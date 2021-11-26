КАЗАНСКО-РУССКИЕ ВОЙНЫ
КАЗАНСКО-РУССКИЕ ВОЙНЫ - военные действия между Казанским ханством и Московским великим княжеством в 1467-1530 годах.
Первая Казанско-русская война началась в середине сентября 1467 года, когда касимовский хан Касим при поддержке московских воевод с войсками отправился в поход на Казань. Кампания оказалась неудачной: казанский хан Ибрагим собрал силы неподалёку от устья реки Свияга и не допустил противника на левый берег Волги, а возвращение войск в дождливую и холодную погоду оказалось для них тяжёлым. Поход вызвал множество частных операций в конце 1467 года - 1-й половине 1468 года. Военные действия летом 1468 года не принесли решающего преимущества ни одной из воевавших сторон, но успеха в конкретных боях чаще добивались московские силы.
Поход московских отрядов на судах по рекам Вятка и Кама сопровождался разорением прибрежных территорий в границах ханства, грабежом купеческих караванов, победами над отдельными отрядами казанцев, захватом пленных и добычи. Почти тогда же главные силы ханства предприняли поход на Вятскую землю, подчинив её (хотя и временно) и выведя тем самым из-под политического контроля Московского великого княжества. Победа московской рати в начале июня 1468 года над казанской заставой на Волге не имела значительного эффекта. Рать во главе с И. Д. Руно, отплывшая на судах из Нижнего Новгорода, напала на Казань 21.05.1469 года: были освобождены русские пленники, подожжены и разорены городские посады, захвачена богатая добыча. Затем московские войска с тяжёлыми боями и потерями пробились сквозь спешно собранные главные силы ханства на Ирихов остров на Волге, где около месяца безрезультатно ждали подхода подкреплений из Вятской земли.
При возвращении в Нижний Новгород им дважды пришлось отражать нападения казанских отрядов - конных и передвигавшихся на судах. Немного позднее потерпело тяжёлое поражение устюжское ополчение с великокняжеским отрядом, спустившееся на судах по Вятке и Каме: в устье Камы они были разбиты казанской ратью, и лишь немногим русским судам удалось прорваться к Нижнему Новгороду. Решающим стал поход войска во главе с дмитровским князем Юрием Васильевичем, оказавшийся неожиданным для хана. Московские войска окружили Казанский кремль и одержали победу во встречном бою. После недолгой осады, когда казанцев лишили доступа к воде, Ибрагим запросил мира на условиях великого князя московского.
В конце 1477 года - начале 1478 года, во время похода Ивана III Васильевича на Новгород, в котором участвовали почти все силы Северо-Восточной Руси, хан Ибрагим напал на Вятскую землю, захватив много пленных и добычи, вновь ненадолго подчинив «вятские грады» своей власти. Ответ был незамедлительным, началась вторая Казанско-русская война. В конце мая 1478 года большая рать на судах во главе с князем С. И. Ряполовским и В. Ф. Образцом прибыла под Казань. Одновременно ополчения устюжан и вятчан разоряли казанские владения по Каме. Под угрозой осады столицы и расширения военных действий хан Ибрагим заключил мир, вероятно, на условиях 1469 года.
Весной 1487 года началась третья Казанско-русская война, предпринятая русской стороной для утверждения на казанском престоле Мухаммед-Эмина. 11 апреля под Казань отправилась на судах 5-полковая армия, включавшая отряды удельных князей во главе с наиболее выдающимися воеводами (князьями Д. Д. Холмским, И. А. Дорогобужским, С. И. Ряполовским и др.), немногим позднее двинулись конные отряды. 18 мая началась длительная осада столицы ханства, потребовавшая подкреплений и пополнения продовольствием и оружием. Казань пала 9 июля. На казанский престол вернулся Мухаммед-Эмин.
Четвёртая Казанско-русская война началась по инициативе казанской стороны. В сентябре 1505 года войска Мухаммед-Эмина (в т. ч. многочисленные отряды ногаев) осадили Нижний Новгород и подвергли разорению нижегородские волости. В 1506 году на Казань была направлена большая армия во главе с братом великого князя московского Василия III Ивановича угличским князем Дмитрием Ивановичем Жилкой, а также воеводами князем Ф. И. Бельским и др. Осада оказалась неудачной. Понеся значительной потери в боях под Казанью, русские войска отступили к Нижнему Новгороду. В 1507 году был заключён мир, отменивший сюзеренитет Русского государства над Казанским ханством.
Начало пятой Казанско-русской войне было связано с изменением политической обстановки в Казанском ханстве. В начале 1523 года казанский хан Сагиб-Гирей (впоследствии крымский хан Сагиб-Гирей I) приказал убить русского посла В. Ю. Поджогина в Казани, а затем предпринял поход на русские земли. В ответ русские войска совершили поход на Казань. Судовая русская рать разорила поволжские земли ханства, конные отряды нанесли поражение казанским заставам на Свияге. Главным стало строительство крепости Васильгород (ныне Васильсурск) на правом берегу, в устье реки Сура, опорного пункта возможного будущего наступления. В начале мая 1524 года из Нижнего Новгорода началось движение на судах 5-полковой русской армии со значительной артиллерией. Формально её возглавлял бывший казанский хан Шах-Али, а реально - опытные воеводы князь И. Ф. Бельский, князь М. В. Горбатый, М. Ю. Захарьин и др. Неделей позднее двинулась конная рать, также из 5 полков.
В целом в походе участвовали главные силы Русского государства. Успешные действия конной рати (нанесла поражения казанцам на Свияге и при дальнейшем продвижении к Казани) перемежались неудачами главной армии (передовые полки понесли значительные потери в боях ещё до подхода к крепости, немало пушек затонуло, погибла заметная часть запасов продовольствия). Хотя во встречных боях уже под стенами Казани успеха чаще добивалась русская сторона, осада с начала июля шла вяло: казанцы умело пользовались тактикой «партизанской» войны (русские войска уже вскоре стали испытывать нехватку продовольствия и фуража), изматывали силы русских полков регулярными вылазками и нападениями на их укреплённый лагерь. Даже подход конной русской рати и её соединение с основными силами не внесли перелома в ход кампании. При этом численное превосходство русской армии сохранялось, а обстоятельства менялись не в пользу Казани. Подписанное в середине августа 1524 года перемирие прекращало военные действия и обязывало нового хана Сафа-Гирея срочно прислать представительное посольство в Русское государство.
Шестая Казанско-русская война, спровоцированная Сафа-Гиреем, началась в мае 1530 года продвижением к столице ханства двух русских ратей: основной, 5-полкового состава, - на судах (во главе с князьями И. Ф. Бельским и М. В. Горбатым), а также 5-полковой - конной (во главе с князем М. Л. Глинским). Они соединились под стенами Казани в начале июля. Уже 14 июля русские войска штурмом взяли Булакский острог, причём казанцы понесли большие потери, погиб и командовавший осаждёнными видный казанский мурза Аталык, а затем из столицы бежал Сафа-Гирей с семьёй и частью войск. В Казанском кремле с открытыми в течение нескольких часов воротами оставался сравнительно небольшой гарнизон. Но вместо решительного и быстрого штурма московские воеводы вступили в местнические споры, к тому же не были сомкнуты части гуляй-города, где хранились пищали и боеприпасы. Внезапная атака на лагерь русских войск с тыла привела к гибели ряда воевод и командиров среднего звена из виднейших фамилий, захвату казанцами части орудий и боеприпасов. Возобновившаяся бомбардировка Казанского кремля не привела к победе, но вынудила казанскую верхушку подписать перемирие с обязательством прислать посольство к Василию III Ивановичу и быть верными великому князю. 30 июля русская армия двинулась из-под Казани назад.