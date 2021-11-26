КОРЧАГА
КОРЧАГА - название амфоры в древне-русской письменных источниках.
Амфоры, найденные при раскопках древне-русских памятников X-XIII веков, привозили в основном из причерноморских центров.
На круглодонной корчаге из погребения первой четверти X века из Гнёздова - древнейшая русская надпись «горушна» (одно из толкований - горчица).
В миниатюрах Радзивилловской летописи, восходящих к XIII веку, в сюжете об осаде Белгорода печенегами (997 год), есть изображения амфор (рис.).
2) В современном русском языке - большой глиняный (в XIX веке также чугунный) горшок с широким горлом.
3) В археологической литературе - крупные двуручные сосуды; лощёные двуручные керамич. сосуды салтово-маяцкой культуры и др. Круглодонными корчажками называют один из типов причерноморских амфор.
Иллюстрации:
Корчага. Изображение людей, несущих амфоры-корчаги. Миниатюра Радзивилловской летописи. 15 в. Библиотека РАН (С.-Петербург). Архив БРЭ.
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