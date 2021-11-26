МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1503
МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1503 - перемирие между Русским государством и Великим княжеством Литовским.
Заключено 2 апреля сроком на 6 лет при посредничестве венгерского посла С. Сантая. Делегацию великого князя литовского и польского короля Александра Казимировича возглавляли наместник полоцкий Станислав Глебович, маршалок и охмистр (гофмейстер), староста ковенский В.Я. Клочко, писарь и канцлер, наместник браславский и жижморский И.С. Сапега, воевода ленчицкий Пётр Мышковский, подчаший Королевства Польского, староста межибожский Ян Бучацкий.
С русской стороны переговоры вели бояре Я.З. Захарьин-Кошкин (из клана Захарьиных-Кошкиных) и Г.Ф. Давыдов-Морозов, казначей Д.В. Ховрин Овца. Ратифицировано в Вильно 27 августа Александром в присутствии русских послов П.М. Плещеева, К.Г. Заболоцкого и М.С. Кляпика Еропкина, дьяка Н.С. Губы Моклокова.
Перемирие закрепило итоги успешной для великого князя московского Ивана III Васильевича войны с ВКЛ 1500-1503 годы (см. Русско-литовские войны). На юге самым крупным приобретением стали чернигово-северские земли с городами Чернигов, Гомель, Стародуб (принадлежали сыну можайского князя Ивана Андреевича князю Семёну Ивановичу), Новгород-Северский (владение служилого кн. Василия Ивановича Шемячича), Путивль, Рыльск, Радогощ и с многочисл. волостями и сёлами, а также обширные слабозаселённые пространства по днепровским притокам, до того лишь номинально принадлежавшие ВКЛ, а фактически являвшиеся частью Поля.
К Русскому государству отошли также Брянск, Трубчевск (вотчина князей Трубецких) и ряд городов в верховьях Оки: Мценск, Любутск, Мосальск, Серпейск. На смоленском направлении главным приобретением Русского государства был город Дорогобуж с волостями (в том числе смоленскими). На северо-западе его территория расширилась за счёт городов Белая и Торопец с относящимися к ним волостями, а также за счёт части витебских и полоцких волостей (Острея, Пуповичи, Невель, Велиж и др.).
При заключении перемирия Иван III недвусмысленно заявил притязания на все русские земли, в том числе и те, что ещё оставались под властью ВКЛ: по настоянию русской стороны в перемирной грамоте Киев, Смоленск, Витебск, Полоцк и другие города бывшего Древнерусского государства были названы не «отчиной» (наследственным достоянием) великого князя литовского Александра, а лишь его «землями».
Мирное соглашение действовало до начала русско-литовской войны 1507-1508 годов.
Исторические источники:
Сборник Императорского Русского исторического общества. 2-е изд. СПб., 1892. Т. 35;
Lietuvos metrika. Vilnius, 1993. Kn. 5.