ПОВЕСТЬ ДРЕВНЕРУССКАЯ

ПОВЕСТЬ ДРЕВНЕРУССКАЯ - об­щее ус­лов­ное обо­зна­че­ние про­из­ве­де­ний древнерусской ли­те­ра­ту­ры (XI-XVII веков), раз­лич­ных по сво­ей ху­дожественной струк­ту­ре и объ­е­ди­нён­ных лишь при­зна­ком по­ве­ст­во­ва­тель­но­сти - связ­ным опи­са­ни­ем не­ких со­бы­тий.

На­зва­ние «по­весть» мог­ло встре­чать­ся в за­гла­ви­ях жи­тий свя­тых (напр., «По­весть о жи­тии...»), при опи­са­ни­ях чу­дес, при­мы­кав­ших к жи­ти­ям, но не вхо­див­ших в их со­став; «по­вес­тя­ми» име­но­ва­лись про­из­ве­де­ния ре­ли­ги­оз­но-на­зи­дательного ха­рак­те­ра, ле­то­пи­си (« По­весть вре­мен­ных лет »), про­стран­ные био­гра­фии ца­рей и пол­ко­вод­цев. Си­но­ни­ма­ми «по­вес­ти» вы­сту­па­ли «ска­за­ние» и «сло­во» (ре­же). Повестью древнерусской при­ня­то на­зы­вать как са­мо­стоя­тель­ные, за­кон­чен­ные про­из­ве­де­ния, так и фраг­мен­ты, вхо­дя­щие в со­став ле­то­пи­сей (во­ин­ские по­вес­ти и «по­вес­ти о кня­же­ских пре­сту­п­ле­ни­ях», опи­сы­ваю­щие ве­ро­лом­ные по­ступ­ки русских кня­зей).

Пер­вые по­вес­ти, бы­то­вав­шие в лит-ре Древ­ней Ру­си (XI - 1-я треть XIII веков), бы­ли пе­ре­вод­ны­ми: во­ин­ские - «Алек­сан­д­рия», «Дев­ге­ние­во дея­ние»; ди­дак­ти­че­ские - «По­весть об Аки­ре Пре­му­дром», «По­весть о Вар­лаа­ме и Ио­а­са­фе»; по­вестью бы­ла на­зва­на в древнерусском пе­ре­во­де «Ис­то­рия Иу­дей­ской вой­ны» Ио­си­фа Фла­вия. В XI-XIII веков ори­ги­наль­ные по­вес­ти (о кня­же­ских пре­сту­п­ле­ни­ях, о рус­ско-по­ло­вец­ких вой­нах) встре­ча­ют­ся пре­имущественно в со­ста­ве ле­то­пи­сей. В XIV-XV века соз­да­ны про­стран­ные не­ле­то­пис­ные во­ин­ские по­вес­ти: « По­весть о ра­зо­ре­нии Ря­за­ни Ба­ты­ем », «За­дон­щи­на», «Ска­за­ние о Ма­мае­вом по­бои­ще», в ко­то­рых уси­ле­но бел­лет­ри­стич. на­ча­ло: под­роб­но изо­бра­жа­ют­ся пе­ре­жи­ва­ния пер­со­на­жей, при­во­дят­ся мо­но­ло­ги и диа­ло­ги, ис­поль­зо­ва­ны приё­мы за­мед­ле­ния (ре­тар­да­ции) и убы­ст­ре­ния по­ве­ст­во­ва­ния в наи­бо­лее на­пря­жён­ные мо­мен­ты. По об­раз­цу во­ин­ских по­вес­тей на­пи­са­ны не­ко­то­рые кня­же­ские жи­тия («По­весть о жи­тии Алек­сан­д­ра Нев­ско­го»). В XV веке по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние по­вес­ти бел­лет­ри­стического ха­рак­те­ра - как пе­ре­вод­ные («Ска­за­ния о Со­ло­мо­не и Ки­тов­ра­се», «Серб­ская Алек­сан­д­рия»), так и ори­ги­наль­ные («По­весть о стар­це, про­сив­шем ру­ки цар­ской до­че­ри» и другие). Чер­ты вол­шеб­ной сказ­ки и жи­тия со­че­та­ет «По­весть о Пет­ре и Фев­ро­нии».

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние жанр по­вес­ти по­лу­ча­ет в XVII веке. По­вес­ти так называемого Смут­но­го вре­ме­ни, от­ра­зив­шие со­бы­тия начала XVII века, от­чёт­ли­во пуб­ли­ци­стич­ны: «По­весть 1606 го­да», «Плач о пле­не­нии и ко­неч­ном ра­зо­ре­нии Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва», «По­весть о пре­став­ле­нии кня­зя Ми­хаи­ла Ва­силь­е­ви­ча Ско­пи­на-Шуй­ско­го», «Ска­за­ние» Ав­раа­мия Па­ли­цы­на. Про­ис­хо­дит даль­ней­шая бел­лет­ри­за­ция ис­то­рических по­вес­тей («По­весть об Азов­ском си­де­нии дон­ских ка­за­ков»); соз­да­ют­ся мно­го­численные по­вес­ти, по­лу­чив­шие на­зва­ние «не­по­лез­ных»: они ли­ше­ны на­зи­да­тель­но­сти и ре­лигиозных мо­ти­вов, их ус­та­нов­ка - раз­влечь чи­та­те­ля опи­са­ни­ем не­обык­но­вен­ных со­бы­тий и при­клю­че­ний («По­весть о браж­ни­ке», «По­весть о Ше­мя­ки­ном су­де», «По­весть о Кар­пе Су­ту­ло­ве»). Круп­ней­ши­ми па­мят­ни­ка­ми Повести древнерусской ста­ли «По­весть о Го­ре-Зло­час­тии»,«По­весть о Сав­ве Груд­цы­не», «По­весть о Фро­ле Ско­бее­ве».

Сре­ди пе­ре­вод­ных по­вес­тей XVII века - « По­весть о Бо­ве ко­ро­ле­ви­че », вос­хо­дя­щая к французскому ры­цар­ско­му ро­ма­ну; «По­весть о Ерус­ла­не Ла­за­ре­ви­че», имею­щая тюркское про­ис­хо­ж­де­ние; «По­весть о Брунц­ви­ке», пе­ре­ве­дён­ная с чешского язы­ка, и другие; за­мет­ное ме­сто за­ни­ма­ют сбор­ни­ки нра­во­учительных по­вес­тей («Ве­ли­кое зер­ца­ло», «Рим­ские дея­ния»).

Тра­ди­ции ис­то­рической Повести древнерусской в даль­ней­шем про­дол­жа­ли со­хра­нять­ся в ста­ро­об­рядческой литературе («По­весть об оса­де Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря» Се­мё­на Де­ни­со­ва, начало XVIII века); сход­ст­во с бел­лет­ри­стическими пе­ре­вод­ны­ми и ори­ги­наль­ны­ми по­вес­тя­ми XVII века про­сле­жи­ва­ет­ся в твор­че­ст­ве М.Д. Чул­ко­ва, В.А. Лёв­ши­на, в аван­тюр­ных ро­ма­нах М. Ко­ма­ро­ва («Жизнь Вань­ки Каи­на», 1779 год, «По­весть о при­клю­че­нии аг­лин­ско­го ми­лор­да Ге­ор­га», 1782 год).

Издания:

Во­ин­ские по­вес­ти Древ­ней Ру­си. М.; Л., 1949;

Рус­ская по­весть XVII в. М., 1954;

Рус­ские по­вес­ти XV-XVI вв. М.; Л., 1958;

Рус­ская де­мо­кра­ти­че­ская са­ти­ра XVII в. 2-е изд. М., 1977;

Ска­за­ния и по­вес­ти о Ку­ли­ков­ской бит­ве. Л., 1982.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)