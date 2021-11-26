ЗОЯ

Византийский император .

(15 нояб. 1028 - 12 июня 1042), 2-я порфирородная дочь визант. имп. Константина VIII, племянница имп. Василия II Болгаробойцы, супруга императоров Романа III Аргира, Михаила IV Пафлагона, Константина IX Мономаха, приемная мать имп. Михаила V Калафата. В 1028 г. имп. Константин VIII тяжело заболел и почувствовал приближение смерти. Не имея потомства муж. пола, решил выдать одну из своих 3 дочерей замуж. Выбор пал на среднюю дочь З. Жениться на З. должен был известный полководец Константин Далласин, однако из-за его отсутствия в К-поле и интриг против него некоего придворного евнуха Симеона супругом З. стал др. знатный вельможа - Роман Аргир, к-рому император предложил либо подвергнуться ослеплению, либо отправить свою жену в монастырь и жениться на З. На 3-й день после бракосочетания имп. Константин VIII скончался. Визант. историк Михаил Пселл писал, что в начале царствования Роман III относился к З. с уважением, почитая ее как императрицу. Однако вскоре он понял, что З., к-рой было 50 лет, неспособна к деторождению (Роману было больше 60), отдалился от нее, чем нанес ей оскорбление (Mich. Psell. Chron. III 17). В результате З. сблизилась с племянником одного из имп. евнухов, служивших еще при имп. Василии II, по имени Михаил (Ibid. 18-23). Через некоторое время императору стало известно о связи З. благодаря его сестре Пульхерии. Роман призвал Михаила и допросил его. Получив клятвенное уверение в отсутствии заговора, император отпустил Михаила, а Пульхерию выслал из столицы. Вскоре у Романа началась некая странная болезнь. Согласно визант. хронисту Иоанну Скилице (Scyl. Hist. P. 389), имп. Роман был отравлен евнухом Иоанном, впосл. получившим прозвище Орфанотроф. Пселл сообщает, что 11 апр. 1034 г., за неск. дней до празднования Пасхи, имп. Роман отправился в бани, где был утоплен (Mich. Psell. Chron. III 26). После интронизации имп. Михаила IV Пафлагона З. недолго пользовалась имп. почестями. Она была изолирована на жен. половине дворца, лишена верных слуг и окружена соглядатаями императора. Полнота власти оказалась в руках Михаила IV и его дяди Иоанна Орфанотрофа. Дабы обеспечить преемственность власти внутри Пафлагонского дома (семьи Иоанна Орфанотрофа и имп. Михаила IV), было решено ввиду отсутствия детей у З. и Михаила усыновить племянника императора, сына его сестры Марии и Стефана Калафата, Михаила, которому был пожалован титул кесаря. Страдавший эпилепсией имп. Михаил IV вскоре после этого умер (10 дек. 1041). Михаил V, вступив на престол, решил вовсе избавиться от З. и, обвинив ее в том, что она собиралась его отравить, сослал на Принцевы о-ва, где З. должны были постричь в монашество . Такое отношение к порфирородной царевне, представительнице Македонской династии, вызвало возмущение среди знати и народа К-поля и привело к восстанию (19-21 апр. 1042). Испугавшись волнений, Михаил V вернул З. из ссылки, однако это не помогло: восставшие уже провозгласили императрицей не только З., но и ее младшую сестру Феодору, находившуюся в одном из мон-рей К-поля еще со времен царствования Романа III Аргира (Scyl. Hist. P. 385). Результатом восстания стало свержение и ослепление Михаила V Калафата. Синклит при поддержке народа провозгласил З. и Феодору единственными законными правительницами империи. Новые императрицы повысили денежные выдачи синклиту, отменили продажу должностей и обещали народу всевозможные пожалования. Самодержавное правление сестер, однако, продолжалось недолго. Отсутствие способностей к гос. делам у З. и Феодоры привело к тому, что уже 12 июня 1042 г. З. вышла замуж за Константина IX Мономаха. Патриарх Алексий Студит отказался венчать З. и Константина, т. к. это был уже 3-й брак для обоих, и обряд венчания провел один из пресвитеров храма Св. Софии - Стип. После вступления на престол Константина IX З. жила во дворце, окруженная почетом и уважением. Согласно Михаилу Пселлу, характер ее в эти годы изменился, она более не пыталась участвовать в политических интригах, а посвятила все свое время изысканию новых рецептов благовоний и молитвам. После смерти З., Константин IX не только устроил ей пышные похороны, но даже пытался добиться от Церкви причисления З. к лику святых. Изображение З. вместе с Константином IX сохранилось в храме Св. Софии в К-поле.

Автор статьи: Р. Б. Буганов