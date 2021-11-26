АРА

Американская администрация помощи (ARA, сокращение от American Relief Administration).

АРА была создана по инициативе Г. Гувера 24.02.1919 для помощи беженцам и жителям районов, разоренных Первой мировой войной. Первоначально помощь оказывалась государством США (средства выделялись Конгрессом), затем — на благотворительной основе. Во время голода в Поволжье в 1921 в сентябре АРА развернула деятельность в России. Она обеспечила питанием около 11 млн чел., израсходовав 137 млрд долл. Советское руководство подозревало АРА в поддержке антисоветских элементов, для контроля за ее деятельностью была создана особая группа ВЧК. В августе 1923 деятельность АРА в СССР была прекращена.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.

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