ПАТРИКЕЕВ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕНЯ

ПАТРИКЕЕВ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕНЯ - князь , русский военачальник и государственный деятель, боярин.

Из ро­да Пат­ри­кее­вых, дед П.М. Ще­ня­те­ва. Впер­вые упо­мя­нут в 1457 году, ко­гда вме­сте со сво­им дя­дей, князем И.Ю. Пат­ри­кее­вым, и стар­шим бра­том Ива­ном Ва­силь­е­ви­чем Бул­га­ком дал вкла­дом митрополиту Мо­с­ков­ско­му и всея Ру­си Ио­не вла­де­ние в Московском уезде Со­про­во­ж­дал великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в его «по­езд­ке ми­ром» в Нов­го­род в 1475-1476 годах в со­ста­ве по­ход­ной Бо­яр­ской ду­мы. В январе 1489 года уча­ст­во­вал в приё­ме по­сла Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Н. Поп­пе­ля.

В ию­не - августе 1489 года 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в по­хо­де 4-пол­ко­вой русской ра­ти на Вят­скую зем­лю, за­вер­шив­шем­ся её окон­чательным вклю­че­ни­ем в со­став Русского государства и вы­во­дом в центральные уез­ды зна­чительной час­ти ме­ст­ной эли­ты. На­ме­ст­ник в Юрье­ве-Поль­ском (1490) и Бе­ло­озе­ре (1493).

Зи­мой 1492/1493 годов, в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1492-1494 годов, 1-й вое­во­да русских войск, за­няв­ших Вязь­му и тер­ри­то­рию Вя­зем­ско­го кня­же­ст­ва. В том же го­ду на­хо­дил­ся в Тве­ри пер­вым из 5 ве­ли­ко­кня­же­ских вое­вод «с твер­ской си­лой» при кня­жи­че Ва­си­лии Ива­но­ви­че (бу­ду­щем великом князе мо­с­ков­ском Ва­си­лии III Ива­но­ви­че). В августе - декабре 1495 года, в хо­де русско-шведской вой­ны 1495-1497 годов, 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в по­хо­де на Вы­борг (кре­пость не бы­ла взя­та), в кон­це ле­та - осе­нью 1496 года воз­глав­лял но­вый по­ход на шве­дов. В кам­па­нии 1500 года, в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов, пер­во­на­чаль­но на­хо­дил­ся в свое­об­раз­ном ре­зер­ве «с твер­ской си­лой», ча­стью кня­зей и де­тей бо­яр­ских Го­су­да­ре­ва дво­ра и, ви­ди­мо, ря­да уезд­ных слу­жи­лых кор­по­ра­ций. По­сле взя­тия русскими от­ря­да­ми До­ро­го­бу­жа Патрикеев по рас­по­ря­же­нию Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча воз­гла­вил со­еди­нён­ную русскую ар­мию и 14.7.1500 года в ре­шаю­щем по­ле­вом сра­же­нии на реке Вед­ро­ша на­нёс со­кру­шительное по­ра­же­ние ли­товским вой­скам (в плен по­па­ли князь К.И. Ост­рож­ский и боль­шин­ст­во ли­товского ко­манд­но­го со­ста­ва). Этот ус­пех пре­до­пре­де­лил за­хват или пе­ре­ход на русскую сто­ро­ну уже в августе 1500 года ря­да го­ро­дов-кре­по­стей с сель­ской ок­ру­гой (Бе­лая, То­ро­пец и другие), а в бо­лее от­да­лён­ной пер­спек­ти­ве - за­вер­ше­ние вой­ны и за­клю­че­ние Мо­с­ков­ско­го пе­ре­ми­рия 1503 года.

На­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де (1501-1510). В октябре 1501 года в от­вет на по­ра­же­ние русских войск от сил Ли­вон­ско­го ор­де­на во гла­ве с ма­ги­ст­ром В. фон Плет­тен­бер­гом Патрикеев на­чал по­ход в глубь Ли­во­нии от гра­ниц Псков­ской рес­пуб­ли­ки, раз­бил от­ря­ды дерпт­ско­го епи­ско­па, под­верг ра­зо­ре­нию несколько об­лас­тей Ли­во­нии и поч­ти без по­терь вер­нул­ся на русскую тер­ри­то­рию. Часть от­ря­дов Патрикеева со­вер­ши­ла рейд в ок­ре­ст­но­сти Ре­ве­ля. С 1501 года Патрикеев вхо­дил в уз­кий круг бли­жай­ших со­вет­ни­ков Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча (на­ря­ду с боя­ра­ми князем В.Д. Холм­ским и Я.З. За­харь­и­ным-Кош­ки­ным (из кла­на За­харь­и­ных-Кош­ки­ных)). В 1501 году при от­пус­ке великого князя Ва­си­лия Ива­но­ви­ча в Тверь Патрикеев со­сто­ял пер­вым из 6 вое­вод при нём. В сентябре 1502 года Патрикеев ус­ту­пил ли­вон­цам в сра­же­нии у озера Смо­ли­но, од­на­ко их по­те­ри бы­ли близ­ки к по­те­рям русских войск. В 1502-1503 годы со­сто­ял (вме­сте с князем Холм­ским и За­харь­и­ным-Кош­ки­ным) в пе­ре­пис­ке с ра­дой Великого княжества Ли­тов­ско­го в це­лях под­го­тов­ки мир­ных пе­ре­го­во­ров. В 1503 году вме­сте с ни­ми и ка­зна­че­ем Д.В. Хов­ри­ным сви­де­тель при на­пи­са­нии ду­хов­ной гра­мо­ты великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча. В хо­де русско-ли­товской вой­ны 1507-1508 годов Патрикеев во гла­ве 5-пол­ко­во­го Нов­го­род­ско­го кор­пу­са рас­по­ла­гал­ся ле­том - осе­нью 1508 года в Великих Лу­ках, за­тем пе­ре­шёл в Вязь­му, а позд­нее вер­нул русским вой­скам кон­троль над То­роп­цом.

Пос­ле 1510 года и, ве­ро­ят­но, до смер­ти вели­ко­кня­же­ский на­ме­ст­ник в Мо­ск­ве. В мае 1512 года при пер­вых из­вес­ти­ях о на­бе­ге сы­но­вей крым­ско­го ха­на Менг­ли-Ги­рея I на­прав­лен 1-м вое­во­дой на реку Уг­ра, су­мел в це­лом ус­пеш­но от­ра­зить на­па­де­ние и вско­ре вер­нул­ся в Мо­ск­ву. В 1512-1514 годы, во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов, Патрикеев - фак­ти­че­ски ко­ман­дую­щий русскими войска­ми во вре­мя 3 по­хо­дов на Смо­ленск. В 1514 году, по­сле ка­пи­ту­ля­ции ли­товского гар­ни­зо­на, пер­вым из русских вое­вод въе­хал на ко­не в за­ня­тый го­род, 31 ию­ля пе­ред Патрикеевым жи­те­ли го­ро­да и гар­ни­зон кре­по­сти при­ня­ли при­ся­гу на имя Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча, ему бы­ли пе­ре­да­ны во­енные тро­феи и тому подобное. Ле­том 1515 года на­зна­чен 1-м вое­во­дой боль­шо­го пол­ка в До­ро­го­бу­же (по­след­нее упо­ми­на­ние Патрикеева в официальных тек­стах).

Имел двор в Мо­с­ков­ском Крем­ле у Бо­ро­виц­ких во­рот, ря­дом с дво­ром сво­его дя­ди - И.Ю. Пат­ри­кее­ва, из­вест­ны вла­де­ния Патрикеева в Московском и Суз­даль­ском уез­дах. Был же­нат на од­ной из до­че­рей князя И.В. Гор­ба­то­го-Шуй­ско­го.