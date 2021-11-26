АФАНАСИЙ НИКИТИН МАЙКОВ

Тверской купец из крестьянской семьи, совершивший вынужденное путешествие в Персию , Индию и Турцию (1466 (68?)—1472 (75?)).

Писатель, автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря», — первого русского описания коммерческой поездки, насыщенного наблюдениями о политическом устройстве, экономике и культуре других стран. Отправившись из Нижнего Новгорода в свите ширванского посла, А. Н. был ограблен астраханскими татарами (смотрите Астраханское ханство ) в устье Волги. Из-за долгов решился пробраться в Индию, чтобы, купив там товары, возвратиться на родину, но из-за высоких пошлин и боязни разбойников вынужден был отказаться от этой идеи. Не зная пути из Индии, был вынужден скитаться на чужбине. Через Персию и Трапезунд выбрался к Черному морю, в Кафу (Феодосия). До дома, однако, не добрался, скончавшись под Смоленском осенью 1472 (1475?). Рукопись, рассказывавшая о его скитаниях, оказалась у московского дьяка Василия Момырева. «Хожение» А. Н. вошло в состав Летописного свода 1489, Софийской II летописи и Львовской летописи, а также в особый сборник XV в. Обнаружено Н. М. Карамзиным в архиве Троице-Сергиева монастыря в составе Троицкой летописи и опубликовано в 1817.

Автор статьи: Бахарева Т.А.