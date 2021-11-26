ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ КРЕСТ
ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ КРЕСТ - шедевр древнерусского ювелирного искусства, святыня Русской православной церкви.
Изготовлен в 1161 году русским ювелиром Лазарем Богшей (Евфросинии Полоцкой крест им подписан) по заказу Евфросинии Полоцкой в Полоцке. Согласно надписи, Евфросинии Полоцкой крест был её вложением в церковь Спаса Спасского монастыря в Полоцке; в XIII веке увезён в Смоленск, затем в Москву, в 1563 году русский царь Иван IV Васильевич Грозный вернул его в Полоцк; в 1921 году реквизирован; пропал в 1941 году. Ювелир из Бреста Н.П. Кузьмич по описаниям и изображениям создал копию Евфросинии Полоцкой креста, освящённую в августе 1997 года (ныне - в Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке). Напрестольный шестиконечный Евфросинии Полоцкой крест был сделан из дерева (вероятно, кипариса), длина 51 см, покрыт пластинами из серебра с позолотой и золота с изображениями, орнаментами, надписями, выполненными разноцветной эмалью (основные цвета - синий и зелёный; дополнительные - белый и красный). На лицевой стороне: на верхних ветвях - Иисус Христос, Богородица, Иоанн Предтеча, на боковых - архангелы Михаил и Гавриил, в среднем средокрестье - четыре евангелиста, на стволе - святая Ефросиния, святой Георгий, святая София, небесные покровители заказчицы и её родителей. На обратной стороне: на верхних ветвях - Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, в верхнем средокрестье - Богоматерь с Младенцем, на боковых ветвях - апостолы Пётр и Павел, в стволе - хранительницы крови святого Дмитрия, частиц мощей святого Стефана и святого Пантелеимона с изображениями этих святых.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.