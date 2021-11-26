ПОГОВОРКА

ПОГОВОРКА - жанр фольк­ло­ра ; об­раз­ное вы­ра­же­ние, мет­ко оце­ни­ваю­щее какое-либо жиз­нен­ное яв­ле­ние. В от­ли­чие от по­сло­ви­цы, не име­ет обоб­щаю­ще­го по­учительного смыс­ла, пред­став­ля­ет со­бой лишь часть су­ж­де­ния и функ­цио­ни­ру­ет в ре­чи как часть пред­ло­же­ния («семь пят­ниц на не­де­ле», «по­ло­жить зу­бы на пол­ку», «как снег на го­ло­ву»). В ос­но­ве поговорки час­то ле­жит ме­та­фо­ра, срав­не­ние, ги­пер­бо­ла.

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