ПОПЕВКА

ПОПЕВКА - в древнерусском певческом искусстве мелодико-ритмический оборот, повторяющийся в разных песнопениях; определяющий конструктивный элемент гласа.

Име­ет не­из­мен­ное на­чер­та­ние (обы­ч­но 3-7 зна­мён, смотреть Крю­ки). Попевка скла­ды­ва­лись во вре­мя ста­нов­ле­ния русского ос­мо­гла­сия (XI-XII века), позд­нее бы­ли тео­ре­ти­че­ски ос­мыс­ле­ны в аз­бу­ках пев­че­ских. Со 2-й половины XVI века по­сте­пен­но ут­ра­ти­ли кон­ст­рук­тив­ное зна­че­ние. Так же, Ти­пич­ный ме­ло­дический обо­рот в народной му­зы­ке.

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