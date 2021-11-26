ОМА́ХА

ОМА́ХА (Omaha) - город на Среднем Западе США, крупнейший в штате Небраска.

Население 409,5 тысяч человек (2013, в том числе 12,8% - афроамериканцы, 11,4% - выходцы из стран Латинской Америки , 2,1% - из стран Азии ). С многочисленными пригородами (в том числе на территории штата Айова) образует метрополитенский ареал Омаха - Каунсил-Блафс с населением около 850 тысяч человек Население Большой Омахи (включает населённые пункты, удалённые от города на 80 км) - свыше 1,2 миллионов человек. Расположен на восточной границе штата, на правом берегу реки Миссури, в 30 км к северу от места впадения в неё реки Платт. Крупный узел автомобильных и железнодорожных магистралей. Речной порт. Региональный аэропорт Эпли-Эрфилд (в 5 км к северо-востоку от центра города).

Основан в 1854 году на землях, купленных у индейцев омаха, в честь которых и получил своё название. В 1854-1867 годах столица территории Небраска, образованной по Канзас-Небраска биллю 1854 года. Статус города с 1857 года. Первоначально речной порт (осуществлял регулярную связь с Канзас-Сити и Сент-Луисом), затем узел железных и автомобильных дорог. В 1869 году завершилось сооружение первой трансконтинентальной железной дороги «Юнион Пасифик», связавшей Омаху с городом Сакраменто в Калифорнии (город получил название «ворота на Запад»), в 1870-х годах в Омахе сходились 7 железнодорожных линий. Во 2-й половине XIX века активно развивался как центр мясоперерабатывающей промышенности (предприятия так называемой Большой пятёрки - компаний «Union Stockyards», «Armour», «Wilson», «Cudahy», «Swift»), металлургии и торговли, принял значительное число иммигрантов из Европы - ирландцев, итальянцев, чехов, поляков, датчан, шведов, немцев, греков, евреев, с начала XX века - афроамериканцев из южных штатов США. В 1898-1899 годах место проведения крупных промышленных и торговых выставок (Транс-Миссисипской и Международной, организованной в ознаменование бурного сельскохозяйственного и промышленного роста на Среднем Западе) и Индейского конгресса. В 1910 году насчитывал свыше 120 тысяч жителей (из них 54% - иностранцы). В 1913 году пострадал от торнадо. В начале XX века социальная обстановка в городе была напряжённой, отмечались рост организов. преступности, межэтнические и межрасовые конфликты (антигреческий погром 1909 года, выступления против чернокожего населения в 1919 году). Испытывал серьёзные трудности во время Великой депрессии. В 1940-е годы развивался как центр производства бомбардировщиков B-29, близ Омахи был основан штаб стратегической авиации США (1948). До середины XX века ведущими отраслями хозяйства были обслуживание железнодорожного узла, мясоперерабатывающая, пивоваренная промышленность (заводы так называемой Большой четвёрки - компаний «Storz», «Krug», «Willow Springs», «Metz») и стройиндустрия. В 1960-е годы один из центров движения за гражданские права. В 1970-е годы границы Омахи расширены. В 1975 году вновь пострадал от торнадо. В 1990-х годах традиционные отрасли промышленности утратили значение, в населении увеличилась доля выходцев из латино-американских стран.

Среди старейших сохранившихся построек - здания музея «Банк оф Флоренс» (1856) и фабрики «Бемис» (1887-1902 годы, архитектурное бюро «Mendelssohn & Lawrie»), неоготический протестантский собор Святой Троицы (1880, архитекторы Г. Харрисон и А. Дюфрене), католическая церковь Святого Семейства (1883, архитектурное бюро «Cleves Bros.»), железнодорожная станция Берлингтон в формах классицизма (1898, архитектор Т.Р. Кимбалл), здания в историческом районе Голд-Кост [дом Э. Забриски (1889), особняк Линхерст («Замок Джослин»; 1903, архитектор Д. Макдоналд), Брандис-Миллард-хаус (1904, архитектор А. Кан), католический собор Святой Цецилии (1905-1916 годы; завершён в 1959 году, архитектор Кимбалл) и другие] и комплекс форта Омаха (преименованные постройки 1879 и 1884 годов). Застройка Омахи отличается разнообразием стилей: в русле неоренессанса возведены здания суда округа Даглас (1909-1912, архитектор Дж. Латенсер Старший), «Акуила-корт» (ныне отель «Магнолия»; 1923, архитектурное бюро «Holabird & Roach»), биржа скота (1926, архитектор Дж. Принц); также построены театр «Ривьера» в мавританском стиле (ныне Центр сценических искусств имени Р. Блумкин; 1926, архитектор Дж. Эберсон), неоготические Баркер-билдинг (1929, архитектурное бюро «Allan and Wallace») и Фарнем-билдинг (1929, архитектор Принц). Среди построек в стиле ар деко - здание федеральных учреждений (1933-1934 годы, архитектурное бюро «Kimball, Steele & Sandham»), небоскрёб «Редик тауэр» (1930, архитектор Дж. Мак-Артур) и Центральный железнодорожный вокзал (1931, архитектор Г. С. Андервуд). В конце XX - начале XXI веков возведены башня «First National Bank» (1999-2002 годы, высота 193 м, архитектор Л. Дейли) и другие, комплекс «Юнион Пасифик сентер» (2002-2004 годы, высота 97 м, архитектурное бюро «Kendall/Heaton»), Центр исполнительских искусств Холланда (2003-2005 годы, архитектор Дж. Полшек), бейсбольный стадион «ТД Америтрейд Парк» (2009-2011 годы, архитектурные бюро «Populous» и HDR), пешеходный мост имени Боба Керри (2006–08, архит. бюро HNTB).

Омаха - важный региональный центр науки, образования и культуры. Среди вузов - Университет Крейтон (1878; в его составе Иезуитский институт, Центр Джо Рикеттса, Медицинский центр), Универститет Небраски в Омахе (1908; в его составе Институт имени Петера Кивита), Универститет «Грейс» (1943; современное название с 1995); кампус Университета Белвью; колледжи: метрополитенский общественный (кампусы «Южная Омаха» и «Форт Омаха»), Кларксон, СвятойМарии, методистский Небраски; пресвитерианская духовная семинария. Библиотека имени У. Дейл Кларка. Музеи: художественный Джослин (1931), истории афроамериканцев Великих равнин (1976), Дарем (1975, современное название с 2008; для проведения передвижных выставок; при Смитсоновском институте), детский (1976), Латиноамериканский (1993) и другие. Центр современного искусства «Бемис» (1981). Дом-музей генерала Дж. Крука (1956). В Омахе находится крупнейшее в США театральное сообщество «Омаха коммьюнити плейхаус». Драматические театры: «Орфеум» (на его сцене также осуществляются постановки местной оперной труппы), «Блу Барн», «Роз», «Джон Бисли». Симфонический оркестр (1921). Фестивали: джазовой и популярной музыки (с 2005 года), «Ривер Сити Раундап» (ежегодный; проводится в форте Омаха). Ботанический центр «Лоурицен гарденс» (1982). Зоопарк «Генри Дурли» (одно из самых посещаемых мест штата Небраска; 1894; крупнейшие в мире ночная экспозиция, участки болота и тропические леса).

В Омахе ежегодно проводится финальный турнир чемпионата по бейсболу среди колледжей США.

В конце 2000-х годов по объёму ВРП на душу населения Омаха занимала 8-е место среди 50 крупнейших городов США. Основа экономики - сфера услуг (84,2% работающих). Город входит в число 10 ведущих технологических центров страны. Проводятся исследования в области телекоммуникационных (компании «PayPal», «Cox Communications» и другие) и авиаракетно- космических («Lockheed Martin», «General Dynamics» и другие) технологий. Крупный финансовый и один из крупнейших в США страховых центров (штаб-квартиры First National Bank of Omaha, страховых компаний «First National of Nebraska», «TD Ameritrade», «Mutual of Omaha», «FirstComp»). Традиционно большую роль играют транспортно-логистические услуги (штаб-квартиры компаний «Union Pacific» - железнодорожные перевозки; «Werner Enterprises» -логистика и другие; комплекс обслуживания авиационной техники «Omaha Airplane Supply»), оптовая и розничная торговля (в Омахе находится крупнейший в Северной Америке магазин товаров для дома «Nebraska Furniture Mart»), услуги в сфере архитектурного проектирования и инженерного консалтинга (в том числе архитектурное. бюро HDR - одно из ведущих в секторе). Бурно развивается сектор информационных услуг (компании «infoUSA», «First Data Corporation», «ITI Marketing Services» и другие). Действует один из ведущих в стране благотворительных фондов «Holland Foundation». Крупнейшим работодателем в городе является база ВВС США «Оффатт» (свыше 10 тысяч человек).

В обрабатывающей промышленности Омахи занято 8,9% работающих, стройиндустрии - 6,6%. Предприятия города производят комплектующие и запчасти для компьютерной и авиационной техники, телефонные аппараты, гидравлические двигатели, насосы, ирригационное (компания «Valmont Industries») и торговое оборудование («Lozier Corporation»), продукты питания («ConAgra Foods», «Omaha Steaks», «Godfather’s Pizza» и другие), мебель и упаковочные материалы. К югу от города - фермы по разведению лошадей.

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