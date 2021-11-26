КОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО
КОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО - кода, одно из раннегосударственных образований таёжных угров (остяков) в южной части Нижнего Приобья (территория в целом совпадает с границами современного Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа).
Сложилось в 1-й половины II тысячелетия. Центр - Кодский городок. По сведениям различных источников, в Кодском княжестве насчитывалось от 8 до 14 населённых пунктов-городков (ряд городищ исследован археологами). Городки-крепости строились преимущественно на высоком правом берегу реки Обь (так называемый Белогорский материк), имевшей важное транспортное и торговое значение. Их гарнизоны контролировали русло Оби. Одно из самых известных нижнеобских городищ - Шеркалы I - остатки «города Соркорда», упомянутого в 1557 году в грамоте русского царя Ивана IV Васильевича Грозного.
Впервые Кодское княжество и имена его правителей встречаются в Вологодско-Пермской летописи в связи с походом русской рати (1483-1484 годы) под командование воевод И.И. Салтыка Травина и князя Ф.С. Курбского Чёрного за Урал. Среди пленённых ими предводителей местных народов упоминается «большой» кодский князь Молдан. В 1583 году, во время похода Ермака Тимофеевича в Сибирь, между казаками и правителем Кодского княжества князем Алачом (Алачеем) был заключён союз. Стороны договорились, что кодские остяки не будут препятствовать прохождению через территорию княжества казачьих отрядов, возвращавшихся из Сибири на русские земли. Установление тесных связей между кланом Алачевых и русскими властями постепенно привело к установлению вассальной зависимости Кодского княжества от Русского государства. Кодские князья имели право на выполнение судебных функций и сбор ясака в своих владениях, кроме того, «за службу в Сибирской земле» им были пожалованы новые волости (Емдырская, Ваховская, Вас-Пуколская и Кол-Пуколская). Русская администрация терпимо относилась к двоеверию кодских князей, которые, с одной стороны, почитали и хранили языческую святыню - «палтыш-болван», а с другой - обращались в христианство и разрешили построить на территории Кодского городка первые в Приобье храмы - Троицкую церковь (1600 год) и церковь Святых Зосимы и Савватия (1602 год).
Русские цари опирались на правителей Кодского княжества, укрепляя свою власть на восточных территориях Русского государства. В 1590-х годах при участии кодских остяков было завершено покорение Пелымско-Кондинского княжества (смотри в статье Кондинское княжество), предпринято несколько походов по завоеванию земель в нижнем и среднем течении Оби (Обдорское и Бардаково княжества, Пегая Орда). В 1-й трети XVII века силы Кодского княжества неоднократно направлялись на восток Сибири, где подавляли сопротивление «государевых изменников» - тунгусов и гуляшей.
Кроме того, выходцы из Кодского княжества помогали в строительстве русских крепостей на новых землях - городов Берёзова, Сургута, Томска, а также Маковского и Енисейского острогов, возможно, Нарыма и Кетского острога. Особой службой являлись ежегодные походы в западносибирскую лесостепь на Ямыш-озеро за солью. Остяки должны были предоставлять подводы для перевозки царской казны и гонцов.
Стоявшая во главе Кодского княжества семья князей Алачевых делилась на старшую и младшую линии. Население Кодского княжества состояло из служилых остяков, ясачного населения и рабов.
В категорию служилых остяков попадало всё коренное население Кодского княжества, за исключением жителей пожалованных волостей. В отличие от последних служилые остяки никогда не платили ясак и вместо него должны были нести военную службу. Служилое население - своеобразная военная аристократия - составляло основу войска князей Алачевых. Оно должно было являться по первому зову своих правителей. Во время военных походов князья выдавали им из своих арсеналов доспехи, шлемы, снабжали деньгами, провиантом, собаками и др. За это князья получали существенную долю военных трофеев, чем покрывали военные расходы. Служилое население, не участвовавшее в военных походах, платило князю «поминки» мехами в качестве своеобразного вида полудобровольных подношений.
Ясачное население проживало в пожалованных кодским князьям Емдырской, Ваховской, Вас-Пуколской и Кол-Пуколской волостях. Ясак взимался преимущественно в виде пушнины. Право кодских князей на сбор дани оставалось бесспорным до 1628 года, когда русские власти потребовали с внука князя Алача - князя Михаила Игичеевича (? - 1632 годы) роспись его ясачных людей. Подозревая, что он утаил часть своих подданных, тобольские воеводы послали собирать ясак со всех остяков, оказавшихся «сверх князь-Михайловой росписи», что вызвало сопротивление кодского князя.
В категорию рабов попадали обнищавшее и задолжавшее ясачное население, военнопленные. Холопы выполняли работы в домашнем хозяйстве, наряду с обедневшими остяками косили сено и заготавливали строевой (хоромный) лес.
Попытка кодского князя Дмитрия Михайловича в 1630-х годов заменить «поминки» оброком означала фактическое изъятие привилегий военной аристократии, которая в 1643 году низложила князя. Княжеские вотчины были отписаны на русского царя, Кодское княжество окончательно утратило политическую самостоятельность, на его территории учреждена волость Кодские городки.