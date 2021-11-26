ЖАЛЬНИК
ЖАЛЬНИК - средневековое кладбище на Северо-Западе России, включающее грунтовые могилы, обставленные на поверхности валунами.
На многих жальниках имеются каменные кресты. Название взято из местных диалектов (в них значение слова шире), восходит к древнерусскому и старославянскому «жаль» ‘гробница’ (от праславянского *žal ‘скорбь, горе, печаль’). Основной ареал жальников охватывает район Чудского (смотри Ледовое побоище) и Псковского озёр, бассейн реки Великая на западе, Ловати на юге, Мсты, часть Валдайской возвышенности, притоков верхней Мологи и Шексны на востоке, часть юго-восточного Приладожья, бассейн рек Волхов, Луга, Нарва на севере. Самые ранние жальники датируются XI веком, наиболее распространены в XIII-XVI веках (как правило, поздние жальники безынвентарные или находки в них не выразительны). Жальники рассматривают как эволюцию местных славянских курганов. По другим точкам зрения, Жальники связаны с традициями разных групп финноязычного населения, с миграциями из славяно-ятвяжской контактной зоны и др. На многих жальниках вплоть до наших дней располагаются погосты, часовни и деревенские церкви.