Поме́стная систе́ма

Поме́стная систе́ма — система условного держания земли, бытовавшая в Московском княжестве и Русском государстве в конце XV — начале XVIII в. Заключалась в предоставлении служилому человеку права пользования землей при условии несения им военной и государственной службы. Поместья получали служилые люди «по отечеству» (дети боярские) и приказные люди. В ряде случаев имело место наделение поместьем служилых людей «по прибору» (казаков), что обычно означало изменение их сословного статуса. Первоначально запрещалось передавать поместье по наследству, менять его на иные земли, закладывать, передавать в монастырь. Максимальный размер поместья, на который мог претендовать служилый человек, определялся поместным окладом, который обычно фиксировался в десятнях или разборных списках. Фактический размер участка, выделенный под поместье, обычно был меньше поместного оклада и вносился в писцовые книги. Вдова и малолетние дети помещика, после смерти последнего, получали так называемое прожиточное поместье. Поместье могло передаваться от отца к сыну при условии продолжения последним несения службы.

П. с. начала складываться в 1480‑е. Этим временем датированы массовые испомещения детей боярских на землях Новгородского уезда. В это же время бывшее новгородское боярство получило поместья в центральных уез­дах взамен конфискованных вотчин.

В середине XVI — 1‑й трети XVII в. фонд поместных земель значительно увеличился за счет раздачи бывших дворцовых волостей и изъятия родовых вотчин. Участникам обороны Москвы от Лжедмитрия II и королевича Владислава (так называемое московское осадное сидение) правительства царей Василия Шуйского и Михаила Фёдоровича предоставляли право перевода части поместных земель в вотчинные, что послужило началом для последующей ликвидации границы между поместьем и вот­чинной. С 1620–1630‑х фиксируются практики выкупа поместья в вотчину, использование прожиточного поместья в качестве приданого и передачи поместья по наследству по духовной служилого человека. Ряд правовых норм, сближающих поместье и вотчину, был закреплен Соборным уложением 1649.

Указ Петра I о единонаследии, подписанный 18[29] марта 1714, ввел для поместья и вотчины общее понятие «недвижимое имение» и окончательно ликвидировал разницу между терминами.

Лит. : Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV–XVI вв.). М., 1985; Водарский Я. Е. Дворянское землевладение в России в XVII — первой половине XIX в. М., 1988; Стрельников С. В. К изучению обстоятельств складывания поместной системы в Русском государстве в конце XV в. (Ростов и Новгород) // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Ч. 1. Великий Новгород, 2000. С. 130–134; Маньков А. Г. Уложение 1649 г. — кодекс феодального права России. 2‑е изд. М., 2003; Бенцианов М. М. «Князья, бояре и дети боярские». Система служебных отношений в Московском государстве в XV–XVI вв. М., 2019. А. В. Дедук.