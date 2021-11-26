КОКОШНИК

КОКОШНИК (от др.-рус. ко́­кошь – ку­рица, пе­тух) - го­лов­ной убор за­муж­ней жен­щи­ны в тра­диционном ко­стю­ме рус­ских.

Пред­став­ля­ет со­бой на­ряд­ную шап­ку различной кон­ст­рук­ции и фор­мы, как пра­ви­ло на твёр­дой ос­но­ве, пол­но­стью скры­ваю­щую во­ло­сы (смотри в статье Го­лов­ные убо­ры). Пред­по­ла­га­ет­ся (Д.К. Зе­ле­ни­ным и др.), что Кокошник - от­но­си­тель­но позд­ний тип го­лов­но­го убо­ра, сме­нив­ший со­став­ной убор ти­па ки­ки. Наи­бо­лее ха­рак­терен для северных, центральных, восточных гу­бер­ний Ев­ропейской Рос­сии и Си­би­ри.

Раз­ли­ча­лись мно­го­численные ти­пы кокошника, в том числе: в ви­де вы­со­кой ци­лин­дрической ( нов­го­род­ская «ки­ка», или «го­лов­ка») или усе­чён­но-ко­ни­че­ской, рас­хо­дя­щей­ся квер­ху ( мос­ков­ская «кич­ка») шап­ки; невысокой ци­лин­д­рической шап­ки с пло­ским дном, ино­гда с на­уш­ни­ка­ми и по­за­тыль­ни­ком (бе­ло­зёр­ская «ша­поч­ка», по­мор­ская «шап­ка», кар­го­поль­ский кокошник с вы­сту­паю­щей пе­ред­ней ча­стью и др.); в ви­де шап­ки в фор­ме ко­пы­та с вы­со­ким твёр­дым пе­ре­дом (Северная Дви­на); ша­поч­ки с вы­со­ким твёр­дым греб­нем (од­но­ро­гий кокошник) по­лу­круг­лой (вла­ди­мир­ско-яро­слав­ский тип), ки­ле­вид­ной или тре­уголь­ной (ко­стром­ско-яро­слав­ский тип) фор­мы; кол­па­ка с вы­со­ким очель­ем (Псков­ская губерния); «мор­шень» (бо­руш­ка, оча­пок, сбор­ник, ше­ло­мок) с вы­сту­пом на те­ме­ни, со­бран­ным в сбор­ки спе­ре­ди (Ар­хан­гель­ская, Во­ло­год­ская гу­бер­нии, се­вер Вя­тской губерния); «ряс­ка» - твёр­дая ша­поч­ка, на­де­вав­шая­ся на пу­чок во­лос на за­тыл­ке, с жем­чуж­ной сет­кой, за­кры­вав­шей те­мя и лоб, и по­за­тыль­ни­ком (Твер­ская губерния), и др.

Кокошники ук­ра­ша­лись по­зу­мен­том, зо­лот­ным шить­ём, жем­чу­гом, жем­чуж­ной (цен­траль­но- и северо- русские губер­нии) или би­сер­ной (цен­траль­но- и южно- русские гу­бер­нии) под­ни­зью; сза­ди час­то при­кре­п­ля­лась лёг­кая на­ряд­ная ткань (фа­та), по­верх обыч­но по­вя­зы­вал­ся пла­ток. В южных гу­бер­ни­ях кокошники, по­доб­но ки­ке, но­си­лись с от­дель­но по­вя­зы­вае­мы­ми на­лоб­ни­ком и по­за­тыль­ни­ком: «зла­то­глав» с пря­мо­уголь­ным греб­нем и «ше­ло­мок» с сед­ло­об­раз­ным вер­хом (Кур­ская и Ор­лов­ская гу­бер­нии); «од­но­двор­че­ский» кокошник - пло­ская ша­поч­ка, на­де­вав­шая­ся на ки­ку, и т.д. Сход­ные го­лов­ные убо­ры су­щест­во­ва­ли у уд­мур­тов, ко­ми и др. на­ро­дов Восточной Ев­ро­пы.

Иллюстрации:

Фор­мы ко­кош­ни­ков: 1 – кар­го­поль­ско­го ти­па; 2 – од­но­ро­гий ко­стром­ско-яро­слав­ско­го ти­па; 3 – од­но­ро­гий вла­ди­мир­ско-яро­слав­ско­го ти­па; 4 – псков­ско­го ти­па с шиш­ка­ми; 5 – нов­го­род­ская «ки­ка»; 6, 8 – «мор­шень»; 7 – мо­сков­ская «кич­ка»; 9 – «шеломок». Рисунко Е.Н. Федорченко.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)