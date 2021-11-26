ПЕЛЕНА
ПЕЛЕНА - предмет убранства древнерусских православных храмов (ныне используется редко) - ткань, часто украшенная вышитыми священными изображениями.
Пелены различались по своему предназначению. Наиболее распространёнными были подвесные Пелены под иконы. Традиция их использования заимствована из Византии (греческий ποδέα - подвесная Пелена, полы одежды, передник) и связана с обычаем расположения сакральных предметов на ткани в знак особого их почитания. Подвесные Пелены символизировали ткани, которые клались под ноги Христа во время Его входа в Иерусалим, одежды Христа, прикосновением к которым была исцелена кровоточивая женщина, и другие. Пелены подвешивались под образы нижнего ряда иконостаса или под отдельно расположенные иконы. Известны повседневные, праздничные, процессионные (выносные) Пелены. На подвесных Пеленах могли повторяться изображения на иконах, к которым были предназначены Пелены, или размещаться композиции, связанные по смыслу и дополняющие иконные изображения, вышиваться тексты песнопений, прославляющих иконные изображения; часто на Пеленах изображался Голгофский крест.
Напрестольными Пеленами (в западной традиции antependium, буквально - впереди висящий) назывались ткани, висевшие по разные стороны престола поверх других его «одежд», центральная из них часто украшалась шитьём. В изображениях на них, помимо связанных с посвящением храма или с символическим значением престола, выделяются несколько иконографических тем - Распятие, Боговоплощение, Воскресение.
Известны также Пелены евангельские, клавшиеся на аналой под Евангелие при его чтении или служившие для его перенесения, и другие.