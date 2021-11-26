КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА На чтение: 1 минута

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА - один из древ­ней­ших пра­во­слав­ных мо­на­сты­рей Ру­си.

На­хо­дит­ся в Кие­ве (Ук­раи­на).

Сведения об основании Киево-Печерской лавры приведены в «Повести временных лет» и Киево-Печерском патерике. Киево-Печерская лавра основана как пещерный монастырь монахом святым Ан­то­ни­ем Пе­чер­ским , поселившимся в Киеве, вероятно, в конце 1051 года - начале 1052 года, на правом, высоком берегу реки Днепр, близ села Берестово - загородной резиденции киевских князей. Первоначально Антоний жил в пещере как отшельник. Вскоре вокруг него сложилась община монахов, среди которых были постриженники из ближайшего окружения киевского князя Изя­сла­ва Яро­сла­ви­ча.

В 1062 году, при втором игумене Варлааме, киевский князь Изяслав передал обители землю над пещерами, на которой был возведён так называемый Ветхий монастырь. С ростом числа братии Антоний с несколькими учениками уединился на соседнем холме, основав новый пещерный комплекс (так называемые Ближние, или Антониевы, пещеры Киево-Печерской лавры). Пещеры под старым монастырём носят название Дальних, или Феодосиевых, - по имени третьего игумена святого Феодосия Печерского, который, введя в монастыре Сту­дий­ский ус­тав , стал основателем русского общежительного монашества. В 1073-1078 годах на пожалованной киевским князем земле, близ села Берестово, был возведён монастырский Успенский собор. На эту территорию, впоследствии названную Верхней лаврой, переместился центр монастырской жизни. Пещеры Нижней лавры стали использоваться в качестве места погребения умерших монахов.

С конца XI века в монастыре, ставшем крупным церковным и культурным центром (в частности, центром летописания), имевшем значительное влияние на политические процессы в Киевской Руси, подвизались известные церковные писатели (Симон, Поликарп), летописцы (Никон Великий, Не­стор ), иконописцы (Алипий, Григорий), врачи (Агапит, Дамиан Целебник). Во 2-й половине XII века печерские настоятели получили титул архимандритов, и, по мнению ряда исследователей, тогда же монастырь стал именоваться лаврой. Однако более устоявшимся является мнение, что этот титул вместе со статусом ставропигии был дарован обители патриархом Константинопольским Иеремией в 1598 году (подтверждён царским указом в 1688 году).

В 1240 году мо­на­стырь был раз­граб­лен в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия , вскоре восстановлен, став главным духовным центром Киева. С Киево-Печерской лаврой связано учреждение первой в Киеве типографии [1615 год, при архимандрите Елисее (Плетенецком), по другим данным, в середине XVI века]. Наибольший расцвет лавры относится к 1627-1647 годам, времени управления ею митрополитом Киевским Пет­ром Мо­ги­лой . При нём около 1643 года состоялась канонизация печерских монахов, погребённых в Дальних и Ближних пещерах (к началу XXI века Собор киево-печерских подвижников насчитывал более 120 святых: в Ближних пещерах находятся мощи 73 подвижников, в Дальних - 49). Киево-Печерская лавра стала одним из основных православных паломнических центров.

К концу XVIII века Киево-Печерская лавра являлась одним из крупнейших землевладельцев России (ей принадлежали около 200 сёл, 7 местечек). В результате реформы 1786 года лав­ра лишилась не только большинства земельных угодий, но и ставропигиального статуса. С этого времени её священноархимандритом являлся митрополит Киевский, текущие монастырские дела решал наместник. Экономическим подспорьем обители стали проценты с банковских капиталов.

В XIX веке настоятелями лавры были выдающиеся церковные деятели - митрополит Евгений (Болховитинов) и митрополит Филарет (Амфитеатров). Возрождалось иноческое подвижничество, яркими представителями которого были Феофил (Горенковский), возобновивший схимничество в лавре, Парфений (Краснопевцев), Паисий (Яроцкий), Алексий (Шепелев).

В начале XX века при митрополите Флавиане (Городецком) Киево-Печерская лавра превратилась в крупный культурно-просветительный центр: появились новая библиотека, приходское училище, активизировалась издательская деятельность.

После установления советской власти в лавре был создан Музей культов и быта (1922 год). 29.09.1926 года территория лавры объявлена историко-культурным государственным заповедником с преобразованием её во Всеукраинский музейный городок, объединивший комплекс музеев, библиотек, архивов. В это же время с разрешения властей в Киево-Печерской лавре была учреждена обновленческая община (смотрите Об­нов­лен­че­ст­во ).

Большая часть монастырской братии во главе с архимандритом Гермогеном (Голубевым) ушла из монастыря, монахи совершали богослужения в Ольгинской церкви на Печерске и в прилегающих к Киеву лаврских пустынях - Китаевской, Голосеевской и Преображенской. 17.01.1930 года обновленческая община в лавре ликвидирована; в 1933-1934 годах из лаврских пустыней были изгнаны и представители канонической Церкви. Во время немецкой оккупации, в конце 1941 года, по инициативе схиархиепископа Антония (Абашидзе) на Ближних пещерах был возрождён монастырь; в феврале 1961 года вновь упразднён.

В 1988 году, за несколько дней до начала юбилейных торжеств по случаю 1000-летия Крещения Руси (5-12 июня), Киево-Печерская лавра была возобновлена как монастырь. Церкви были возвращены Дальние пещеры, в феврале 1990 года - Ближние. С начала 1990-х годов на территории Нижней лавры размещаются резиденция митрополита Киевского и всея Украины, Киевская духовная академия и семинария. На территории Верхней лавры продолжают функционировать музеи, историческая библиотека и другие учреждения культуры.

Иллюстрация:

Кие­во-Пе­чер­ская лав­ра. Тро­иц­кая над­врат­ная цер­ковь. 1106–08. Фа­сад 1-й пол. 18 в. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

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