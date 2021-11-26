КОКОШНИК
КОКОШНИК (от др.-рус. ко́кошь – курица, петух) - головной убор замужней женщины в традиционном костюме русских.
Представляет собой нарядную шапку различной конструкции и формы, как правило на твёрдой основе, полностью скрывающую волосы (смотри в статье Головные уборы). Предполагается (Д.К. Зелениным и др.), что Кокошник - относительно поздний тип головного убора, сменивший составной убор типа кики. Наиболее характерен для северных, центральных, восточных губерний Европейской России и Сибири.
Различались многочисленные типы кокошника, в том числе: в виде высокой цилиндрической (новгородская «кика», или «головка») или усечённо-конической, расходящейся кверху (московская «кичка») шапки; невысокой цилиндрической шапки с плоским дном, иногда с наушниками и позатыльником (белозёрская «шапочка», поморская «шапка», каргопольский кокошник с выступающей передней частью и др.); в виде шапки в форме копыта с высоким твёрдым передом (Северная Двина); шапочки с высоким твёрдым гребнем (однорогий кокошник) полукруглой (владимирско-ярославский тип), килевидной или треугольной (костромско-ярославский тип) формы; колпака с высоким очельем (Псковская губерния); «моршень» (борушка, очапок, сборник, шеломок) с выступом на темени, собранным в сборки спереди (Архангельская, Вологодская губернии, север Вятской губерния); «ряска» - твёрдая шапочка, надевавшаяся на пучок волос на затылке, с жемчужной сеткой, закрывавшей темя и лоб, и позатыльником (Тверская губерния), и др.
Кокошники украшались позументом, золотным шитьём, жемчугом, жемчужной (центрально- и северо- русские губернии) или бисерной (центрально- и южно- русские губернии) поднизью; сзади часто прикреплялась лёгкая нарядная ткань (фата), поверх обычно повязывался платок. В южных губерниях кокошники, подобно кике, носились с отдельно повязываемыми налобником и позатыльником: «златоглав» с прямоугольным гребнем и «шеломок» с седлообразным верхом (Курская и Орловская губернии); «однодворческий» кокошник - плоская шапочка, надевавшаяся на кику, и т.д. Сходные головные уборы существовали у удмуртов, коми и др. народов Восточной Европы.
Иллюстрации:
Формы кокошников: 1 – каргопольского типа; 2 – однорогий костромско-ярославского типа; 3 – однорогий владимирско-ярославского типа; 4 – псковского типа с шишками; 5 – новгородская «кика»; 6, 8 – «моршень»; 7 – московская «кичка»; 9 – «шеломок». Рисунко Е.Н. Федорченко.