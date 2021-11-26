КОРЧАГА

КОРЧАГА - название амфоры в древне-русской письменных источниках.

Ам­фо­ры, най­ден­ные при рас­коп­ках древне-русских па­мят­ни­ков X-XIII веков, при­во­зи­ли в основном из при­чер­но­мор­ских цен­тров.

На круг­ло­дон­ной корчаге из по­гре­бе­ния первой четверти X века из Гнёз­до­ва - древ­ней­шая русская над­пись «го­руш­на» (од­но из тол­ко­ва­ний - гор­чи­ца).

В ми­ниа­тю­рах Рад­зи­вил­лов­ской ле­то­пи­си, вос­хо­дя­щих к XIII веку, в сю­же­те об оса­де Бел­го­ро­да пе­че­не­га­ми (997 год), есть изо­бра­же­ния ам­фор (рис.).

2) В современном русском язы­ке - боль­шой гли­ня­ный (в XIX веке так­же чу­гун­ный) гор­шок с ши­ро­ким гор­лом.

3) В ар­хео­ло­гической литературе - круп­ные дву­руч­ные со­су­ды; ло­щё­ные дву­руч­ные ке­ра­мич. со­су­ды сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры и др. Круг­ло­дон­ны­ми кор­чаж­ка­ми на­зы­ва­ют один из ти­пов при­чер­но­мор­ских ам­фор.

Иллюстрации:

Кор­ча­га. Из­об­ра­же­ние лю­дей, не­су­щих ам­фо­ры-кор­ча­ги. Ми­ниа­тю­ра Рад­зи­вил­лов­ской ле­то­пи­си. 15 в. Биб­лио­те­ка РАН (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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