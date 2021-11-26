КУРИЦЫН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
КУРИЦЫН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - Русский государственный деятель и дипломат, дьяк.
Младший брат Ф. В. Курицына, дядя А. Ф. Курицына.
По косвенным данным, дьяк с середины 1480-х годов. Входил в московский кружок еретиков. Впервые упоминается как участник русского посольства в Священную Римскую империю (апрель 1492 года - июль 1493 года), во время которого, в частности, провёл успешные переговоры с немецким печатником Б. Готаном о его приезде в Русское государство (вероятно, Готан прибыл в Новгород с возвращавшимися русскими послами). С 20 октября 1495 года по 24 марта 1496 года Курицын вместе с 5 другими дьяками из близкого окружения великого князя московского Ивана III Васильевича сопровождал его в поездке в Новгород. Около 1496 года - начала 1497 года подписал докладной судный список по земельному процессу, который в качестве судьи высшей инстанции рассмотрел князь Василий Иванович (будущий великий князь московский Василий III Иванович). По обоснованной гипотезе Л. В. Черепнина, Курицын вместе с братом Фёдором имел прямое отношение к составлению Судебника 1497 года (смотри Судебники XV-XVI веков). В августе 1497 года Курицын в качестве дьяка срочно отправлен с П. Г. Заболоцким к великому князю литовскому Александру с целью предупредить или максимально ограничить участие литовских войск в походе польской армии на Молдавское княжество. В 1498 году Курицын упомянут в росписи думных и дворцовых чинов в начале перечня наиболее авторитетных великокняжеских дьяков в так называемой Хронографической летописи. Скорее всего, участвовал в церемониях, связанных с поставлением князя Дмитрия Ивановича Внука великим князем и соправителем Ивана III.
Курицын был писцом, составил рукописный сборник (конец1480-х - сер. 1490-х годов), который включал текст Кормчей книги Мазуринской редакции, «Мерила праведного» (текст разделён в рукописи на 2 части текстом Кормчей), в том числе с постановлениями о церковном суде и церковных людях, Русскую правду пространной редакции; в конце рукописи помещена полная подборка чинов поставления, от епископа и до чтеца и священосца. Сборник не содержал никаких еретических высказываний и отвечал обществ. запросам эпохи, так как в нём были собраны как канонические, так и светские древнерусские правовые памятники, а также канонические и древние тексты, связанные с вопросами о божественной природе великокняжеской власти в православном «царстве», об автокефалии РПЦ и другом. Принадлежность сборника Курицыну зафиксирована записью писца с зашифрованным именословием - «Иван Волкъ Курицинъ». Рукопись попала в «книжную казну» московских митрополитов.
В отличие от старшего брата, Курицын в сохранившихся источниках до 1504 года не обвинялся в ереси. Лишь на Поместном соборе РПЦ в декабре 1504 года с участием Ивана III и Василия III Курицын обвинён в ереси вместе с другими лицами и приговорён (видимо, великими князьями) к смертной казни. Курицын и ещё трое осуждённых были сожжены живыми в деревянных клетках на льду реки Москва.
В позднейших текстах (Послание о соблюдении соборного приговора 1504 года, 15-е слово из сочинения «Просветитель» Иосифа Волоцкого) присутствовали обвинения Курицыну в «отпадении» от православия и «уклонении» в иудейство, но они не обосновывались какими-либо реальными фактами. Крайняя суровость решений собора и жестокость казни были связаны, в частности, с исходом политической борьбы в правящих кругах Русского государства в 1498-1502 годах, а также с личной позицией Иосифа Волоцкого, который видел в братьях Курицыных непримиримых врагов и считал их могущественными покровителями и защитниками московских и новгородских еретиков.