СТЕФАН ПЕРМСКИЙ

Святитель, проповедник христианства среди коми-зырян, первый епископ Пермский (1383-1396).

Стефан Пермский стоит в одном ряду с главными деятелями русской церкви XIV века – Сергием Радонежским и митрополитом Алексеем.

Детство и юность

Стефан родился около 1340 года в Устюге, находившемся под властью ростовских князей. Здесь также было сильно новгородское влияние. Рядом с Устюгом начинались земли, населенные северными языческими народами «пермичей» (коми) и «вогуличей» (манси).

Отец будущего проповедника был клириком Успенского собора в Устюге. Выучившись грамоте, маленький Стефан читал на клиросе во время богослужений, пел в церковном хоре. Мальчик очень полюбил чтение.

Отправившись в Ростов, Стефан был пострижен в монахи в Григорьевском монастыре. Там он начал осваивать книжное собрание обители, изучил греческий язык, стал настоящим знатоком Священного Писания и трудов Отцов церкви.

Миссионерская деятельность

Желая послужить церкви, Стефан избрал для себя миссионерское поприще. С юности зная язык пермичей, чьи земли начинались за Устюгом, проповедник составил для этого бесписьменного народа азбуку. С ее помощью он перевел на местное наречие важнейшие части Священного Писания. Но это была только часть дела – Стефан мечтал привести к вере всех пермичей-язычников.

Для этого ему нужна была поддержка московского князя Дмитрия Ивановича Донского (в 1360-е годы Устюг, а также «пермские места» перешли под власть Москвы). В начале 1379 года он приехал в Москву и сумел убедить князя и митрополита в серьезности намеченного им дела. Коломенский епископ Герасим поставил его в сан священника, также Стефан был снабжен всем необходимым для освещения церквей.

Он начал свою проповедь в низовьях Вычегды, продвигаясь выше по ее течению, вглубь Пермской земли. Центром его деятельности стало село Усть-Вымь. Здесь Стефан сжег языческую кумирню и построил Благовещенскую церковь.

Проповедник вызвал ненависть языческих жрецов, боявшихся однако его убить, опасаясь реакции московского князя. Главным противником Стефана был старейшина Пам. В борьбе с ним миссионер решил прибегнуть к крайнему средству – «Божьему суду», испытанию огнем и водой. Оба они должны были войти в горящую клеть, а затем, нырнув в воду, вынырнуть в другой клети. Этот поединок должен был показать, чья вера истинна. Но когда Стефан решительно направился в огненную клеть, Пам испугался, за что чуть не был убит местными жителями. Стефан защитил его, взяв клятву более не хулить православную веру.

После этого эпизода проповедническая деятельность Стефана пошла успешнее. Он крестил зырян, учил их основам веры, уничтожал кумирни. Кроме того, он устроил школу, в которой готовил священников из числа местных. Ему приписывали даже написание икон для зырян. Одна из них, получившая название «Зырянской Троицы», имела надпись на древнем варианте коми-зырянского языка, которая была выполнена стефановским письмом. Достоверно авторство Стефана не установлено, однако вряд ли кто-то другой в то время мог сделать перевод на пермский язык.

В 1383 году миссионер отправился в Москву с просьбой об открытии новой – Пермской – епархии. Князь Дмитрий Иванович и митрополит Пимен решили сделать первым пермским епископом самого Стефана. Вернувшись в Усть-Вымь, тот основал Михайловский монастырь, ставший его епископской резиденцией.

В 1386 году Стефан Пермский ездил в Новгород, чтобы добиться прекращения набегов ушкуйников на земли зырян. В этом и не только проявлялось его внимание к своей пастве. Он стремился защитить пермичей не только от ушкуйников, но и соседей-язычников – вогуличей. Он доставлял в Пермь хлеб в голодные годы, старался уменьшить налоги. При этом Стефан был суров и абсолютно нетерпим к тем, кто тайно придерживался языческой веры (современники даже наградили его прозвищем Храп, что означало «яростный», «неистовый»).

Интересно, что крестя пермичей, Стефан не стремился к их русификации и к отказу ими от родного языка.

Весной 1396 года епископ в очередной раз отправился в Москву. Здесь он занемог и вскоре скончался. По распоряжению князя Василия Дмитриевича его похоронили в пределе церкви Спаса на Бору, рядом с могилами членов Московского княжеского дома.

Во второй половине XV века на основе «Жития Стефана Пермского», написанного Епифанием Премудрым, который лично знал епископа, была создана Служба святителю (ее автор – Пахомий Логофет). В XVII веке почитание святителя Стефана стало общерусским.

Память святителя совершается 26 апреля (9 мая).