ИСТОМА ГРИГОРИЙ (ИСТОМА МАЛЫЙ)

Истома Григорий (Истома Малый) (конец XV — 1-я четверть XVI в.) — русский переводчик при московском великокняжеском дворе, подьячий, участник посольств, путешественник.

Служил переводчиком с латинского и немецкого языков при дворах Ивана III и Василия III . В 1496 И. Г. отправился в Данию вместе с послом датского короля Иоганна (Ханса) Давыдом Кокеном. Путешествие началось из Великого Новгорода, однако из-за осложнения русско-шведских и шведско-датских отношений прямой путь через Прибалтику был закрыт, пришлось добираться северным путем: из устья р. Сев. Двина, по Белому морю вдоль берегов Кольского п-ова, мимо мыса Нордкап и, минуя Лофотенские о-ва, до района г. Тронхейм. Для путешествия по морю И. Г. нанял у поморов 4 судна. Затем из Тронхейма — по суше на юг Скандинавского п-ова, а затем в столицу Дании — Копенгаген. Таким образом, русские мореплаватели за полвека до английского мореплавателя Р. Ченслера открыли возможность сношений России с Зап. Европой по Северному морскому пути. И. Г. был знаком с австрийским дипломатом С. Герберштейном — автором сочинения «Записки о Московитских делах»; особенности путешествия И. Г. известны благодаря этому труду.

Ист.: Записки о Московии Барона Герберштейна. СПб., 1866.

Лит.: Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 1982; Панова А. Г., Газдиев Я. М. Роль Северного морского пути в стратегическом развитии Якутии (историко-правовой и экономический анализ) // Вестник транспорта. 2010. № 10. С. 11—15; Шаскольский И. П. Об одном плавании древнерусских мореходов вокруг Скандинавии: Путешествие Григория Истомы // Путешествия и географические открытия в XV—XIX веках. М.—Л., 1965.