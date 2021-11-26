МУЖИ
МУЖИ - понятие, использовавшееся в Древней Руси для обозначения ряда категорий населения.
Древнерусское слово «моужь» происходит из праславянского *mọžь и родственно старославянскому моужь («муж, мужчина, супруг»).
В историографии XX века существовала точка зрения, согласно которой Мужи в Древней Руси называли исключительно представителей социальной элиты или даже только дружинников (Б.Д. Греков, С.В. Юшков, К. Цернак и другие). Однако слово «Мужи» чаще всего не носило терминологического характера и обозначало просто людей мужского пола, мужчин вне зависимости от их социального статуса. Об этом свидетельствует, в частности, то, что в источниках это наименование используется как по отношению к знатным людям, так и по отношению к рядовому населению.
Такое словоупотребление характерно как для нарративных источников - прежде всего летописей (например, в Новгородской первой летописи в одной из статей за XIII век Мужем назван сын кожевника), так и для текстов, отражающих обыденную речь. В одной из новгородских берестяных грамот Мужами названы сельские жители, занимавшиеся ловлей бобров, в другой - сам её автор называет себя Мужем «небогатым».
Одновременно употребление слова «Мужи» могло иметь социальное значение. Слово «Мужи» в сочетании с эпитетом обычно употреблялось для характеристики представителей элиты. В начальном летописании «нарочитыми» и «лучшими» Мужами названа знать древлян. Впрочем, первое определение, по всей видимости, носит литературный характер и представляет собой перевод греческих эпитетов, чаще всего ἐπίσημος («выдающийся, замечательный, видный»).
Словосочетания «вячьшии (большии, добрии, стар¬ишии и тому подобные) моужи», как правило, в Древней Руси применялись для характеристики привилегированной части свободного населения, прежде всего бояр. В предании о юноше-кожемяке (в «Повести временных лет» 992 года) рассказывается о том, как киевский князь Владимир Святославич «створил» совершившего подвиг в войне с печенегами героя и его отца «великими» Мужами, то есть, вероятно, сделал их своими приближёнными, включил в дружину.
В Сказании о чудесах святых Романа и Давида (христианские имена святых князей Бориса и Глеба) говорится о том, что в 1113 году после смерти киевского князя Святополка Изяславича в Киев приглашали Владимира Всеволодовича Мономаха «вси людие, паче же большии и нарочитии» Мужи (под ними понимается элитарная категория населения Киева, определявшая позицию остальных киевлян).
Особенно часто такие словосочетания встречаются в новгородском летописании, где иногда им противопоставляются Мужи «меньшие», или «молодые», - непривилегированная, но полноправная часть свободного населения. И «вячшие», и «меньшие» Мужи участвовали в новгородском вече, хотя значение первых было значительно выше. В одном ганзейском документе (1337) говорится о том, что ганзейские послы должны были вести переговоры в Новгороде на вече именно с «мудрейшими» (de wisesten) - так, очевидно, немцы называли новгородских «вячших» Мужей. В основном это, вероятно, были бояре, хотя к «вячшим» Мужам в Новгороде могли причислять и представителей других категорий населения, например купцов или священников.