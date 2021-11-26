ГОРОД В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Социально-политический и экономический центр, имеющий внутреннюю (кремль, детинец, град) и внешнюю оборонительную систему, с множеством функций – экономических, военных, административных, политических и культурных. Первоначально «городом» называли любое огороженное поселение. Возникновение первых городов на территории расселения восточных славян относится к IX-X векам.

Происхождение древнерусских городов в научной литературе

Скудность письменных источников по истории этого периода и сложность интерпретации данных материальной культуры приводили к множественности трактовок древнерусского города. Вопрос о времени и причинах возникновения древнерусских городов вызывал немало споров в историографии и до сих пор остается отчасти дискуссионным.

Так, долгое время пользовалась популярностью т.н. племенная теория, утверждающая, что города возникают из бывших племенных центров «славиний» (славянских догосударственных территориально-политических общностей) – градов. Сторонниками этой теории были В.В. Мавродин, И.Я. Фроянов, какое-то время - Б.А. Рыбаков .

Другие ученые отводили первичную роль в процесс градообразования деятельности князей, рассматривая города как центры государственной власти и опорные пункты Рюриковичей.

М.Н. Тихомиров, Б.Д. Греков первичную роль в возникновении древнерусских городов отводили экономическим факторам. Они считали города населенными пунктами, жители которых были в той или иной степени оторваны от земледелия и занимались ремесленной или торговой деятельностью.

Несомненно, генезис древнерусского города также получил множество других интерпретаций. В современной историографии заметно стремление рассматривать город как сложный организм, выполняющий множество функций, сочетание которых отличает городские поселения от сельских. Было выделено несколько основных вариантов образования древнерусских городов: 1) из племенных или межплеменных центров в процессе консолидации вокруг укрепленного ядра поселения; 2) из поселения-крепости; 3) из укрепленного центра волости; 4)единовременное строительство города.

Этапы градообразования

На основании имеющихся археологических данных была выработана условная схема возникновения городов на Руси. На первом этапе (IX-X века) в роли протогородов выступали старые племенные центры и открытые торгово-ремесленные поселения, чья деятельность подпитывалась международными торговыми связями и расслоением родо-племенных отношений. К таким протогородам относятся Ладога, Гнёздово, Тимеревское селище, Городище под Новгородом. Они обладали одним или несколькими признаками города и, по-видимому, функционировали как пункты остановки ежегодного княжеского обхода за данью – полюдья. В XI в., когда устанавливается система управления через города и погосты, многие из них утрачивают свое значение. Ближе всего к городскому типу на этом этапе находятся Киев и Новгород, в которых укрепленный центр с языческим капищем окружают неукрепленные поселения.

Во второй половине X века на Руси идет процесс активного градообразования – особенно в Среднем Поднепровье, на юго-западе и северо-западе страны. В письменных источниках упоминаются Киев, Вышгород, Чернигов, Перемышль, Псков, Новгород и др. Начинает складываться типичная плановая структура древнерусского города: крепость – общественно-политический и культурный центр и обширная неукрепленная часть.

В ходе второго этапа (XI- начало XII века) завершается формирование общей плановой структуры городов: княжеского детинца и торгово-ремесленного посада, что было связано, с одной стороны, с укреплением государственности, и, с другой, специализацией ремесла и торговли и появлением устойчивых внутриэкономических связей.

Третий этап (с середины XII века) характеризуется преобладанием внутриэкономических причин появления городов, прежде всего успешного развития ремесла.

Древнерусские города в письменных источниках

Письменные источники по истории Древней Руси позволяют судить о функциях, выполняемых городами. Во-первых, они были центрами управления обширными областями, резиденциями князей или их наместников. Организация власти неразрывно связывалась с основанием новых городов. Во-вторых, в них концентрировались вооруженные силы, формирующие ополчение земель. В-третьих, города были идеологическими и культурными центрами. Кроме того, они были местом концентрации феодальной знати.

Население древнерусского города было очень разнородным: здесь проживала военно-служилая знать, княжеская администрация, ремесленники, челядь, крупное и мелкое купечество. По мере усложнения хозяйственной деятельности горожан и расширения функций города усложнялась и социальная стратификация его жителей.

Сам внешний облик и функционал древнерусских городов был довольно разнообразным: стольные центры крупных княжеств сильно отличались от простых волостных центров и удельных княжеских столиц.

Уровень владения ремеслами в древнерусских городах был достаточно высок, специализации ремесленников все время расширялись (выделяют не менее 64 специальностей). Однако внутренние торговые связи были слабо развиты, и крупная торговля была по большей части ориентирована на внешний рынок. В крупных ремесленных и торговых центрах находились фактории иностранного купечества.

Города в XIII-XV веках

С приходом на Русь иностранных захватчиков начинается упадок городской жизни. Большую роль в организации сопротивления монголо-татарам оказала оборона Рязани, Владимира, Москвы, Козельска и других городов. Часть древнерусских городов была тогда разрушена, были утрачены некоторые ремесла, нарушен нормальный процесс товарного производства и торговли. Большой урон был нанесен культуре, расцветающей в городских центрах. Только в XIV-XV веках удается преодолеть общий спад городской жизни, начинается новый подъем городов.