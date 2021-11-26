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ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ
ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ - в русской народной традиции песни, сопровождающие плясовые хороводы и пляски.
Родственны хороводным песням, связаны с праздничным бытом. Характерны сатирические тексты. Записаны в большом количестве, широко распространены поныне, особенно в южном регионе России, где входят и в свадебный обряд, и в календарный цикл. Плясовые песни чрезвычайно разнообразны по ритму; песни с типовыми ритмическими формулами: «Камаринская» (предположительно восходит к скоморошьей культуре), «Во поле берёза стояла» (известна по сборникам XVIII-XIX веков), «Ах вы, сени» и другие.
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