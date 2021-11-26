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ПОГОВОРКА
ПОГОВОРКА - жанр фольклора; образное выражение, метко оценивающее какое-либо жизненное явление. В отличие от пословицы, не имеет обобщающего поучительного смысла, представляет собой лишь часть суждения и функционирует в речи как часть предложения («семь пятниц на неделе», «положить зубы на полку», «как снег на голову»). В основе поговорки часто лежит метафора, сравнение, гипербола.
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