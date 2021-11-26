СВ. СОФИИ ХРАМ В ПОЛОЦКЕ

Памятник архитектуры XI-XVIII веков, первая каменная постройка на территории Белоруссии.

XI-XV века

С 1030 по 1060 год на месте впадения реки Полоты в Западную Двину князь Всеслав Брячиславич воздвиг каменный храм во имя Св. Софии. Он был выстроен в византийском стиле и имел семь глав, три алтарные апсиды и княжеские хоры. При строительстве использовалась плинфа.

В XV веке в результате перестроек собор приобрел вид мощной крепости.

XVI-XVIII века

В 1579 году Полоцк вошел в состав Великого Княжества Литовского . После принятия Речью Посполитой Брестской унии в 1596 году, Софийский храм перешел к униатам. В 1607 году в самом городе произошел большой пожар, пострадал и собор. В 1618 году униатский епископ Иосафат Кунцевич, известный противник православия, возглавил процесс восстановления храма. Вскоре епископ стал жертвой расправы: насаждая жестокими мерами греко-католичество, он вызвал бурное недовольство местных жителей. Последние безрезультатно подавали на него жалобы в сейм, а затем, во время Витебского восстания 1623 года, убили Кунцевича и сбросили его тело в Двину. Правительство приговорило многих бунтовщиков к казни, а прах ненавистного епископа был захоронен в Софийском соборе. В память о нем был отлит колокол.

Полоцк был взят русскими войсками во время русско-польской войны, и с 1654 по 1667 год София была православной, после чего опять перешла к униатам.

В 1705 году царь Петр I посетил Полоцк и храм Св. Софии. Здесь между ним и униатскими монахами случился конфликт, в результате которого четверо монахов были убиты. Петр приказал закрыть собор и устроить в нем пороховой склад. В 1710 году он взорвался. Собор до 1738 года пролежал в руинах.

Восстановление храма начал униатский архиепископ Флориан Гребницкий. В 1738-1750 годах архитектор Иоганн Глаубиц заново отстроил собор в стиле виленского барокко. Теперь он представлял собой трехнефную одноапсидную базилику с барочными колоннами и фигурными карнизами. От постройки 1060 года сохранились фрагменты нижней кладки стен и правая апсида. Рядом с входом в храм был установлен Борисов камень с высеченными на нем крестами.

XIX-XXI века

Во время войны 1812 года собор использовался французами в качестве конюшни. В 1839 году по результатам церковного собора храм перешел обратно к православной церкви.

В 1911-1914 годах здесь был проведен капитальный ремонт. В 1924 году храм был закрыт, в нем открылся краеведческий музей. В 1942-1944 годах, в период немецкой оккупации, собор снова стал действующим, затем был закрыт опять. В 1985 году у храма появился орган.

Сейчас Софийский собор входит в состав Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. В нем проходят ежегодные фестивали камерной и органной музыки.

5 июня в соборе празднуется память св. Ефросиньи Полоцкой.