года и были погребены в Спасо-Андрониковом монастыре. Прозвище «Чёрный» известно только по «Сказанию о святых иконописцах» рубежа XVII-XVIII веков и считается недостоверным.