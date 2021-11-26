ПАТРИКЕЕВ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕНЯ
ПАТРИКЕЕВ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕНЯ - князь, русский военачальник и государственный деятель, боярин.
Из рода Патрикеевых, дед П.М. Щенятева. Впервые упомянут в 1457 году, когда вместе со своим дядей, князем И.Ю. Патрикеевым, и старшим братом Иваном Васильевичем Булгаком дал вкладом митрополиту Московскому и всея Руси Ионе владение в Московском уезде Сопровождал великого князя московского Ивана III Васильевича в его «поездке миром» в Новгород в 1475-1476 годах в составе походной Боярской думы. В январе 1489 года участвовал в приёме посла Священной Римской империи Н. Поппеля.
В июне - августе 1489 года 1-й воевода большого полка в походе 4-полковой русской рати на Вятскую землю, завершившемся её окончательным включением в состав Русского государства и выводом в центральные уезды значительной части местной элиты. Наместник в Юрьеве-Польском (1490) и Белоозере (1493).
Зимой 1492/1493 годов, в ходе русско-литовской войны 1492-1494 годов, 1-й воевода русских войск, занявших Вязьму и территорию Вяземского княжества. В том же году находился в Твери первым из 5 великокняжеских воевод «с тверской силой» при княжиче Василии Ивановиче (будущем великом князе московском Василии III Ивановиче). В августе - декабре 1495 года, в ходе русско-шведской войны 1495-1497 годов, 1-й воевода большого полка в походе на Выборг (крепость не была взята), в конце лета - осенью 1496 года возглавлял новый поход на шведов. В кампании 1500 года, в ходе русско-литовской войны 1500-1503 годов, первоначально находился в своеобразном резерве «с тверской силой», частью князей и детей боярских Государева двора и, видимо, ряда уездных служилых корпораций. После взятия русскими отрядами Дорогобужа Патрикеев по распоряжению Ивана III Васильевича возглавил соединённую русскую армию и 14.7.1500 года в решающем полевом сражении на реке Ведроша нанёс сокрушительное поражение литовским войскам (в плен попали князь К.И. Острожский и большинство литовского командного состава). Этот успех предопределил захват или переход на русскую сторону уже в августе 1500 года ряда городов-крепостей с сельской округой (Белая, Торопец и другие), а в более отдалённой перспективе - завершение войны и заключение Московского перемирия 1503 года.
Наместник в Новгороде (1501-1510). В октябре 1501 года в ответ на поражение русских войск от сил Ливонского ордена во главе с магистром В. фон Плеттенбергом Патрикеев начал поход в глубь Ливонии от границ Псковской республики, разбил отряды дерптского епископа, подверг разорению несколько областей Ливонии и почти без потерь вернулся на русскую территорию. Часть отрядов Патрикеева совершила рейд в окрестности Ревеля. С 1501 года Патрикеев входил в узкий круг ближайших советников Ивана III Васильевича (наряду с боярами князем В.Д. Холмским и Я.З. Захарьиным-Кошкиным (из клана Захарьиных-Кошкиных)). В 1501 году при отпуске великого князя Василия Ивановича в Тверь Патрикеев состоял первым из 6 воевод при нём. В сентябре 1502 года Патрикеев уступил ливонцам в сражении у озера Смолино, однако их потери были близки к потерям русских войск. В 1502-1503 годы состоял (вместе с князем Холмским и Захарьиным-Кошкиным) в переписке с радой Великого княжества Литовского в целях подготовки мирных переговоров. В 1503 году вместе с ними и казначеем Д.В. Ховриным свидетель при написании духовной грамоты великого князя московского Ивана III Васильевича. В ходе русско-литовской войны 1507-1508 годов Патрикеев во главе 5-полкового Новгородского корпуса располагался летом - осенью 1508 года в Великих Луках, затем перешёл в Вязьму, а позднее вернул русским войскам контроль над Торопцом.
После 1510 года и, вероятно, до смерти великокняжеский наместник в Москве. В мае 1512 года при первых известиях о набеге сыновей крымского хана Менгли-Гирея I направлен 1-м воеводой на реку Угра, сумел в целом успешно отразить нападение и вскоре вернулся в Москву. В 1512-1514 годы, во время русско-литовской войны 1512-1522 годов, Патрикеев - фактически командующий русскими войсками во время 3 походов на Смоленск. В 1514 году, после капитуляции литовского гарнизона, первым из русских воевод въехал на коне в занятый город, 31 июля перед Патрикеевым жители города и гарнизон крепости приняли присягу на имя Василия III Ивановича, ему были переданы военные трофеи и тому подобное. Летом 1515 года назначен 1-м воеводой большого полка в Дорогобуже (последнее упоминание Патрикеева в официальных текстах).
Имел двор в Московском Кремле у Боровицких ворот, рядом с двором своего дяди - И.Ю. Патрикеева, известны владения Патрикеева в Московском и Суздальском уездах. Был женат на одной из дочерей князя И.В. Горбатого-Шуйского.