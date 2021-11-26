МУЖИ

МУЖИ - по­ня­тие, ис­поль­зо­вав­шее­ся в Древ­ней Ру­си для обо­зна­че­ния ря­да ка­те­го­рий на­се­ле­ния.

Древнерусское сло­во «мо­ужь» про­ис­хо­дит из пра­сла­вян­ско­го *mọžь и род­ст­вен­но ста­ро­сла­вян­ско­му мо­ужь («муж, муж­чи­на, суп­руг»).

В ис­то­рио­гра­фии XX века су­ще­ст­во­ва­ла точ­ка зре­ния, со­глас­но ко­то­рой Мужи в Древ­ней Ру­си на­зы­ва­ли ис­клю­чи­тель­но пред­ста­ви­те­лей со­ци­аль­ной эли­ты или да­же толь­ко дру­жин­ни­ков (Б.Д. Гре­ков, С.В. Юш­ков, К. Цер­нак и другие). Од­на­ко сло­во «Мужи» ча­ще все­го не но­си­ло тер­ми­но­ло­гического ха­рак­те­ра и обо­зна­ча­ло про­сто лю­дей муж­ско­го по­ла, муж­чин вне за­ви­си­мо­сти от их со­ци­аль­но­го ста­ту­са. Об этом сви­де­тель­ст­ву­ет, в ча­ст­но­сти, то, что в ис­точ­ни­ках это на­име­но­ва­ние ис­поль­зу­ет­ся как по от­но­ше­нию к знат­ным лю­дям, так и по от­но­ше­нию к ря­до­во­му на­се­ле­нию.

Та­кое сло­во­упот­реб­ле­ние ха­рак­тер­но как для нар­ра­тив­ных ис­точ­ни­ков - пре­ж­де все­го ле­то­пи­сей (например, в Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си в од­ной из ста­тей за XIII век Мужем на­зван сын ко­жев­ни­ка), так и для тек­стов, от­ра­жаю­щих обы­ден­ную речь. В од­ной из нов­го­род­ских бе­ре­стя­ных гра­мот Мужами на­зва­ны сель­ские жи­те­ли, за­ни­мав­шие­ся лов­лей боб­ров, в дру­гой - сам её ав­тор на­зы­ва­ет се­бя Мужем «не­бо­га­тым».

Од­но­вре­мен­но упот­реб­ле­ние сло­ва «Мужи» мог­ло иметь со­ци­аль­ное зна­че­ние. Сло­во «Мужи» в со­че­та­нии с эпи­те­том обыч­но упот­реб­ля­лось для ха­рак­те­ри­сти­ки пред­ста­ви­те­лей эли­ты. В на­чаль­ном ле­то­пи­са­нии «на­ро­чи­ты­ми» и «луч­ши­ми» Мужами на­зва­на знать древ­лян . Впро­чем, пер­вое оп­ре­де­ле­ние, по всей ви­ди­мо­сти, но­сит литературный ха­рак­тер и пред­став­ля­ет со­бой пе­ре­вод греческих эпи­те­тов, ча­ще все­го ἐπίσημος («вы­даю­щий­ся, за­ме­ча­тель­ный, вид­ный»).

Сло­во­со­че­та­ния «вячь­шии (боль­шии, до­б­рии, стар¬ишии и тому подобные) мо­ужи», как пра­ви­ло, в Древ­ней Ру­си при­ме­ня­лись для ха­рак­те­ри­сти­ки при­ви­ле­ги­рованной час­ти сво­бод­но­го на­се­ле­ния, пре­ж­де все­го бо­яр. В пре­да­нии о юно­ше-ко­же­мя­ке (в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» 992 года) рас­ска­зы­ва­ет­ся о том, как ки­ев­ский князь Вла­ди­мир Свя­то­сла­вич «ство­рил» со­вер­шив­ше­го под­виг в вой­не с пе­че­не­га­ми ге­роя и его от­ца «ве­ли­ки­ми» Мужами, то есть, ве­ро­ят­но, сде­лал их свои­ми при­бли­жён­ны­ми, вклю­чил в дру­жи­ну.

В Ска­за­нии о чу­де­сах свя­тых Ро­ма­на и Да­ви­да (хри­сти­ан­ские име­на свя­тых кня­зей Бо­ри­са и Гле­ба) го­во­рит­ся о том, что в 1113 году по­сле смер­ти ки­ев­ско­го князя Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча в Ки­ев при­гла­ша­ли Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха «вси лю­дие, па­че же боль­шии и на­ро­чи­тии» Мужи (под ни­ми по­ни­ма­ет­ся эли­тар­ная ка­те­го­рия на­се­ле­ния Кие­ва, оп­ре­де­ляв­шая по­зи­цию ос­таль­ных ки­ев­лян).

Осо­бен­но час­то та­кие сло­во­со­че­та­ния встре­ча­ют­ся в нов­го­род­ском ле­то­пи­са­нии , где ино­гда им про­ти­во­пос­тав­ля­ют­ся Мужи «мень­шие», или «мо­ло­дые», - не­при­ви­ле­ги­ро­ван­ная, но пол­но­прав­ная часть сво­бод­но­го на­се­ле­ния. И «вяч­шие», и «мень­шие» Мужи уча­ст­во­ва­ли в нов­го­род­ском ве­че, хо­тя зна­че­ние пер­вых бы­ло зна­чи­тель­но вы­ше. В од­ном ган­зей­ском до­ку­мен­те (1337) го­во­рит­ся о том, что ган­зей­ские по­слы долж­ны бы­ли вес­ти пе­ре­го­во­ры в Нов­го­ро­де на ве­че имен­но с «муд­рей­ши­ми» (de wisesten) - так, оче­вид­но, нем­цы на­зы­ва­ли нов­го­род­ских «вяч­ших» Мужей. В основном это, ве­ро­ят­но, бы­ли боя­ре, хо­тя к «вяч­шим» Мужам в Нов­го­ро­де мог­ли при­чис­лять и пред­ста­ви­те­лей других ка­те­го­рий на­се­ле­ния, например куп­цов или свя­щен­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)