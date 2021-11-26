ГАЛИЦКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

ГАЛИЦКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ - древнейшая точно датированная (1144 года) славянская рукопись Евангелия тетр, старшая из известных датированных галицко-волынских рукописей.

Кодекс в современном виде состоит из 260 листов пергамена размером 23´ 16. Основная часть рукописи (собственно Галицкое Евангелие), содержащая евангельский текст (листы 1-228), переписана, согласно записи безымянного писца на листе 228, за 50 дней - с 1 октября по 9 ноября 1144 (6652) года. Место создания кодекса в записи не указывается, происхождение рукописи устанавливается по языковым особенностям. Каллиграфическое письмо этого кодекса обнаруживает довольно близкое сходство (но не тождество) с почерком писца Христинопольского (Городисского) Апостола толкового середины XII века - рукописи также южнорусского (вероятнее всего, галицко-волынского) происхождения. Эта часть Галицкого Евангелия украшена 4 инициалами (в начале каждого из Евангелий) старовизантийского стиля с раскраской.

В конце XIII - начале XIV веков кодекс был дополнен листами 229-260, содержащими синаксарь и месяцеслов , возможно написанные взамен утраченных первоначальных. В правописании этой части Галицкого Евангелия также прослеживаются галицко-волынские особенности, а ее письмо обнаруживает близкое сходство с каллиграфическими почерками современных ей рукописей этого региона, такими как отрывки Евангелия апракос из Народного музея в Праге (1 Dc 2/10) конец XIII века и Пандекты Антиоха Черноризца 1307 года (Львов. Нац. музей. Рк 48/257). Она украшена 2 заставками (в том числе перед месяцесловом на листе 242 крупной полихромной старовизантийского стиля) и контурными инициалами с подкраской.

До последней четверти XVII века Галицкое Евангелие бытовало в регионе создания. Вскоре после написания дополнительной части кодекс был вложен неким Яковом, написавшим на листе 111 поминание себя и своих близких, в неустановленный храм (начало записи выскоблено). В 1576 году на книге, находившейся в то время в кафедральном храме в Крылосе (ныне село в Ивано-Франковской области, Украина), расписался епископ Гедеон (Балабан). К 1679 году Галицкое Евангелие оказалось в Молдавии, у Сучавского митрополита Досифея, который, судя по записи на том же листе 228, намеревался вернуть его в Крылос, но рукопись вскоре оказалась в Москве, у справщика иеромонаха Тимофея, после смерти которого в 1699 году поступила в библиотеку Московского Печатного двора (с 1721 года Синодальная типография). В 1786 году Галицкое Евангелие в числе других древних книг по императорскому указу было передано в Московскую Синодальную библиотеку, в составе которой поступило в 1920 году в ОР ГИМ.

Месяцеслов Галицкого Евангелия представляет памятник русско-болгарских связей 2-й половины XIII века, по составу он полностью совпадает с месяцесловом болгарского Тырновского Евангелия 1273 года (включающим памяти русских святых и русских по происхождению праздники) и содержит древнейшие для русских традиции памяти преподобных Параскевы (Петки) Тырновской (14 октября - Лист 245) и Иоанна Рильского (19 октября - там же), не встречающиеся в календарях других восточнославянских Евангелий и в более позднее время (Турилов А.А. Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX века: (К вопр. о формировании болг. варианта церк. месяцеслова в эпоху Первого царства) // Palaeobulgarica. 1999. № 1. С. 16. Примеч. 2; СКСРК, XIV. Вып. 1. С. 563). Месяцеслов Галицкого Евангелия содержит также памяти преподобного Феодосия Печерского (3 мая) и перенесения мощей святейшего Николая Чудотворца («великаго архыерея Никулы») из Мир Ликийских в Бари (9 мая).

Издания:

Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), архим. Четвероевангелие Галичское 1144 год, сличенное с древнеслав. рукописными Евангелиями XI-XVII веков и печатными: Острожским 1571 года и Киевским 1788 года, с греческим евангельским текстом 835 года М., 1882-1883. 3 т.

Иллюстрация:

Заставка перед месяцесловом в Галицком Евангелии. 1144 год (ГИМ. Син. № 404. Л. 242 об.). Архив ПЭ.

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