КАСИМ-ХАН (КАЙСЫМ ТРЕГУБ)

Касим-хан (Кайсым Трегуб) (ум. ок. 1469) — 1-й хан («царь») Касимовского царства (до 1456—1469), сын государя Джучи улуса Улуг-Мухаммада.

В 1446, когда Улуг-Мухаммада и его младшего сына Юсуфа убил его первенец Махмутек, обособившийся в Казанском ханстве , К.-х., спасаясь вместе с другим из братьев, Якубом, бежал к черкесам. В 1447 со своей дружиной они явились на Руси и перешли на службу к Василию II Темному, которого активно поддерживали против Дмитрия Шемяки и враждебных Москве джучидских ханов, прежде всего Махмутека. В 1449 К.-х. и Якуб ходили с Василием на Шемяку и разбили на Пахре войско Сайид-Ахмад-хана, у которого отняли всю добычу. В 1450 они участвовали в битве Василия с Шемякой под Галичем и разбили на р. Битюг царевича Меулим-бирды-оглана (в русских летописях — Малбердей). Ок. 1452—1456 К.-х. с Якубом приняли от Василия в удел Новый Низовой Городец на Оке (Мещерский городок) с окружающей местностью, получившей название «Касимовского царства». Это, в частности, получило отражение в договоре 1483 между Иваном III Великим и Иваном Васильевичем Рязанским. В дальнейшем К.-х. служил опорой московским Рюриковичам в борьбе с Казанью. В 1467 казанская знать тайно приглашала его на престол вместо сына Махмутека, Ибрахима, но предпринятый им, при поддержке Ивана Великого, поход на Волгу натолкнулся на успешное сопротивление Ибрахим-хана и завершился неудачей.

Лит.: Касим // Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. СПб., 1863. Т. I. С. 3—72.