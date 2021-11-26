ЖАЛЬНИК

ЖАЛЬНИК - средневековое кладбище на Северо-Западе России, включающее грунтовые могилы , обставленные на поверхности валунами.

На мно­гих жальниках име­ют­ся ка­мен­ные кре­сты. На­зва­ние взя­то из ме­ст­ных диа­лек­тов (в них зна­че­ние сло­ва ши­ре), вос­хо­дит к древнерусскому и ста­ро­сла­вян­ско­му «жаль» ‘гробница’ (от пра­сла­вян­ско­го *žal ‘скорбь, го­ре, печаль’). Основной аре­ал жальников ох­ва­ты­ва­ет рай­он Чуд­ско­го (смотри Ледовое побоище ) и Псков­ско­го озёр, бас­сейн реки Ве­ли­кая на за­па­де, Ло­ва­ти на юге, Мсты, часть Вал­дай­ской воз­вы­шен­но­сти, при­то­ков верх­ней Мо­ло­ги и Шекс­ны на вос­то­ке, часть юго-­восточного При­ла­до­жья, бас­сейн рек Вол­хов, Лу­га, Нар­ва на се­ве­ре. Са­мые ран­ние жальники да­ти­ру­ют­ся XI веком, наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны в XIII-XVI веках (как пра­ви­ло, позд­ние жальники бе­зын­вен­тар­ные или на­ход­ки в них не вы­ра­зи­тель­ны). Жальники рас­смат­ри­вают как эво­лю­цию ме­ст­ных славянских кур­га­нов. По другим точ­кам зре­ния, Жальники свя­за­ны с тра­ди­ция­ми раз­ных групп фин­ноязыч­но­го на­се­ле­ния, с ми­гра­ция­ми из сла­вяно-ят­вяж­ской кон­такт­ной зо­ны и др. На мно­гих жальниках вплоть до на­ших дней рас­по­ла­га­ют­ся по­го­сты, ча­сов­ни и де­ре­вен­ские церк­ви.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)