МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1503

МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1503 - перемирие между Русским государством и Великим княжеством Литовским .

За­клю­че­но 2 апреля сро­ком на 6 лет при по­сред­ни­че­ст­ве венгерского по­сла С. Сан­тая. Де­ле­га­цию великого князя ли­тов­ско­го и польского ко­ро­ля Алек­сан­д­ра Ка­зи­ми­ро­ви­ча воз­глав­ля­ли на­ме­ст­ник по­лоц­кий Ста­ни­слав Гле­бо­вич, мар­ша­лок и ох­мистр (гоф­мей­стер), ста­рос­та ко­вен­ский В.Я. Клоч­ко, пи­сарь и канц­лер, на­ме­ст­ник бра­слав­ский и жиж­мор­ский И.С. Са­пе­га, вое­во­да лен­чиц­кий Пётр Мыш­ков­ский, под­ча­ший Ко­ро­лев­ст­ва Поль­ско­го, ста­рос­та ме­жи­бож­ский Ян Бу­чац­кий.

С русской сто­ро­ны пе­ре­го­во­ры ве­ли боя­ре Я.З. За­харь­ин-Кош­кин (из кла­на За­харьи­ных-Кош­ки­ных) и Г.Ф. Да­вы­дов-Мо­ро­зов, каз­на­чей Д.В. Хов­рин Ов­ца. Ра­ти­фи­ци­ро­ва­но в Виль­но 27 августа Алек­сан­дром в при­сут­ст­вии русских по­слов П.М. Пле­щее­ва, К.Г. За­бо­лоц­ко­го и М.С. Кля­пи­ка Ероп­ки­на, дья­ка Н.С. Гу­бы Мок­ло­ко­ва.

Перемирие за­кре­пи­ло ито­ги ус­пеш­ной для великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча вой­ны с ВКЛ 1500-1503 годы (см. Рус­ско-ли­тов­ские вой­ны). На юге са­мым круп­ным при­об­ре­те­ни­ем ста­ли чер­ни­го­во-се­вер­ские зем­ли с го­ро­да­ми Чер­ни­гов, Го­мель, Ста­ро­дуб (при­над­ле­жа­ли сы­ну мо­жай­ско­го князя Ива­на Ан­д­рее­ви­ча князю Се­мё­ну Ива­но­ви­чу), Нов­го­род-Се­вер­ский (вла­де­ние слу­жи­ло­го кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Ше­мя­чи­ча), Пу­тивль, Рыльск, Ра­до­гощ и с мно­го­числ. во­лос­тя­ми и сёла­ми, а так­же об­шир­ные сла­бо­за­се­лён­ные про­стран­ст­ва по днеп­ров­ским при­то­кам, до то­го лишь но­ми­наль­но при­над­ле­жав­шие ВКЛ, а фак­ти­че­ски яв­ляв­шие­ся ча­стью По­ля.

К Русскому государству ото­шли так­же Брянск, Труб­чевск (вот­чи­на князей Тру­бец­ких) и ряд го­ро­дов в вер­ховь­ях Оки: Мценск, Лю­бутск, Мо­сальск, Сер­пейск. На смо­лен­ском на­прав­ле­нии главным при­об­ре­те­ни­ем Русского государства был город До­ро­го­буж с во­лос­тя­ми (в том числе смо­лен­ски­ми). На се­ве­ро-за­па­де его тер­ри­то­рия рас­ши­ри­лась за счёт го­ро­дов Бе­лая и То­ро­пец с от­но­ся­щи­ми­ся к ним во­лос­тя­ми, а так­же за счёт час­ти ви­теб­ских и по­лоц­ких во­лос­тей (Ост­рея, Пу­по­ви­чи, Не­вель, Ве­лиж и др.).

При за­клю­че­нии перемирия Иван III не­дву­смыс­лен­но зая­вил при­тя­за­ния на все русские зем­ли, в том числе и те, что ещё ос­та­ва­лись под вла­стью ВКЛ: по на­стоя­нию русской сто­ро­ны в пе­ре­мир­ной гра­мо­те Ки­ев, Смо­ленск, Ви­тебск, По­лоцк и другие го­ро­да бывшего Древнерусского государства бы­ли на­зва­ны не «от­чи­ной» (на­следственным дос­тоя­ни­ем) великого князя ли­тов­ско­го Алек­сан­д­ра , а лишь его «зем­ля­ми».

Мир­ное со­гла­ше­ние дей­ст­во­ва­ло до на­ча­ла русско-ли­товской вой­ны 1507-1508 годов.

Исторические источники:

Сбор­ник Им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. 2-е изд. СПб., 1892. Т. 35;

Lietuvos metrika. Vilnius, 1993. Kn. 5.

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