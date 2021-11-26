ПЕЛЕНА

ПЕЛЕНА - пред­мет уб­ран­ст­ва древнерусских православных храмов (ны­не ис­поль­зу­ет­ся ред­ко) - ткань, ча­сто ук­ра­шен­ная вы­ши­ты­ми свя­щен­ны­ми изо­бра­же­ния­ми.

Пелены раз­ли­ча­лись по свое­му пред­на­зна­че­нию. Наи­бо­лее рас­про­ст­ра­нёнными бы­ли под­вес­ные Пелены под ико­ны. Тра­ди­ция их ис­поль­зо­ва­ния за­им­ст­во­ва­на из Ви­зан­тии (греческий ποδέα - под­вес­ная Пелена, по­лы оде­ж­ды, пе­ред­ник) и свя­за­на с обы­ча­ем рас­по­ло­же­ния са­краль­ных пред­ме­тов на тка­ни в знак осо­бо­го их по­чи­та­ния. Под­вес­ные Пелены сим­во­ли­зи­ро­ва­ли тка­ни, ко­то­рые кла­лись под но­ги Хри­ста во вре­мя Его вхо­да в Иеру­са­лим, одеж­ды Хри­ста, при­кос­но­ве­ни­ем к ко­то­рым бы­ла ис­це­ле­на кро­во­то­чи­вая жен­щи­на, и другие. Пелены под­ве­ши­ва­лись под об­ра­зы ниж­не­го ря­да ико­но­ста­са или под от­дель­но рас­по­ло­жен­ные ико­ны. Из­ве­ст­ны пов­сед­нев­ные, пра­зд­нич­ные, про­цес­си­он­ные (вы­нос­ные) Пелены. На под­вес­ных Пеленах мог­ли пов­то­рять­ся из­об­ра­же­ния на ико­нах, к ко­то­рым бы­ли пред­наз­на­че­ны Пелены, или раз­ме­щать­ся ком­по­зи­ции, свя­зан­ные по смыс­лу и до­пол­няю­щие икон­ные из­об­ра­же­ния, вы­ши­вать­ся те­кс­ты пе­сно­пе­ний, про­слав­ляю­щих икон­ные изо­бра­же­ния; час­то на Пеленах из­об­ра­жал­ся Гол­гоф­ский крест .

Напре­столь­ны­ми Пеленами (в западной тра­ди­ции an­te­pen­dium, буквально - впе­ре­ди ви­ся­щий) на­зы­ва­лись тка­ни, ви­сев­шие по раз­ные сто­ро­ны пре­сто­ла по­верх других его «одежд», цен­траль­ная из них ча­сто ук­ра­ша­лась шить­ём. В из­об­ра­же­ни­ях на них, по­ми­мо свя­зан­ных с по­свя­ще­ни­ем хра­ма или с сим­во­лическим зна­че­ни­ем пре­сто­ла, вы­де­ля­ют­ся несколько ико­но­гра­фических тем - Рас­пя­тие, Бо­го­воп­ло­ще­ние, Во­скре­се­ние.

Из­ве­ст­ны так­же Пелены еван­гель­ские, клав­шие­ся на ана­лой под Еван­ге­лие при его чте­нии или слу­жив­шие для его пе­ре­не­се­ния, и другие.

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