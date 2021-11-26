КАЛИКИ

КАЛИКИ - первоначально - русские паломники по Святым местам и монастырям.

Сре­ди каликов бы­ли, кро­ме про­сто­лю­ди­нов, пред­ста­ви­те­ли выс­ших ду­хов­ных и свет­ских со­сло­вий. Быт древ­них па­лом­ни­ков ото­бра­жён в бы­ли­не «Со­рок ка­лик со ка­ли­кою» и др.

Впо­след­ст­вии обо­зна­че­ние «калики» за­кре­пи­лось толь­ко за ни­щи­ми, ча­ще все­го бро­дя­чи­ми слеп­ца­ми, до­бы­вав­ши­ми сред­ст­ва к су­ще­ст­во­ва­нию пе­ни­ем ду­хов­ных сти­хов. Украинские и бе­ло­русские ни­щие па­лом­ни­ки ис­пол­ня­ли свои пес­ни под ак­ком­па­не­мент ли­ры или бан­ду­ры, у русских каликов музыкальное со­про­во­ж­де­ние обыч­но от­сут­ст­во­ва­ло.

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