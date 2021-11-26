ИОАНН III ВАСИЛЬЕВИЧ

ИОАНН III ВАСИЛЬЕВИЧ - великий князь Владимирский, Московский и всея Руси, старший сын великого князя Василия II Васильевича Тёмного и великой кнгини Марии Ярославны .

Биография

Детство Иоанна Васильевича прошло в обстановке борьбы за власть между членами московского княжеского дома. В феврале 1446 года, после ареста и ослепления великого князя Василия II его двоюродным братом Дмитрием Георгиевичем Шемякой, сторонники великого князя увезли Иоанна Васильевича в Муром, но в мае были вынуждены выдать Шемяке Иоанна Васильевича и его брата Юрия (Георгия) Васильевича; некоторое время княжичи находились в заточении с отцом. Когда в конце 1446 года Василий II освободился и начал борьбу за великокняжеский стол, состоялось обручение Иоанна Васильевича с Марией, дочерью великого князя Тверского Бориса Александровича, скрепившее союз князей против Шемяки. С конца 40-х годов XV века Иоанн Васильевич выступает в документах вместе с отцом как «великий князь». С 1452 года Иоанн Васильевич принимал участие в военных походах, в том же году была отпразднована его свадьба.

После смерти отца 27 марта 1462 года Иоанн Васильевич унаследовал великое княжение с Нижним Новгородом, а также Суздаль и значительную часть земель, принадлежавших членам московского княжеского дома, участвовавшим в 40-х годах XV века в борьбе за власть. Младшие братья Иоанна Васильевича получили уделы: Юрий - с центром в Дмитрове (удел был ему выделен еще при жизни отца), Андрей Большой - с центром в Угличе, Борис - с центром в Волоке Ламском, Андрей Меньшой - с центром в Вологде.

Василий II утвердил свое господство на землях Северо-Восточной Руси, подчинил своему влиянию Рязанскую землю. С именем его сына связан переломный этап в процессе объединения земель в единое Русское государство. К 60-м годам XV века на землях Северо-Восточной Руси сохранялись сравнительно небольшие княжества, раздробленные между членами многочисленных княжеских родов. Некоторые князья (например, Ряполовские - ветвь стародубских князей) находились уже на великокняжеской службе, получали высокие административные и военные назначения. Великокняжеская власть пользовалась их материальными затруднениями, чтобы приобретать их земли (так, мать Иоанна Васильевича еще при жизни супруга купила город Романов у ярославских князей). Эту практику в более широких размерах применял Иоанн Васильевич. Так, в 60-х годах XV века глава ярославского княжеского рода Александр Федорович «продал Ярославль» Иоанну Васильевичу. В Ермолинской летописи (современном событиям источнике) читается, что ярославские князья «подавали свои вотчины» Иоанну Васильевичу, «а князь велики противу их отчины подавал волости и села» (ПСРЛ. Т. 23. С. 157-158). Очевидно, князья «отдали» свои родовые земли великому князю и получили их обратно с условием, что будут ему служить. В завещании Иоанна Васильевича указывалось, что, если кто-либо из ярославских князей захочет «отъехать» к другому государю, он потеряет свои владения. Члены ярославского рода постепенно становились наместниками и воеводами в полках Иоанна Васильевича. Аналогичной была судьба ростовских князей. В 1474 году они продали Иоанну Васильевичу свою половину Ростова, которую великий князь отдал матери.

Главное внимание Иоанна Васильевича и его советников привлекало в 60-70-х годах XV века Новгородское государство. Уже Василий II стремился укрепить свою власть в Великом Новгороде, он даже посетил город в 1460 году. При составлении духовной грамоты Василий II наделил младших сыновей общими владениями великого князя и Великого Новгорода - Волоком Ламским и Вологдой. В начале 60-х годов XV века отношения Великого Новгорода и Москвы были напряженными, так что в Москву должен был поехать Новгородский архиепископ Иона «утолити княж... гнев». Поездка состоялась в конце 1462 года, но «о блазем мире не успеша ничтоже» (Там же. Т. 16. Стб. 207, 209). Тогда же новгородцы отправили посла в Литву «о княжи возмущении еже на Великии Новъгород» (Там же. Стб. 214). Соглашение все же было достигнуто и действовало до конца 60-х годов. В эти годы, сохраняя мир, Иоанн Васильевич сумел нанести Великому Новгороду чувствительный удар. В 1465 году великокняжеские воеводы совершили поход за Урал, на Югру, попавшие в плен югорские князья обязались платить дань. Теперь с богатой пушниной Югры дань поступала не в Великий Новгород, а в Москву.

В концу 60-х годов XV века московско-новгородские отношения обострились. Иоанн Васильевич требовал возвращения волостей, занятых новгородцами вопреки условиям Яжелбицкого мира, выплаты доходов, положенных ему как новгородскому князю, новгородцы же отказывались идти на уступки. Иоанн Васильевич заявил, что «более того терпети не хочет». В ответ в Великий Новгород в конце 1470 года прибыл как служилый князь Михаил Олелькович, двоюродный племянник короля Польского и великого князя Литовского Казимира IV Ягеллончика. В случае войны Иоанн Васильевич мог столкнуться не только с новгородскими, но и с литовскими войсками. Однако в марте 1471 года Михаил Олелькович покинул Великий Новгород, рассчитывая овладеть Киевом после смерти своего брата Семена, и Иоанн Васильевич объявил Великому Новгороду войну. Новгородские бояре приняли решение о переходе города под власть Казимира и подготовили проект договора, предусматривавшего выступление Великого княжества Литовского в защиту Великого Новгорода. Быстрые действия Иоанна Васильевича не дали возможности осуществить эти планы.

В ходе военной кампании обнаружилась внутренняя непрочность Новгородского государства. Мобилизованные для участия в войне простые новгородцы не хотели умирать за интересы бояр, которые своими действиями вызвали войну. Когда начались сражения, «коневая рать не пошла пешей рати в срок в пособие», так как Новгородский архиепископ запретил своему полку выступать против войск великого князя. В результате в июле 1471 года в сражении на реке Шелони большое новгородское войско было разбито авангардом армии Иоанна Васильевича, в плен попали оба командующих, десятки знатных людей. В том же месяце другое новгородское войско было разбито на Северной Двине. Казнив бояр - инициаторов договора с Литвой, Иоанн Васильевич приказал отпустить без выкупа попавших в плен простых людей. В августе 1471 года был заключен мирный договор, по которому Великий Новгород обязался выплатить контрибуцию 15,5 тысяч рублей и взял на себя обязательство разорвать отношения с Литвой и не принимать на пригороды литовских князей. Великий Новгород отказывался от притязаний на Волок Ламский и Вологду. В договоре подчеркивалась роль великого князя и его представителей при решении судебных дел в Великом Новгороде: на утверждение Иоанну Васльевичу был представлен новгородский свод законов - Новгородская судная грамота, посадники должны были вершить суд вместе с наместниками великого князя, а возникавшие при этом спорные вопросы должен был регулировать как верховный судья сам Иоанн Васильевич при посещении им Великого Новгорода. Эти установления великий князь в дальнейшем использовал для укрепления своей власти в Великом Новгороде.

В 1475/1476 году Иоанн Васильевич прибыл в Великий Новгород как верховный судья, чтобы рассмотреть жалобы новгородцев на «великих» бояр, которых они не могли привлечь к ответственности. Правитель воспользовался этим, чтобы расправиться со своими противниками среди новгородского боярства. Одни были осуждены, арестованы и увезены в Москву, на других наложили крупные денежные штрафы. Когда осенью 1477 года Иоанн Васильевич снова объявил войну Великому Новгороду, многие новгородские бояре перешли к нему на службу, как только московское войско вступило на Новгородскую землю. Не встречая сопротивления, оно подошло к Великому Новгороду, и осажденный город капитулировал в январе 1478 года. Вечевые порядки были уничтожены, население города подчинено власти великокняжеских наместников. Новгородские землевладельцы (бояре и житьи люди) стали вассалами великого князя. Иоанн Васильевич обещал, что они сохранят свои вотчины, их не будут вызывать на суд в Москву и они не должны будут нести военную службу за пределами Новгородской земли. Установленные порядки сохранялись до середины 80-х годов XV века, затем на протяжении 2-й половины 80-х годов XV века из Новгородской земли в 2 этапа были выведены подавляющая часть светских землевладельцев и верхи новгородского купечества. На их место прибыли дети боярские из Великого княжества Московского и московские богатые купцы - «гости». Так было закреплено присоединение Новгородской земли к Русскому государству.

В 1489 году прекратила существование Вятка - небольшое политическое образование, выделившееся некогда из состава Новгородской земли. Вятчане пытались сохранить самостоятельность, балансируя между Москвой и Казанью. Когда в Казани в 1487 году утвердилось русское влияние, Иоанн Васильевич принял решительные меры для подчинения Вятки. В августе 1489 года посланные им войска осадили центр Вятской земли Хлынов, вынужденный капитулировать. Арестованные предводители вятчан были повешены, «лучшие люди» и купцы выселены из Вятской земли.

Иной характер имели отношения Иоанна Васильевича с Псковом, который не стремился к конфликтам с Москвой, будучи заинтересован в поддержке великого князя в борьбе с Ливонией . Псковское войско участвовало в походах Иоанна Васильевича на Великий Новгород в 1471 году и 1477 году. Заинтересованность Пскова в помощи против Ливонского ордена великий князь использовал, чтобы усвоить себе роль верховного арбитра в спорах между псковским боярством и «черными людьми». Он также добился значительного расширения власти великокняжеских наместников в Пскове, что подготавливало условия для присоединения Псковской земли к Русскому государству в будущем.

Тверская земля, связанная с Москвой союзными отношениями уже при великом князе Василии II, при Иоанне Васильевиче продолжала оставаться в сфере московского политического влияния. Тверское войско участвовало в походах на Великий Новгород в 1471 году и 1478 году и в защите Русской земли от войск хана Ахмата в 1480 году. Устанавливалась фактическая зависимость Твери от Москвы. В 1476 году несколько тверских бояр перешли на службу к Иоанну Васильевичу. Пытаясь сохранить самостоятельность, великий князь Тверской Михаил Борисович заключил соглашение о союзе с Казимиром, который должен был быть скреплен его браком с внучкой короля (2-я половина 1483 года). Зимой 1484/1485 года московское войско совершило поход в Тверскую землю, и Михаил Борисович был вынужден искать мира. По договору, заключенному весной 1485 года, он обязался разорвать отношения с Литвой, признал себя вассалом («братом молодшим») Иоанна Васильевича, обещал ходить в походы по его приказу и не поддерживать сношений с другими государствами. После заключения этого договора на службу к Иоанну Васильевичу снова отъехали многие тверские бояре и даже члены тверского княжеского рода. Когда некоторое время спустя люди великого князя перехватили грамоты Михаила Борисовича к Казимиру, Иоанн Васильевич выступил в поход во главе большого войска, которое подошло к Твери в сентябре 1485 года. Тверские князья и бояре били «челом в службу» Иоанну Васильевичу, а Михаил Борисович бежал в Литву. Иоанн Васильевич передал Тверскую землю как особый удел своему старшему сыну Иоанну Иоанновичу Молодому , племяннику Михаила Борисовича. После смерти наследника в 1490 году некоторое время Тверской землей управлял 2-й сын Иоанна Васильевича Василий III Иоаннович, а затем она стала одной из областей в составе Русского государства.

Рязанская земля оказалась в сфере московского политического влияния при Василии II, когда умерший в 1456 году великий князь Рязанский Иван Федорович перед кончиной отдал своего сына Василия на воспитание в Москву. В 1464 году Василий Иванович был отпущен в свою землю после венчания с сестрой Иоанна Васильевича Анной. О московско-рязанских отношениях в правление Иоанна Васильевича сохранилось мало сведений. О характере этих отношений позволяет судить договор, который заключил в 1483 году Иоанн Васильевич с новым Рязанским великим князем Иваном Васильевичем. По этому договору рязанский князь признал себя «братом молодшим» не только Иоанна Васильевича, но и его старшего сына, обязался ходить в походы по его приказу и не поддерживать отношений с Литвой. Выполняя свои обязательства, рязанские князья Иван и его брат Федор в начале XVI века участвовали в войне с Великим княжеством Литовским . Между братьями существовал договор, по которому младший в случае смерти должен был передать свой удел старшему, однако Федор перед смертью в 1503 году передал свой удел Иоанну Васильевичу. Так был сделан важный шаг на пути присоединения Рязанской земли к Русскому государству.

На княжение Иоанна Васильевича приходится изменение характера отношений между великим князем и членами его семьи. По традиции Великое княжество Московское считалось общим достоянием всех членов княжеского рода; когда кто-то из членов рода умирал, его удел подлежал разделу между братьями, приобретения («примыслы») также должны были делиться между членами семьи. Иоанн Васильевич не соблюдал эти нормы. Когда в 1472 году умер его брат Юрий, его удел стал частью великокняжеских земель. После присоединения Великого Новгорода Иоанн Васильевич не дал братьям пожалований в Новгородской земле. В 1479 году недовольные Андрей и Борис Васильевичи, выступив против великого князя, уехали на литовскую границу, отправив семьи в Витебск к королю Казимиру. В условиях, когда Московскому великому княжеству угрожали войска хана Ахмата, Иоанн Васильевич поспешил примириться с братьями. Они получили некоторые земли, но как пожалование великого князя, а не как результат семейного передела. По договорам, заключенным в 1481 году, братья были вынуждены признать «братом старейшим» не только Иоанна Васильевича, но и его старшего сына, дать обязательство не сноситься с Ордой, не вести ни с кем переговоров без «веданья» великого князя, ходить в походы по приказу великого князя «без ослушанья». Так постепенно утверждалось представление о членах московского княжеского дома не как о соправителях великого князя, а как о его подданных, хотя и наиболее высокопоставленных. Когда в 1491 году князь Андрей нарушил свои обязательства, он был арестован и умер в тюрьме. По мере достижения успехов титул великого князя пополнялся все новыми наименованиями присоединенных земель, а с середины 80-х годов в документах, исходивших из великокняжеской канцелярии, он начинает постоянно именоваться великим князем всея Руси.

Вслед за интеграцией земель Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в едином Русском государстве был проведен ряд реформ, способствовавших консолидации бывших отдельных княжеств в единое целое и укреплению стоявшей во главе этого целого государственной власти. На смену многим дворам удельных князей в правление Иоанна Васильевича пришел единый государев двор, объединивший верхи формировавшегося дворянского сословия Русского государства. Элиту сословия составили московское боярство и члены ранее самостоятельных княжеских родов. Бояре и дети боярские, принадлежавшие к государеву двору, получали назначения на военные и административные должности. При этом утвердилась и распространилась практика, когда управлявшие отдельными территориями наместники и волостели посылались не в те регионы, где находились их владения. Не связанные с местным обществом и получавшие назначения в Москве, эти люди становились удобным орудием государственной политики на местах.

В 1497 году был принят Судебник - свод законов, установивший единые нормы, единые порядки на всей территории Русского государства. Так, везде крестьяне могли переходить от одного владельца к другому только в Юрьев день. Входило в практику докладывать о наиболее важных судебных делах в Москву и также рассматривать там такого рода дела. В одной из статей Судебника были определены размеры издержек на доставку в Москву обвиняемых из разных районов Русского государства. Создавались органы центрального управления определенными территориями - областные дворцы. Во главе дворцов стояли люди, принадлежавшие к давно служившему великим князьям московскому боярству, суд они вершили в Москве. Тверской дворец упоминается в завещании Иоанна Васильевича. Реформы способствовали увеличению и на местах, и в центре числа лиц, способных готовить и копировать документы (чего требовала, в частности, обширная переписка между местами и центром), - дьяков и подьячих. Особенно возросло их число в великокняжеских канцеляриях, где постепенно в ходе решения практических задач стали выделяться группы лиц, занятых определенными отраслями адм. деятельности.

В 80-90-х годах XV века основную территорию государства охватили писцовые описания. Писцы должны были провести точный учет платежеспособности населения и ввести там, где это было возможно, единую систему налогообложения. Так, в 1491 году писцы были отправлены в Тверскую землю «писати по-московски в сохи». Проведение описаний сопровождалось сокращением податных привилегий. В жалованных грамотах Иоанна Васильевича 90-х годов XV века светским землевладельцам отсутствует освобождение от налогов и повинностей. Так увеличивались ресурсы, находившиеся в распоряжении государственной власти.

Усилению позиций государственной власти содействовало насаждение Иоанном Васильевичем поместного землевладения. Выселив из Новгородской земли светских землевладельцев и конфисковав их земли, великий князь затем раздал значительную часть этих земель детям боярским из Северо-Восточной Руси, но как поместья, на поместном праве. Переселенцы из Великого Новгорода также получили поместья на восточных окраинах Русского государства. Появились такие пожалования и в других районах страны. Поместье было собственностью не помещика, а государства. Помещик не мог им распоряжаться по своему желанию или передавать его по наследству, он владел им до тех пор, пока государство было довольно его службой. За ущерб, нанесенный нерадивым помещиком этой государственной собственности, ему угрожала великокняжеская опала. Сравнительно рано поместья стали получать не только мелкие и средние, но и крупные землевладельцы. Раздача земель на поместном праве способствовала увеличению размера главной военной силы Русского государства - дворянского ополчения и усиливала зависимость формировавшегося дворянского сословия от государственной власти.

Символом могущества этой власти стал построенный в последние десятилетия XV века при содействии итальянских мастеров Московский Кремль , который превратился из городской цитадели, где население скрывалось при опасности, в укрепленную резиденцию правителя. Перемены в отношениях между правителем и обществом осмыслялись в новых представлениях о характере великокняжеской власти. В последние десятилетия XV века бояре и дети боярские, обращаясь к Иоанну Васильевичу, стали именовать себя его «холопами». В этой социальной терминологии отражалось представление, что они являются теперь не вассалами великого князя, отношения с которым основываются на некоем неписаном договоре, а его подданными.

Расширение возможностей государственной власти после объединения русских земель дало Иоанну Васильевичу возможность вести активную внешнюю политику на разных направлениях. Одной из главных задач, стоявших перед Московским великим князем, была выработка политики по отношению к татарским ханствам - наследникам Золотой Орды. С главным из этих ханств - Большой Ордой, кочевавшей в степях между Волгой и Днепром, отношения первоначально были мирными, от нее Иоанн Васильевич получил ярлык на великое княжение, ей выплачивался «выход». На 1-й план в 60-х годах XV века выдвинулись отношения с Казанским ханством. В 1467 году в ответ на обращение Казанской земли Иоанна Васильевич попытался возвести на казанский трон царевича Касима, сидевшего как вассал великого князя в Городце Мещерском (ныне город Касимов). Поход закончился неудачей и привел к войне с Казанским ханством. Последовали набеги татар на пограничные русские уезды. Хан Ибрагим совершил поход на Вятку, и вятчане обязались не помогать Иоанну Васильвичу. Первоначально военные действия были не слишком успешными для русской стороны, но Иоанн Васильевич сумел мобилизовать большие военные силы, и осенью 1469 года войско во главе с князем Юрием Васильевичем подступило к Казани. Одним из условий заключенного тогда мирного договора стало возвращение русских пленных, захваченных в последние десятилетия.

В 1472 году обострились отношения между Иоанном Васильевичем и Большой Ордой. Хан Большой Орды Ахмат пришел с многочисленным войском к Оке в районе Алексина, но русские войска не дали ему перейти реку. После этого Иоанн Васильевич прекратил выплачивать «выход» в Большую Орду и Россия не только фактически стала самостоятельным государством, но и стала восприниматься соседями как независимое государство. Готовясь к продолжению борьбы с Ахматом, Иоанн Васильевич вступил в переговоры с врагом Ахмата крымским ханом Менгли-Гиреем, и в 1480 году был заключен союзный договор, направленный против Большой Орды. В 1480 году Ахмат попытался восстановить прежние отношения, выступив с большим войском в поход на Русь. В октябре 1480 года армия Ахмата была остановлена русскими на Угре. Татарам не дали перейти реку, и, простояв месяц, хан ушел в степи.

В январе 1481 года Ахмат был убит своими противниками, началась борьба за власть между его сыновьями; Большая Орда, сконцентрировавшаяся на борьбе с Крымом, потеряла силу и влияние. Помогая Менгли-Гирею в противостоянии с Большой Ордой, Иоанн Васильевич резко активизировал свою политику на казанском направлении. Уже в 1482 году великий князь выступил в поход на Казань. Казанский хан Али прислал послов с «челобитьем», и поход был отменен, но уже в 1484 году была предпринята попытка посадить на казанский стол ставленника Москвы Мухаммед-Эмина, к которому «для бережения» в Казань были присланы русские воеводы. Али-хан боролся с Мухаммед-Эмином, опираясь на поддержку кочевавшей на нижней Волге и на Яике Ногайской Орды. Перелом наступил в 1487 году, когда большое русское войско осадило Казань. Хан Али сдался и был сослан в Вологду, его братья - на Белоозеро, «крамольные» князья и уланы (члены ханской семьи из ветвей рода, не восходивших на престол) были казнены. На казанском столе надолго утвердился Мухаммед-Эмин. Это означало установление русского протектората над Казанским ханством. «По слову» И.В. Мухаммед-Эмин посылал войска против Большой Орды, великий князь разбирал конфликты между ханом и ногаями; даже собираясь отправить послов в Ногайскую Орду, хан запрашивал согласия на это Иоанна Васильевича. За установлением русского протектората над Казанью последовала в 1490 году договоренность с ногаями о совместных действиях против Большой Орды. Союз с Крымом оказался прочным, начались совместные действия не только против правителей Большой Орды, но и против их союзника короля Казимира. Сложившаяся выгодная для Русского государства система отношений сохранялась до начала XVI века, когда после разгрома войсками хана Менгли-Гирея Большой Орды заинтересованность Крыма в союзе с Россией уменьшилась. Первым признаком перемен стала попытка Мухаммед-Эмина в 1505 году уйти из-под русской власти.

Постепенно на западном направлении русской внешней политики главной задачей стала борьба за присоединение к формирующемуся Русскому государству тех древнерусских земель, которые вошли в состав Великого княжества Литовского и Польского королевства - государств, объединенных под властью короля и великого князя Казимира IV. Первоначально характер отношений между русским и польско-литовским правителями был дружественным - в завещании Василий II сделал Казимира опекуном своих детей. Отношения обострились, когда возникла опасность подчинения Великого Новгорода литовской власти; были отмечены в Москве и попытки дипломатов Казимира побудить хана Ахмата к нападениям на земли Северо-Западной Руси. В 80-х годах XV века началась подготовка к большой войне с Великим княжеством Литовским. Во 2-й половине 80-х годов XV века Иоанн Васильевич вступил в переговоры о союзе против Казимира с такими его противниками, как венгерский король Матьяш Корвин и Габсбурги - император Фридрих III и его сын Максимилиан. В переговорах с Габсбургами определенно говорилось о намерениях Иоанна Васильевича распространить свою власть на Киев и Киевскую землю. Велись переговоры о союзе с молдавским господарем Стефаном, сближение 2 государств скрепил брак Иоанна Иоанновича, старшего сына Иоанна Васильевича, с дочерью Стефана Еленой (1483 год).

В конце 80-х годов XV века началась необъявленная пограничная война, когда русские войска нападали на пограничные территории Великого княжества Литовского и захватывали их. Главным объектом действий с русской стороны стали земли верховских княжеств, расположенных в верхнем течении Оки, владений князей - потомков святого Михаила Всеволодовича Черниговского, в то время вассалов Казимира. Вмешиваясь в конфликты между ними, русские воеводы поддерживали тех из них, кто готовы были порвать с Казимиром и подчиниться Иоанну Васильевичу. На рубеже 80-х годов и 90-х годов стали переходить под власть Иоанна Васильевичу князья Воротынские, Белёвские и Одоевские. В Русском государстве им была обеспечена достаточно широкая автономия, они стали «слугами»-вассалами великого князя.

После смерти Казимира в 1492 году развернулись настоящие военные действия, русские войска заняли восточной часть Смоленской земли с Вязьмой. Преемник Казимира в Великом княжестве Литовском его сын Александр стал искать мира. По соглашению, заключенному в феврале 1494 года, верховские княжества и восточной часть Смоленщины вошли в состав Русского государства. Соглашение было скреплено браком Александра и дочери Иоанна Васильевича Елены Иоанновны. Однако дружественные отношения между государствами так и не установились. Иоанн Васильевич не отказался от своих планов, и к 1499 году сложились благоприятные условия для нанесения нового удара по Великому княжеству Литовскому.

Внимание, проявленное Иоанном Васильевичем к верховским князьям, себя оправдало. К 1499 году Московский великий князь добился тайного соглашения с потомками князей - эмигрантов времени феодальной войны середины XV века, получивших от Казимира обширные владения в Северской земле, об их переходе на русскую сторону. Предпринятые в то время попытки установления церковной унии в Великом княжестве Литовском дали князьям Семену Ивановичу Стародубскому и Василию Ивановичу Шемячичу законное основание для разрыва отношений с великим князем Александром, а Иоанн Васильевич получил возможность обосновать возобновление войны с Литвой необходимостью защиты ее православных жителей. При содействии названных князей русские войска заняли Брянск и обширные территории в Северской земле (в Брянске был взят в плен и отослан в Москву местный епископ). На смоленском направлении литовская армия во главе с князем Константином Ивановичем Острожским 14 июля 1500 года потерпела поражение на реке Ведроше, командующий и другие литовские военачальники попали в плен. В дальнейшем, опасаясь усиления России, на стороне Александра в войну вступил Ливонский орден, и русским войскам пришлось вести войну на 2 фронта. Правители Большой Орды помешали хану Менгли-Гирею выступить в поддержку Иоанна Васильевича. Несмотря на трудности, в 1502 году были собраны значительные военные силы для похода на Смоленск, но длительная осада города оказалась безуспешной. Россия не смогла добиться новых успехов, но и Великое княжество Литовское было не в состоянии продолжать войну. В марте 1503 года между Россией и Литвой было заключено перемирие на 6 лет, по которому Северская земля с Новгородом-Северским и Черниговом, а также Брянск, Дорогобуж и Торопец вошли в состав Русского государства. На переговорах, предшествовавших заключению соглашения, русские представители заявили от имени Иоанна Васильевича.: «Не то одна наша отчина, кои городы и волости ныне за нами, и вся Русская земля Божьею волей из старины, от наших прародителей наша отчина» (Сб. РИО. Т. 35. С. 380).

В западной политике Русского государства не столь важное, но все же заметное место занимали связи с такими соседями, как Ливонский орден, Ганзейский союз немецких городов и Швеция. Проблемы отношений с ними встали перед Иоанном Васильевичем после присоединения Великого Новгорода в 1477/1478 году, но еще до этого русскому правителю пришлось столкнуться с Ливонией в качестве верховного сюзерена Пскова. В 1463 году войска Московского великого князя уже помогали Пскову в войне с Ливонией. Новый, гораздо более серьезный шаг был предпринят в 1474 году при заключении мира между Псковом и Ливонией. Накануне переговоров в Псков прибыл великокняжеский воевода Д.Д. Холмский с большим войском; был заключен мир, соблюдавшийся в течение 30 лет. В договоре указывалось, что ливонские послы «добиша челом» «царем всея Руси Ивану Васильевичу и Ивану Ивановичу». По одному из условий договора Дерптское католическое епископство обязалось платить дань «великих князей русских», которая не выплачивалась в течение 8 лет.

С присоединением Великого Новгорода перед русскими правящими кругами возникла сложная проблема отношений с Ганзой - союзом немецких городов. На территории Великого Новгорода находилась фактория ганзейских купцов - Немецкий двор, где ганзейцы пользовались многими правами и привилегиями, которыми не обладали новгородцы, торговавшие в Ливонии. Попытки новгородских властей добиться равных условий торговли успеха не имели. В 80-х годах XV века, уже вскоре после присоединения Великого Новгорода, русское правительство стало добиваться ограничения привилегий ганзейцев и улучшения условий торговли для русских купцов в Ливонии. На рубеже 80-х и 90-х годов XV века были приняты решительные меры для ликвидации традиционных привилегий ганзейцев (права продавать товары без взвешивания, освобождения от большей части торговых пошлин и др.). В 1492 году на берегу пограничной реки Наровы была заложена крепость Ивангород, которая, по-видимому, по планам русских правящих кругов должна была стать портом, где русске купцы торговали бы с купцами из Зап. Европы. В 1494 году в ответ на насилия над русскими в ливонских городах Иоанн Васильевич приказал закрыть Немецкий двор в Великом Новгороде и конфисковать находившееся в нем имущество (Немецкий двор оставался закрытым до конца правления Иоанна Васильевича).

Обострение отношений с Ганзой привело к сближению Русского государства с таким противником Ганзы , как Дания. В 1493 году между государствами был заключен договор о союзе, предусматривавший совместные действия против Швеции - союзника ганзейских городов; кроме того, Дания обещала Иоанну Васильевичу поддержку против великого князя Литовского. В 1494 году датский посол Якоб Кунингхузен привез в Москву пушки и другое вооружение. В 1495 году началась русско-шведская война, связанная со спорами о принадлежности ряда погостов в Западной Карелии. В конце 1495 - начале 1496 годов русские войска осаждали Выборг, в 1496 году шведы разорили Ивангород, где захватили много кораблей и большое количество товаров (очевидно, усилия по созданию русского порта на Балтике не остались бесплодными). На территории Карелии и Финляндии продолжались военные действия. Они прекратились, когда Швеция в конце 90-х годов XV века подчинилась верховной власти датского короля, но пограничные споры так и не были урегулированы. Договор о 20-летнем перемирии был заключен в 1504 году. Одним из его условий было обязательство шведской стороны не помогать Ливонии в случае войны между ней и Россией.

Отношения с Ливонией стали серьезной проблемой для Русского государства, когда в начале 1501 года ливонский ландтаг в Вольмаре принял решение вступить в союз против России. Война началась в августе 1501 года. Русское правительство было вынуждено направить в Псковскую землю крупные военные силы, снятые с главного - литовсклшл фронта. В 1501-1502 годах, во время военных действий, произошло несколько сражений, некоторые были неудачными для русских войск, но овладеть ни одним из городов Псковской земли магистру Вальтеру Плеттенбергу не удалось. На нападения ливонцев русские войска отвечали набегами на ливонские земли. Мирный договор 1503 года означал возвращение к довоенному положению, требования ливонских послов на переговорах удовлетворить претензии Ганзы были отвергнуты.

Правление Иоанна Васильевича было временем значительного усиления связей с Италией. Русские посольства многократно посещали разные итальянские государства (главным образом Венецию, Милан и Рим), откуда привезли в Москву мастеров разных специальностей, так что в Москве уже в 70-х годах XV века существовала итальянская колония. Итальянские мастера содействовали развитию ряда отраслей производства, таких как чеканка монеты, литейное дело, производство кирпича и др. Наиболее выдающимся из трудившихся в Москве итальянских мастеров был Аристотель Фьораванти из Болоньи, построивший Успенский собор в Московском Кремле. Итальянские мастера активно участвовали в возведении стен и башен Кремля.

Эпоха правления Иоанна Васильевича - время большого крепостного и храмового строительства прежде всего в Московском Кремле, но также и в иных центрах (в частности, в конце правления Иоанна Васильевича был построен Новгородский кремль). По образцу Успенского собора Московского Кремля строились храмы во многих русских городах. Ко времени правления Иоанна Васильевича относится деятельность иконописца Дионисия, создавшего иконостас для московского Успенского собора. При участии советников Иоанна Васильевича был создан такой крупный памятник летописания, как Московский свод 1479 года. Ко времени правления Иоанна Васильевича относятся творчество преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, создание такого значительного памятника общественной мысли, как Послание на Угру Ростовского архиепископа Вассиана I (Рыло), а также «Хожения за три моря» Афанасия Никитина.

Последние годы правления Иоанна Васильевича были отмечены борьбой за престолонаследие. Старший сын великого князя Иоанн Молодой не позднее 1471 года был провозглашен соправителем отца. В браке с дочерью молдавского господаря Стефана Еленой у Иоанна Иоанновича в 1483 году родился сын Димитрий Иоаннович. В 1472 году Иоанн Васильевич вступил во 2-й брак с Софией (Зоей) Палеолог, племянницей последнего византийского императора Константина XI Палеолога. В этом браке родились несколько сыновей и дочерей, старшим из детей был Василий III Иоаннович (родился в 1479 году). Иоанн Молодой скончался в 1490 году После его смерти Василий стал правителем Тверской земли, но не получил великокняжеского титула и не был объявлен соправителем отца. В 1497 году князь Василий был обвинен в организации заговора, в намерении «отъехать» от отца и арестован; были казнены его сторонники из детей боярских. В 1498 году Иоанн Васильевич объявил своим соправителем внука Димитрия, и тот был коронован по византийскому обряду коронации соправителя. Однако в марте 1499 году Василий был провозглашен «государем великим князем» Великого Новгорода и Пскова, а Димитрий перестал участвовать в управлении страной. В апреле 1502 года Димитрий и его мать Елена попали в опалу и были заключены в тюрьму, а Василий стал соправителем отца - «великим князем всея Руси».

В 1504 году Иоанн Васильевич составил завещание (духовную грамоту), по которому Василию отходили Великое княжество Владимирское, Великий Новгород и Псков, Тверская земля, верховские княжества и многие другие земли, младшим сыновьям - Юрию, Дмитрию, Семену, Андрею выделялись небольшие уделы, состоявшие из земель, расположенных в разных областях государства. 16 июня 1504 года «по благословению и повелению» Иоанна Васильевича было составлено соглашение между великим князем Василием и старшим из его братьев Юрием. Удельный князь признал права Василия на все выделенные тому владения и будущие «примыслы», обязался «Орды не знати» и ходить в походы по приказу старшего брата «без ослушанья». Незадолго до кончины, 4 сентября 1505 года, Иоанн Васильевич присутствовал на свадьбе великого князя Василия. Иоанн Васильевич был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Отношения с Церковью

В начале правления Иоанна Васильевича отношения великого князя с православным духовенством Московской митрополии, прежде всего с архиереями, были достаточно тесными. На епископских кафедрах находились люди, способствовавшие победе великого князя в феодальной войне, например, Ростовский архиепископ Трифон, в свое время разрешивший Василия II от клятв, данных Дмитрию Шемяке.

Светскую и церковную власти объединяла также необходимость противодействовать церковной политике короля и великого князя Казимира, который стремился к увеличению территории Западнорусской митрополии, за чем последовало бы и расширение политического влияния Великого княжества Литовского. В Москве прилагали усилия прежде всего к тому, чтобы удержать в границах Московской митрополии Великий Новгород. В 1463 году в Москве великий князь и митрополит вели с Новгородским архиепископом Ионой переговоры о «церковном соединении», и позднее Иоанн Васильевич призывал Новгородского архиепископа придерживаться этой договоренности. С указанными событиями было связано подтверждение Иоанна Васильевича пожалований великого князя Василия II Отней пуст. - любимой обители архиепископа Ионы. Положение стало особенно тревожным, когда в середине 60-х годов XV века были приняты меры по возвращению Западнорусской митрополии в юрисдикцию Константинополя (в 1458 году в Риме на Киевскую митрополичью кафедру был поставлен униат Григорий). Когда это произошло, Константинопольский патриарх Дионисий I в феврале 1467 года обратился к православному населению Восточной Европы с посланием, в котором объявил Киевского митрополита Григория единственным законным, признанным Константинополем митрополитом и предлагал всем русским землям подчиниться его власти. Предполагалась совместная поездка послов патриарха и митрополита Григория в Москву, чтобы добиться выполнения этого решения. Тогда Иоанн Васильевич и митрополит Филипп приняли решение не впускать этих послов в Россию, и Иоанн Васильевич призвал Новгородского архиепископа Иону последовать этому примеру. Жертвой обозначившегося противостояния с Константинополем стал поставленный на Киевскую митрополичью кафедру тверитянин Спиридон. Когда, вступив в конфликт с королём Казимиром, Спиридон бежал в Россию, он был заточен в Ферапонтов Белозерский в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастырь. В этом случае церковная и светская власти в России также действовали совместно.

Митрополит Филипп в 1469 году благословил великого князя идти в поход на Казань и через Тверского епископа добивался, чтобы князь Михаил Борисович выслал войска для участия в походе. Когда в начале 70-х годов XV века новгородское боярство предприняло попытку перейти под власть Литвы, митрополит Филипп поддержал Иоанна Васильевича. Первоиерарх неоднократно направлял посольства в Великий Новгород, добиваясь возвращения новгородцев под власть великого князя, а затем вместе с другими епископами благословил поход Иоанна Васильевича на Великий Новгород. В созданном в митрополичьей канцелярии сочинении «Словеса избранные» действия новгородцев сурово осуждались, а победа Иоанна Васильевича связывалась с покровительством высших сил московскому войску.

Различные источники говорят о совместных действиях великого князя, митрополита и епископов при строительстве и освящении нового здания Успенского собора в Москве в 1472 году. В великокняжеском летописании отмечено, что Иоанн Васильевич при этом раздал милостыню «на вся соборы и на весь град» и множество духовных лиц «едиша и пиша» за его столом и на его дворе (ПСРЛ. Т. 25. С. 296). Когда в том же году вместе с невестой великого князя Софией Палеолог приехал папский легат Антонио Бонумбре, перед ним несли католический крест («крыж»); узнав резко отрицательное мнение митрополита об этом, Иоанн Васильевич приказал крест убрать. Добрые отношения между великим князем и митрополитом Филиппом сохранялись и позднее. Великокняжеская летопись приводит слова правителя, обращенные к митрополиту после пожара в Москве 1473 года: «Отче господине, не скорби... А что двор твои погорел, аз ти, колико хочешь, хором дам, или кои запас погорел, то все у меня емли» (Там же. С. 300).

Преемником скончавшегося 5 апреля 1473 года Филиппа стал Коломенский епископ Геронтий, один из тех деятелей Церкви, которые поддерживали великокняжескую власть на последнем этапе феодальной войны. Перед походом на Великий Новгород в 1477 году Иоанн Васильевич получил благословение митрополита и епископов, а сам «по своей отчине, великому княженью, разосла милостыню по соборным церквам, и монастырем, и по всем церквам» (Там же. С. 311). При присоединении Новгородской земли Иоанн Васильевич отобрал 10 волостей у Новгородского архиепископа, половину владений у Юрьева монастыря и у 5 кончанских монастырей Великого Новгорода.

Конец 70-х годов XV века стал важной гранью в истории отношений Иоанна Васильевича и Церкви. К этому времени относятся первые столкновения великого князя с митрополитом Геронтием. Так, в конце 70-х годов Иоанн Васильевич вмешался в спор относительно юрисдикции над Кирилловым Белозерским в честь Успения Пресвятой Богородицы мужским монастырем между Ростовским архиепископом святым Вассианом (Рыло), настаивавшим на своем праве судить игумена и братию и собирать в свою пользу церковные пошлины, и местным князем Михаилом Андреевичем, патроном монастыря, утверждавшим, что предшественники архиепископа Вассиана таким правом не обладали. Митрополит Геронтий решил спор в пользу князя. Тогда архиепископ обратился к Иоанну Васильевичу. По свидетельству Ростовского владычного свода, «князь же великыи посла взять грамоту митрополичу у князя Михаила, и повеле Собору быти... на Москве, и дасть суд архиепископу на митрополита» (ПСРЛ. Т. 24. С. 127). Геронтий уступил, выданная грамота была уничтожена, и над Кирилловым Белозерским монастырем была установлена власть Ростовского архиепископа «во всем». После присоединения Великого Новгорода не нуждавшийся так сильно, как ранее, в поддержке высшей церковной власти Иоанн Василевич использовал возникший конфликт для усиления своего влияния на Церковь, для того чтобы стать верховным арбитром при решении спорных вопросов церковной жизни. Ростовский архиепископ Вассиан стал одним из самых близких к великому князю людей. В 1479 году он вместе с троицким игумуном Паисием (Ярославовым) крестил княжича Василия. Однако, когда архиепископ попытался подчинить своей власти причт собора в Устюге, находившегося под патронатом вел. князя, это вызвало резкое недовольство Иоанна Васильевича

Конфликт между Иоанном Васильевичем и митрополитом возник при освящении нового здания Успенского собора в Кремле в августе 1479 года Совершая крестный ход, Геронтий шел против солнца, а по мнению Иоанна Васильевича, он должен был идти «посолонь». Вопрос о направлении движения крестного хода обсуждался и раньше, но споры эти шли среди духовенства, великий князь в них не вмешивался. Теперь же Иоанн Васильевич открыто выразил свое несогласие с митрополитом, и правителя поддержали Ростовский архиепископ Вассиан и архимандрит Чудова монастыря святой Геннадий (Гонзов). В этом эпизоде проявилось стремление великого князя, вмешиваясь в дела, относящиеся исключительно к компетенции духовенства, подчинить себе Церковь, опираясь на поддержку группы влиятельных духовных лиц. До окончательного решения вопроса Иоанн Васильевич запретил освящать построенные на его средства храмы святого Иоанна Златоуста и Рождества Пресвятой Богородицы.

Спор был прерван драматическими событиями лета-осени 1480 года, когда к русским границам на Угру пришло войско Большой Орды во главе с ханом Ахматом и одновременно против Иоанна Васильевича выступили братья князья Андрей Угличский и Борис Волоцкий. Наиболее близкими к великому князю людьми оставались Ростовский архиепископ Вассиан, дважды ездивший к братьям с целью помирить их с Иоанном Васильевичем, и игумен Троице-Сергиева монастыря Паисий, крестивший родившегося в марте 1480 году сына Иоанна Васильевича Юрия. Хотя окружение митрополита Геронтия сочувствовало братьям великого князя, которые, по мнению большинства духовенства , были несправедливо обижены правителем, в этой тревожной ситуации представители враждующих группировок в церковных кругах объединились, чтобы содействовать отражению нападения Большой Орды. Во время посещения великим князем Москвы иерархи убеждали его дать твердый отпор татарам, позднее посылали ему грамоты такого же содержания на Угру. Среди этих посланий выделяется как памятник общественно-политической мысли Послание на Угру архиепископа Вассиана.

В 1481 году спор между митрополитом и Иоанном Васильевичем возобновился. В поддержку великого князя выступили теперь преемник умершего архиепископа Вассиана Иоасаф из связанного с великокняжеским двором рода князей Оболенских и архимандрит Геннадий (Гонзов). 24 августа 1481 года митрополит, взяв ризницу, уехал в Симонов Новый московский в честь Успения Пресвятой Богородицы монастырь, оставив в Успенском соборе первосвятительский посох. Когда выяснилось, что большая часть духовенства стоит на стороне главы Церкви, великий князь послал своего сына Иоанна Молодого, чтобы тот просил митрополита вернуться на кафедру. Затем Иоанн Васильевич посетил митрополита в монастыре и повторил просьбу, «а сам во всем виноват створися» и предоставил митрополиту право освящать храмы, как тот считает нужным. Последующие события говорят о том, что Иоанн Васильевич старался избегать конфликтов с первоиерархом. Когда у митрополита Геронтия произошло столкновение с архимандритом Геннадием и тот нашел убежище у великого князя, митрополит направился к Иоанну Васильевичу, и правитель был вынужден выдать виновного (ПСРЛ. Т. 20. С. 351). Лишь позднее великому князю с боярами удалось «выпечаловать» архимандрита Геннадия у митрополита.

В 1484 году митрополит Геронтий снова уехал в Симонов монастырь, взяв с собой ризницу и посох, так как был болен, но, когда он, выздоровев, захотел вернуться на кафедру, Иоанн Васильевич «не восхоте его» и послал к нему игумена Паисия с предложением оставить митрополию, от чего Геронтий отказался. В дальнейшем, вероятно, имели место какие-то тяжелые для первоиерарха столкновения с правителем. Сочувствующий Геронтию летописец отмечает, что митрополит «многажды убегал» из Симонова монастыря, куда его, по-видимому силой, возвращали. Иоанн Васильевич хотел видеть на митрополичьей кафедре Паисия, но тот не дал согласия, и 1 ноября 1484 года великий князь вернул Геронтия на митрополичий стол. Возможно, Иоанн Васильевич полагал, что после пережитых неприятностей старый и больной митрополит не станет противодействовать его намерениям. 12 декабря 1484 года на Новгородскую кафедру, 2-ю по статусу в митрополии, был поставлен близкий к Иоанну Васильевичу чудовский архимандрит Геннадий.

К середине 80-х годов Иоанна Васильевича уже не окружали люди, ранее влиявшие на его политику по отношению к Церкви. Игумен Паисий, отказавшись от настоятельства в Троице-Сергиевом монастыре, уехал на север, в заволжские обители, где сблизился с преподобным Нилом Сорским. Отношения велкого князя с Новгородским архиепископом Геннадием скоро испортились. Ростовский архиепископ Иоасаф к концу 80-х годов оставил кафедру из-за какого-то столкновения с Иоанном Васильевичем и отказывался приезжать к нему по его вызову. В 80-х годах XV века можно указать одного иерарха, пользовавшегося расположением Иоанна Васильевича,- это Пермский епископ Филофей. В 1483 году, после похода русских войск на реку Обь, Филофей выступил как посредник на переговорах с княжествами хантов и манси и по его «печалованью» Иоанн Васильевич принял послов «Кодские и Югорские земли» (ПСРЛ. Т. 26. С. 275). В 1485 году архиерей вместе с местными князьями посетил Москву, при этом великий князь «владыку почтил вельми» (Там же. С. 277). Однако Пермский епископ был лишь удачным исполнителем поручений великого князя на севере, а не его советником.

Ухудшение отношений между Иоанном Васильевичем и Новгородским архиепископом Геннадием было, несомненно, связано с тем, что с середины 80-х годов XV века великий князь стал все более активно захватывать церковную собственность в Новгородской земле. Уже конфискация части церковных земель в 1478 году вызвала отрицательную реакцию новгородского духовенства. В 1480 году, во время пребывания Иоанна Васильевича в Великом Новгороде, был арестован Новгородский архиепископ Феофил, которого обвинили в «коромоле» и в том, что он «нелюбие держа» на великого князя за посягательство на владычные земли. Низложенный архиепископ был заточен в Чудовом монастыре под надзором архимандрита Геннадия, но во 2-й половине 80-х годов сам новый Новгородский архиепископ оказался в еще более сложном положении. Начав архипастырскую деятельность с заботы о землях Святой Софии в Волоцком княжестве, он не мог отнестись положительно к массовым конфискациям церковной земельной собственности в Новгородской земле. Сохранившиеся писцовые описания Новгородской земли, относящиеся главным образом к первым годам XVI века, не позволяют точно выяснить, когда и какие церковные земли были отобраны, но позволяют с большой точностью судить о размерах конфискаций. Новгородская епархия утратила 3/4 своих земель, значительную их часть составляли владения дома Святой Софии. Правда, это не касалось принадлежавших церковным корпорациям городских владений, которые нельзя было раздать служилым людям (например, в таком крупном центре солеварения, как Старая Руса, еще в начале XVII века большая часть варниц принадлежала новгородским обителям). Уже в 1485 году, отстаивая права Новгородской кафедры на ее волоцкие владения, архиепикоп Геннадий ссылался на «правило 165 святых отец о обидящих церкви Божии». Отношение архиерея к конфискациям 80-90-х годов XV века отразилось в написанном по его заказу сочинения «Слово кратко». В сочинении резко осуждаются правители, которые «не токмо своих не дающе, но яже от православных начальников Церкви и Христу освященна суть отымати и к своим имениемь прилагать дерзают» («Слово кратко» в защиту монастырских имуществ // ЧОИДР. 1902. Кн. 2. Отд. 2. С. 13). Одновременно в произведении содержится призыв к «благому пастырю»: «...на церковная наступающим себе противу да поставит» (Там же. С. 56-57).

Другая причина обострения отношений между великим князем и архиепископом Геннадием была связана с наметившимся в 80-х годах XV века сближением между Иоанном Васильевичем и появившимися в Великом Новгороде еретиками жидовствующими. По свидетельству преподобного Иосифа Волоцкого, Иоанн Васильевич, посетивший в 1480 году Великий Новгород, взял оттуда с собой в Москву еретиков - священников Алексея и Дениса. Первоначально еретики скрывали свои взгляды, так что архиепископ Геннадий, находившийся в Москве до конца 1484 г., ничего подозрительного не заметил. Как преподобный Иосиф выяснил позднее, «състала та беда с тех мест, как Курицин из Угорские земли приехал» (Казакова, Лурье. 1955. С. 377), то есть в конце 1486 года. Во 2-й половине 80-х - 90-х годах дьяк Ф. Курицын занял видное положение в окружении Иоанна Васильевича, будучи одним из главных его советников по иностранным делам. Одновременно Курицын стал главным покровителем находившихся в Москве еретиков. Благодаря ему установились более близкие контакты между Алексеем и великим князем. Алексей стал протопопом - главой клира кафедрального храма Московской митрополии - Успенского собора в Кремле, а его сподвижник Денис - священником Архангельского собора. По свидетельству преподобного Иосифа, великого князя привлекли заявления еретиков, что они обладают «тайным знанием», что, по распространенным в то время представлениям, давало возможность достичь успеха в государственной деятельности, в частности благодаря предсказанию будущего. Эти контакты великого князя с жидовствующими сказались на ходе расследования деятельности еретиков, начатого по настоянию архиепископа Геннадия, который указывал, что еретики демонстративно нарушают церковные обряды и глумятся над христианскими святынями. Первоначально архиепископ выражал надежду, что будет установлен порядок «грозою и обыском великого князя да и подвигом господина отца нашего Геронтия митрополита» (Там же. С. 310), но в начале 1488 года ему пришлось убедиться, что «обыск не крепок чинится» (Там же. С. 312).

Задержанные по обвинениям святого Геннадия новгородские еретики были присланы в Москву, осуждены в феврале 1488 года и наказаны публично кнутом на торгу, но не все виновные понесли наказание. Новгородский архиепископ добивался новых мер и искал поддержки у людей, которые ранее, как и он, были советниками Иоанна Васильевича,- у старца Паисия и архиепископа Иоасафа. В октябре 1490 года Собор для осуждения еретиков был созван, но одновременно святому Геннадию был закрыт въезд в Москву и новый митрополит Зосима (Брадатый) потребовал от архиепископа исповедание веры. На состоявшемся в октябре 1490 года Соборе вместе с духовенством присутствовали бояре великого князя, затем на Собор прибыл Иоанн Васильевич. Великий князь, ознакомившись с результатами публичного расследования, велел митрополиту «възрети в святыя правила о их ересех» (Там же. С. 385). Доставленные на Собор жидовствующие были осуждены и посланы для наказания в Великий Новгород, но об осуждении Курицына и связанных с ним еретиков, на котором настаивал архиепископ Геннадий, речи не было; Новгородскому архиерею был запрещен въезд в Москву, на обедневший дом Святой Софии была возложена треть расходов по строительству Новгородского кремля.

Отношение Иоанна Васильевича к церковному землевладению на протяжении его правления изменялось. В отличие от своего отца Иоанн Васильевич был скуп на земельные пожалования духовным учреждениям. Он неоднократно нарушал установленные нормы, отказывался передавать в монастыри земли, завещанные князьями - его родственниками. Так, в 1481 году его брат Андрей завещал передать Троице-Сергиеву монастырю 40 волостных деревень на реке Сяме, но земли эти в монастырь не попали. Принимались и отдельные меры, направленные на ограничение роста церковного землевладения. В грамоте ярославскому в честь Преображения Господня монастырю, выданной после присоединения Ярославского княжества, обители предписывалось приобретать земли после доклада великому князю.

С конца 80-х годов источники позволяют говорить о применении комплекса мер, характеризующих политику Иоанна Василевича по отношению к Церкви. 19 ноября 1490 года датируется жалованная грамота великого князя Пермскому епископу Филофею на владения Пермской кафедры. В грамоте читается длинный перечень земель, озер и рек, которые, по утверждению Иоанна Васильевича, Филофей и его предшественники отобрали «у волостных людей», эти угодья предписывалось вернуть местным волостям. В ряде случаев речь шла о землях, данных вкладом за совершение заупокойных служб, в грамоте предписывалось местным властям дать вместо вклада деньги, а земли вернуть волости. В последнем разделе документа содержится запрет жителям Вычегодской земли давать вкладом или продавать земли духовным учреждениям. Грамоту подписал дьяк Курицын. Пермскому епископу удалось добиться компенсации за утраченные земли и доходы. В феврале 1492 года «повелением великого князя» митрополит и Новгородский архиепископ передали Пермской кафедре находившиеся в их юрисдикции храмы на Вологде, но эта компенсация была предоставлена за счет доходов других архиереев. Вероятно, к тому же времени относится жалованная грамота Иоанна Васильевича Новгородскому архиепископу Геннадию, упоминание о которой сохранилось в описи царского архива XVI века,- «грамота жалованная Генадью архиепископу на села и на дворы, да в той же грамоте, что ему земель не купити» (Описи царского архива XVI в. и Посольского приказа 1614 г. / Ред.: С. О. Шмидт. М., 1960. С. 32).

В соборном приговоре от мая 1551 года (смотри в статье «Стоглав») содержатся упоминания об уложении Иоанна Васильевича и Василия III, по которому предписывалось, чтобы «во Твери, в Микулине, в Торжку, в Оболенску, на Белоозере, на Рязани... вотчин... по душам в монастыри без докладу не давали» (Законодательные акты Рус. гос-ва 2-й пол. XVI - 1-й пол. XVII в.: Тексты. Л., 1986. С. 32). Таким образом возможность приобретения церковных земель ограничивалась в ряде областей Русского государства. То, что в перечне волостей на 1-м месте стоят Тверь и Микулин, свидетельствует, что уложение было обнародовано после присоединения Твери в 1485 году. Действие этого уложения распространилось на Переяславль Рязанский, очевидно, при великом князе Василии III.

Исследователи давно отметили, что, судя по документам, отложившимся в монастырских архивах, в 90-х годов XV века и в первых годах XVI века резко возросло количество судебных споров между монастырскими властями и крестьянами соседних черносошных (государственных) волостей. Частично это было связано с проведением в 90-х годах XV века писцовых описаний, так как одной из задач писцов было определение земельных границ. В некоторых случаях речь шла о посылке судей, пытавшихся определить границы монастырских владений. Так обстоит дело с «Отводной отписной книгой» владений Кириллова Белозерского монастыря, в которой зафиксированы 12 судебных споров между крестьянами соседних волостей и старцами Кириллова и Ферапонтова монастырей. При этом ряд земельных тяжб вовсе не был связан с землеустроительными работами. Представляется убедительным предположение исследователей, что такие действия правительства, как выдача жалованной грамоты Пермской кафедре, побуждали крестьян черносошных земель пытаться с помощью государственной власти отобрать у монастырей спорные земли.

В 90-х годах XV века прекратилась выдача жалованных грамот, по которым владениям, принадлежавшим церковным учреждениям, предоставлялось освобождение от налогов. На эти же годы приходятся и свидетельства отписки у монастырей их городских слобод. Так, при описании Белоозера писцы «у всех... монастырей дворы отнимали в городе, а давали им... места под дворы в меру по тридцати сажен» (АСЭИ. Т. 2. № 322. С. 311). При землеустройстве в Ладоге в 1500 году писцы предписывали устраивать городские дворы на землях всех категорий, в том числе и на монастырских (Новгородские писцовые книги. СПб., 1868. Т. 3. Стб. 960).

Одновременно в 90-х годах XV века при активном участии Иоанна Васильевича утверждалось представление о Москве как о новом центре ​христианского мира и о русском правителе как о его главе. В написанном митрополитом Зосимой «Изложении пасхалии» Москва названа «новым градом Константина», а Иоанн Васильевич - «новым царем Константином» (ПДРКП. Стб. 799). «Вторым благочестивым великим царем Константином» назван Иоанн Васильевич и в некоторых летописных известиях о Соборе на еретиков 1490 года. В 90-х годах XV века на печатях великого князя появилось изображение двуглавого орла - эмблемы мировой христианской империи. В 1498 году при коронации великого князя Димитрия Иоанновича был использован обряд коронации византийским императором своего соправителя.

В те же годы в Москве существовал кружок еретиков, обративший в свою ересь Елену Стефановну, вдову старшего сына Иоанна Васильевича Иоанна Иоанновича, и пользовавшийся покровительством как самого великого князя, так и, согласно преподобному Иосифу Волоцкому , митрополита Зосимы - ставленника великого князя на митрополичьей кафедре. Деятельность еретиков вызывала враждебное отношение со стороны духовенства не только к митропоиту Зосиме, но и к Иоанну Васильевичу. Таким настроениям способствовало развернувшееся в середине 80-х годов в Москве большое строительство, которое было связано с превращением Кремля из «города» в укрепленную резиденцию правителя. Значительная часть прежнего населения была вынуждена покинуть Кремль, вследствие чего оттуда, по-видимому, были вынесены приходские храмы; одновременно, как можно думать, переносили на новые места и храмы, стоявшие у стен Кремля. Недовольство церковных кругов, нашедшее выражение в послании архиепископа Геннадия митрополиту Зосиме 1490 года, вызвало то обстоятельство, что места, на которых ранее стояли церкви, не были огорожены. Кроме того, вызывало протест и устройство сада на месте одного из кладбищ, хотя перед этим останки были перенесены в другое место. Великий князь не считался с мнением духовенства в этом вопросе. Так, в 1493 году по его повелению «церкви сносиша и дворы за Неглинною» (ПСРЛ. Т. 39. С. 167), а в 1495 г. «князь великыи повеле сносить церкви и дворы за реку Москву против города и на тех местех повеле чинити сад» (Там же. С. 169).

В 90-х годах XV века главным выразителем враждебных по отношению к великому князю настроений стал преподобный Иосиф Волоцкий. В послании Суздальскому епископу Нифонту, резко обличая «злобесного волка», занявшего митрополичий стол (Зосиму), он призывал епископа последовать примеру Константинопольских патриархов Германа I и Никифора I, отстаивавших православное учение перед иконоборческими императорами. Зосима в 1494 году оставил кафедру, по некоторым летописным известиям, «не по своей воле» (его «сослал» с кафедры великий князь), но никаким наказаниям он не подвергся, жил на покое в Симоновом, затем в Троице-Сергиевом монастыре, не были также приняты меры против еретиков. 20 сентября 1495 г., после достаточно долгого перерыва, митрополитом был поставлен игумен Троице-Сергиева монастыря Симон. В связи с еретиками его не обвиняли, но и о его выступлениях против жидовствующих неизвестно.

В отношениях с Великим княжеством Литовским Иоанн Васильевич выступал как защитник Православия. От своей дочери Елены, вышедшей замуж за Литовского великого князя Александра Ягеллончика в 1495 году, он требовал сохранить верность Православию, а от ее мужа добивался, чтобы тот построил для супруги православный храм в столице Литвы Вильно. В начавшейся в 1499 году войне с Литвой Иоанн Васильевич выступал как защитник православного населения от попыток обратить его в католичество. В этой войне проявилось и враждебное отношение московского правителя к духовенству Киевской митрополии: Брянский епископ был арестован и отвезен в Москву.

Скупость летописных известий 2-й половины 90-х годов XV века не позволяет в полной мере судить о характере отношений Иоанна Васильевича и русского духовенства в эти годы. Исключением является известие под 1497 годом о том, как великий князь тайно каялся перед митрополитом и другими иерархами, что по неосторожности содействовал смерти своего заключенного в тюрьму брата Андрея. (Ростовский владычный летописец отметил: ранее, опровергая слухи, что он хочет арестовать своего брата Андрея, Иоанн Васильевич поклялся митрополиту «небом, и землею, и Богом сильным, отцом всея твари» (ПСРЛ. Т. 24. С. 214).)

Осенью 1495 года Иоанн Васильевич посетил Великий Новгород, архиепископ Геннадий торжественно встретил его при въезде в город, великий князь молился за литургией в Софийском соборе и «ел» у архиепископа. Эти действия имели этикетный характер, Иоанн Васильевич не собирался отступать от намеченной им политики в отношении Церкви. После образования в 1499 году Новгородского княжества, пожалованного Иоанном Васильевичем сыну Василию (его кандидатура была поддержана архиепископом Геннадием), последовала выдача от имени Иоанна Васильевича и Василия Иоанновича жалованных грамот новгородским монастырям, по которым они освобождались от суда архиепископа и подчинялись судебной власти великокняжеских наместников. В 1499 году Иоанн Васильевич «по благословению Симона митрополита... поимал... в Новгороде Великом церковные земли за себе, владычни и монастырские, и роздал детем бояр[ским] в поместье» (Иоасафовская летопись. М., 1957. С. 138). Изучение 1-го описания Деревской пятины показало достоверность этого известия.

За данным шагом стояли более широкие планы, обнаружившиеся при созыве в Москве в 1503 году церковного Собора. Можно говорить о некоторых мерах, принятых Иоанном Васильевичем в связи с подготовкой Собора. Так, в 1502 году на вакантные Коломенскую и Пермскую кафедры были поставлены соответственно Никон, игумен Павлова Обнорского во имя Святой Троицы монастыря, и Никон, игумен Глушицкого в честь Покрова Пресвятой Богородицы монастыря. Противоречившее обычной практике назначение на епископские кафедры настоятелей небогатых северных монастырей свидетельствуют о том, что Иоанн Васильевич хотел повлиять в нужном для него направлении на состав епископата. Созыву Собора предшествовал разрыв связей между Иоанном Васильевичем и жидовствующими. Сведения об этом содержатся в письме преподобного Иосифа Волоцкого духовнику Иоанну Васильевичу архимандриту Андроникова в честь Нерукотворного образа Спасителя мужского монастыря Митрофану. Из письма следует, что при посещении преподобным Иосифом в апреле 1502 года Москвы великий князь признался ему, что «ведал» учение еретиков и просил его простить, сказав: «А митрополит и владыки простили мя». На следующей встрече с преподобным Иосифом, состоявшейся до Пасхи 1503 года, великий князь обещал организовать «обыск» еретиков по городам.

На Соборе, начавшемся летом 1503 года, присутствовал Иоанн Васильевич с сыновьями и приближенными. Великий князь «восхоте у митрополита, и у всех владык, и у всех монастырей села поимати», а им на содержание должны были выдаваться средства из великокняжеской казны (Бегунов Ю.К. «Слово иное» - новонайденное произведение рус. публицистики XVI в. о борьбе Ивана III с землевладениями Церкви // ТОДРЛ. 1964. Т. 20. С. 351). Утратив земельные владения, Церковь оказалась бы в полной зависимости от великокняжеской власти и настойчивые попытки Иоанна Васильевича подчинить Церковь своему влиянию получили бы логическое завершение. Когда на Соборе против этих планов выступил архиепископ Геннадий, великий князь «многим лаянием уста его загради» (Там же. С. 352).

С началом обсуждения вопроса о церковном землевладении на Соборе 1503 года совпал конфликт Иоанна Васильевича с Троице-Сергиевым монастырем по поводу села Илемна (Троицкого). Вмешавшись в спор между монастырем и соседними крестьянами, великий князь потребовал представить ему все грамоты на монастырские села. В ответ троицкий игумен Серапион отправил с грамотами «старых старцев, которые из келий не исходят» (Там же). Действуя так, Иоанн Васильевич, по-видимому, хотел продемонстрировать участникам Собора жесткость своей позиции, но в ответ духовенство сплотилось перед лицом грозившей Церкви опасности. Правда, на Соборе от влиятельной группы севернорусского монашества выступил преподобный Нил Сорский с предложением, «чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернцы по пустыням, а кормилися рукодельем» (Послания Иосифа Волоцкого / Подгот. текста: А. А. Зимин, Я. С. Лурье. М.; Л., 1959. С. 367), но это предложение значительно расходилось с тем, что предлагал великий князь. Письменный отрицательный ответ Собора на инициативы Иоанна Васильевича был отправлен ему с митрополичьим дьяком Левашом. Когда великого князя этот ответ не удовлетворил, к нему направился с новым ответом митрополит со всеми участниками Собора. Несмотря на давление со стороны правителя, участники Собора не пошли на уступки: «Доныне святители и монастыри земли держали и держат, а отдавати их не смеют и не благоволят» (Там же. С. 326).

28 июля 1503 года великий князь внезапно тяжело заболел - «отняло у него руку, ногу и глаз» (Бегунов Ю. К. «Слово иное». С. 352). После этого Собор проходил, вероятно, без участия Иоанна Васильевича Болезнь была воспринята правителем, по-видимому, как Божия кара. В сентябре 1503 года Иоанн Васильевич с детьми отправился в 2-месячную поездку на богомолье, начавшуюся с посещения Троице-Сергиева монастыря. По свидетельству Степенной книги, поездка далась великому князю с большим трудом («яко и ногами своими едва ходити можаше» - ПСРЛ. Т. 21. С. 557). Однако последующие действия Иоанна Васильевича показывают, что он хотел нанести ущерб хотя бы некоторым из тех лиц, кто препятствовали осуществлению его планов. Летом 1504 года был задержан и смещен с Новгородской кафедры святой Геннадий, обвиненный в том, что брал плату за поставление в нарушение соборного приговора 1503 года; посланцы великого князя и митрополита «владыку Генадия взяли, и казну попечатали, и поехали в Москву» (ПСРЛ. Т. 4. Вып. 3. С. 337). В марте 1504 года от имени Иоанна Васильевича митрополиту Симону были даны жалованные грамоты на основные владения митрополичьего дома, фактически отменившие значительные податные привилегии, которыми эти владения пользовались ранее.

Хотя вопрос о передаче церковной собственности великому князю отпал, духовенство было недовольно тем, что обещания Иоанна Васильевича об «обыске» еретиков не были выполнены. Выразителем этого настроения стал преподобный Иосиф Волоцкий. Не позднее лета 1504 года он обратился с посланием к духовнику великого князя Митрофану, настаивая, чтобы великий князь выполнил свои обещания, иначе «прощение», данное ему митрополитом и архиереями, не будет иметь законной силы. Этот шаг, которому, вероятно, сопутствовали и другие действия, способствовал тому, что в декабре 1504 года был созван церковный Собор, на котором присутствовали Иоанн Васильевич и великий князь Василий Иоаннович. Еретики были осуждены, некоторые, как отступники от Православия, были приговорены к смертной казни и сожжены, другие (по-видимому, покаявшиеся) были отправлены в заточение, в частности в монастыри. Один из осужденных, С. Кленов, был отправлен в Иосифоволоцкий монастырь. Это вызвало недовольство волоцкого игумена, который в письме к Иоанну Васильевичу указывал, что в Священном Писании не сказано о том, что еретиков следует посылать на покаяние в монастыри; тем из них, кто покаялись лишь под угрозой казни, место не в монастырях, а в тюрьме. Содержание и тон письма ясно показывают, как изменился к концу правления Иоанна Васильевича характер его отношений с духовными лицами.

27 октября 1505 года великий князь скончался, а в январе следующего года на главные русской кафедры были поставлены представители духовенства, сопротивлявшиеся политике великого князя: Новгородскую кафедру занял игумен Троице-Сергиева монастыря Серапион, которого прославляли в духовной среде за смелое противостояние Иоанну Васильевичу на Соборе 1503 году, Ростовским архиепископом стал брат преподобного Иосифа Волоцкого Вассиан II (Санин)

Иситорические источники:

АИ. Т. 1; ААЭ. Т. 1; Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб., 1851. Т. 1; СбРИО. 1882. Т. 35; 1884. Т. 41;

ПДРКП; ДДГ; ПСРЛ. Т. 4. Вып. 1; Т. 5. Вып. 1-2; Т. 6. Вып. 2; Т. 8, 12, 20 (1-я пол.); Т. 23-26; НПЛ;

Шмурло Е. Ф. Рим и Москва: Начало сношений Московского гос-ва с папским престолом (1462-1528) // Зап. Рус. ист. об-ва в Праге. Прага Чешская, 1937. Т. 3. С. 91-136.

Дополнительная литература:

Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV - нач. XVI в. М.; Л., 1955 (по указ.);

Черепнин Л. В. Образование рус. централизованного гос-ва в XIV-XV вв. М., 1960;

Бернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. М.; Л., 1961;

Аграрная история северо-запада России: 2-я пол. XV - нач. XVI в. Л., 1971;

Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения: Кон. XIV - нач. XVI в. Л., 1975;

Флоря Б. Н. О путях полит. централизации Рус. гос-ва: (На примере Тверской земли) // Об-во и гос-во феодальной России. М., 1975. С. 287-298;

Хорошкевич А. Л. Рус. гос-во в системе междунар. отношений кон. XV - нач. XVI в. М., 1980;

Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI ст. М., 1982;

Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI вв.). М., 1985;

Алексеев Ю. Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989; он же. Государь всея Руси. Новосиб., 1991; он же. Под знаменами Москвы. М., 1992;

Лурье Я. С. Иван III Васильевич // СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 369-371 [Библиогр.]; он же. Две истории Руси XV в. СПб., 1994; Соловьев С. М. Сочинения в 18 кн. М., 1989. Кн. 3. Т. 5/6; Кром М. М. Меж Русью и Литвой. М., 1995;

Пресняков А. Е. Образование Великорус. гос-ва. Пг., 1918. М., 1998;

Карамзин. ИГР. 1998. Т. 6;

Успенский Б. А. Царь и патриарх: Харизма власти в России: (Визант. модель и ее рус. переосмысление). М., 1998 (по указ.);

Алексеев А. И. Под знаком конца времен. СПб., 2002; он же. Заметки о религиозности Ивана III // Исследования по истории средневек. Руси: К 80-летию Ю. Г. Алексеева: Сб. ст. М.; СПб., 2006. С. 187-201.

Назаров В. Д. Свержение ордынского ига на Руси. М., 1983; он же. «Любосоветный самодержец» // Сахаров А. Н., Назаров В. Д., Боханов А. Н. Подвижники России: Ист. очерки. М., 2006. С. 147-168;

Назаров В. Д. Свержение ордынского ига на Руси. М., 1983; он же. «Любосоветный самодержец» // Сахаров А. Н., Назаров В. Д., Боханов А. Н. Подвижники России: Ист. очерки. М., 2006. С. 147-168;

Иконография

Сохранилось описание внешности Иоанна Васильевича, которое оставил венецианский дипломат Амброджо Контарини, находившийся в 1476-1477 годах в Москве на переговорах с великим князем: «…государю от роду 35 лет; он высок, но худощав; вообще он очень красивый человек» (Контарини А. Рассказ о путешествии в Москву в 1476-1477 гг. // Россия XV-XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 24). С.М. Соловьёв упоминал встречающееся в некоторых летописях прозвище Иоанна Васильевича - Горбатый и предполагал, «что он при высоком росте был сутуловат» (Соловьев С. М. Сочинения. М., 1989. Кн. 3: История России с древнейших времен. Т. 5/6. С. 9). По мнению Р.Г. Скрынникова, др. прозвище Иоанна Васильевича - Великий связано не столько с его великими делами, сколько с высоким ростом: в молодости великий князь «производил впечатление высокого человека, а в шестьдесят [лет] - горбуна» (Скрынников Р. Г. Иван III. М., 2006. С. 273).

Древнейшее изображение Иоанна Васильевича., вероятно, послужило основой гравированного портрета, опубликованного в «Универсальной космографии» Андре Теве (La Cosmographie universelle d'André Thevet cosmographe du Roy: Illustréе de diwerses figures des choses plus remarquables reuës par l'Auteur, et incogneuës de nos anciens et modernes. P., 1575. Fol. 853v; см.: Ровинский. Словарь гравированных портретов. Т. 2. Стб. 1007; Он же. Достоверные портреты моск. государей. СПб., 1882. № 1). По свидетельству Теве, это изображение является копией карандашного рисунка, подаренного ему «одним галатским греком». Как предполагает Д.А. Ровинский, рисунок мог быть копией портрета великого князя, присланного Софии (Зое) Палеолог, чтобы та смогла увидеть облик будущего мужа, а потому должен был иметь сходство с оригиналом. Иоанн Васильевич представлен в профиль, по пояс, повернут вправо, имеет волнистые волосы и бороду до груди, левой рукой придерживает меч с рукоятью в виде птичьей головы. На нем подбитый мехом кафтан с «длинным овчинным воротником», на голове украшенная драгоценными камнями шапка. Другие перечисленные Ровинским 22 изображения Иоанна Васильевича., находящиеся в различных изданиях, гравированы, по его мнению, с «фантастического образца» - медали XVIII века (Он же. Словарь гравированных портретов. Т. 2. Стб. 1008-1010).

Прижизненное изображение Иоанна Васильевича представлено на шитой пелене великой княгине Елены Волошанки. Пелена была вложена княгиней в Успенский собор Московского Кремля в связи с объявлением ее сына Димитрия Иоанновича наследником московского престола (1498, ГИМ; см.: Маясова Н. А. Древнерусское шитье. М., 1971. С. 20. Табл. 27; Ефимова Л. В., Алешина Т. С., Самонин С. Ю. Костюм в России XV - нач. XX в. из собр. ГИМ. М., 2000. С. 8-10. Ил. 1, 2). На пелене представлено реальное событие, происшедшее в Вербное воскресенье 8 апреля 1498 года,- вынос иконы Божией Матери «Одигитрия». Иоанн Васильевич изображен в левой части композиции в молении иконе Божией Матери, старцем с остроконечной, раздвоенной на конце белой бородой и с седыми волосами. Он в княжеской короне, вокруг головы нимб. На нем белый кафтан, на плечи накинута золотая шуба. Рядом, по правую руку, его внук великий князь Димитрий Иоаннович, сзади сын Василий Иоаннович.

Изображение Иоанна Васильевича представлено на одной из фресок цикла, посвященного жизни папы Сикста IV, в римском госпитале Санто-Спирито ин Сассия (неизвестные мастера умбрийской школы XV век, поновление - XVI век). Роспись показывает момент вручения Сикстом IV приданого «сироте цезарей» Софии (Зое) Палеолог. «По левой стороне прекрасного алтаря, воздвигнутого Палладио, в одном из верхних промежутков видна стенная живопись более позднего происхождения, чем все другие, показывающая нам Зою на коленях перед папой, а рядом с нею равным образом на коленях измышление художника поместило жениха; они оба имеют на голове короны, а папа, по бокам которого стоящие Андрей Палеолог и Леонардо Токко, дает кошелек Зое» (Пирлинг П. О. Россия и Восток: Царское бракосочетание в Ватикане. Иван III и София Палеолог. СПб., 1892. С. 66-67).

Несмотря на сохранившиеся описание внешности Иоанна Васильевича и гравированный портрет, отмечающий индивидуальные особенности его облика, большинство созданных в последующее время изображений представляет собой условный «исторический портрет», целью которого было воплощение социального статуса великого князя, а не внешнего сходства. Этой цели служат циклы портретов русских правителей (в том числе родословные древа): они должны показать преемственную связь династии Рюриковичей с римскими кесарями и династии Романовых с Рюриковичами, а также божественное происхождение власти представителей русского великокняжеского, царского и императорского домов. Циклы основаны на «Сказании о князьях владимирских», обосновывавшем происхождение русских правителей от римских и византийских императоров, и на «Книге степенной царского родословия», согласно которой история самодержавия неотделима от истории Православия.

В Архангельском соборе Московского Кремля над захоронением Иоанна Васильевича помещен его «исторический портрет» (роспись 1652-1666 годов, создана на основе иконографической программы 1564-1565 годов; см.: Сизов Е. С. К атрибуции княжеского цикла в росписях Архангельского собора // ГММК: Мат-лы и исслед. М., 1976. Вып. 2. С. 68. Ил. 3). Великий князь изображен фронтально в рост, в княжеском одеянии: в кафтане с золотым поясом, в накинутой на плечи шубе, без головного убора. Имеет облик средовека с бородой средней длины и вьющимися волосами, вокруг головы нимб, как и у других изображенных князей. Рядом с Иоанном Васильевичем представлен его сын великий князь Василий III, похороненный здесь же.

Портрет Иоанна Васильевича есть в Царском Титулярнике 1672 г. (РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Рубр. III; см.: Портреты, гербы и печати Большой гос. книги 1672 г. СПб., 1903. № 24), а также в его копиях начала 70-х годов XVII - начала XVIII веков. (РНБ. Эрм. № 440; ГЭ. № 28/78172; ГИМ. Муз. № 4047; РНБ. F.IV.764). Иоанн Васильевич представлен оплечно, вполоборота вправо, пожилым мужчиной. У него большие глаза, тонкий прямой нос, вьющиеся кольцами волосы средней длины и прямая борода до груди, вокруг головы нимб. На Иоанне Васильевиче богатая княжеская одежда: видны верхняя часть кафтана и меховой ворот шубы. Изображение заключено в овальный медальон, окруженный растительным орнаментом. По обе стороны головы надпись: «Великий кнзь иоа[н] васи[ль]евичь».

Согласно описи Симона Ушакова 1672 года, изображение Иоанна Васильевича находилось в Грановитой палате Московского Кремля. Роспись была возобновлена в 1882 году, при императоре Александре III, палехскими иконописцами Белоусовыми. На южной стене были помещены сцены, представляющие события русской истории, на откосах окон - изображения русских князей. Фигура Иоанна Васильевича - на откосе центрального окна южной стены, напротив изображения его сына и преемника великого князя Василия III. Иоанн Васильевич представлен фронтально в рост, средовеком с короткой, раздвоенной книзу бородой, с вьющимися волосами с сильной проседью, брови сведены, подчеркнуты морщины на лбу. На нем темно-зеленый кафтан, синие штаны и коричневые сапоги, на плечи накинута золотая парчовая шуба с коричневым воротником. Изображен без головного убора, с нимбом; в левой руке - держава, в правой - скипетр. В верхней части композиции надпись: «Благоверный царь и великий князь Иоаннъ Василиевич государь и самодержецъ всея Великия России» (Насибова А. С. Грановитая палата Московского Кремля: Альбом. Л., 1978. С. 81).

Изображение Иоанна Васильевича включалось в композиции, представляющие родословное древо русских князей и царей, распространенные в XVII-XIX веках На миниатюре из синодика, созданного царевной Татианой Михайловной для Воскресенского Новоиерусалимского монастыря (1676-1682, ГИМ. Воскр. № 66. Л. 58), по сторонам кроны древа, расположенного в центре миниатюры, размещены фигуры князей и царей. Иоанн Васильевич представлен слева, руки в молитвенном жесте простерты в сторону изображенного вверху равноапостольного князя Владимира. На левом поле надпись: «великий князь Иоан всеа Росии». Над Иоанном Васильевичем помещена фигура его отца великого князя Василия Тёмного, под ним - его внука царя Иоанна IV Грозного (см.: Гос. Ист. музей. 2006. С. 163. Ил. 36). Аналогичная композиция представлена на ростовской эмали конца XIX века (мастерская Виноградова, ГМЗРК).

Роспись «Родословное древо российских государей» находится на сводах галереи Преображенского собора Новоспасского монастыря в Москве (1689 год). У корней большого древа, написанного «по лазоревому полю», стоят равноапостольный князь Владимир и княгиня Ольга, поливающие его из кувшинов. В ветвях - 71 фигура князей и царей начиная с князя Рюрика. Фигура Иоанна Васильевича в рост, в парадном княжеском одеянии и шапке помещена в 10-м ряду, в правой руке - скипетр, вокруг головы нимб (С[негирёв] И. [М.] Родословное древо государей Российских // Очерки с лучших произведений живописи, гравирования, ваяния и зодчества с кр. описанием и биографиями художников. М., 1839. С. 48-51). Ростовое фронтальное изображение Иоанна Васильевича присутствует в композиции «Генеалогическое древо великих князей и государей российских» в стенописи центрального свода парадных сеней Исторического музея в Москве (1883, артель Ф. Г. Торопова; общий вид росписи свода см.: Гос. Ист. музей. 2006. С. 24).

Гравюры и литографии с образом Иоанна Васильевича, включенным в состав родословного древа русских государей, создавались в XVIII - начале XX веках (ГИМ, ГЛМ, РГБИ; см. также: Ровинский. Народные картинки. Кн. 2. С. 240). Фронтальное погрудное изображение Иоанна Васильевича есть на картине Ивана Никитина «Родословное древо русских царей» (1731, ГРМ; см.: Гос. Рус. музей: Живопись XVIII - нач. XX в.: Кат. Л., 1980. С. 216. № 3803; Андросов С. О. Живописец Иван Никитин. СПб., 1998. С. 186. Кат. 23).

Погрудный условный портрет Иоанна Васильевича присутствует в серии овальных инталий из зеленой сибирской («аргульской») яшмы с изображениями русских царей и князей, вырезанными нюрнбергским мастером И.К. Доршем (ГЭ). Серия была выполнена около 1723 года по заказу генерала-фельдмаршала Я.В. Брюса. С 1747 года до 70-х годов XVIII века ее несколько раз копировали в разных материалах (металле, камне). В основе портретов - переработанные миниатюры из Царского Титулярника (Рязанцев. 2003. С. 97, 104-105). В «Записках» Я. Штелина содержится информация о том, что в середины XVIII века по представлению А.А. Нартова на основе резных камней Дорша была выполнена серия медалей, на которых представлены изображения русских князей и царей, вокруг надписи с именами и титулами. На обороте помещена краткая надпись о событиях жизни и правления персонажа. Порядок перечисления князей и царей, их жизнеописания и даты взяты из «Краткого российского летописца» М.В. Ломоносова, изданного в 1760 году. Первоначально серия состояла из 50 сюжетов, впоследствии она была продолжена до императора Александра III. Иоанн Васильевич изображен на медали № 42 (резчик И. Г. Вехтер; Щукина. 2000. С. 40, 63-64. Прил. С. 256). Коллекция факсимильных копий «ломоносовской» серии медалей была выпущена в 2002 году (НПО «Геральдика», 67 монет, в этой копии изображение И. В. находится под № 45).

В 1774-1775 годах по заказу императрицы Екатерины II Ф.И. Шубин создал серию барельефов с поясными портретами русских князей для круглого зала Чесменского дворца в Санкт-Петербурге (с 1849 года - в Оружейной палате, копии - в куполе главного круглого зала Московского Сената, а также в Петровском дворце и в здании Сената в Московском Кремле), куда входило изображение Иоанна Васильевича (Рязанцев. 2003. С. 16, 117, 470). Он также представлен в 2 разных по размеру сериях бюстов российских великих князей и царей, выполненных на санкт-петербургской фабрике Ф.Ю. Шопена (1854, 60-70-е гг. XIX в., собрание Н.С. Тагрина; Гончарова Л.Н. Русская художественная бронза XIX в. М., 2001. С. 84-85. Примеч. 238); бюсты установлены на круглых постаментах с именами правителей.

Изображение «Родословного древа русских князей и царей», включающее портрет Иоанна Васильевича, встречается на декоративных костяных пластинах холмогорской работы 1772-1774 годов. (мастерская О. Х. Дудина, ГИМ; см.: Гос. Ист. музей. 2006. С. 401. Кат. 22), 1774 г. (Я. И. Шубный, ГИМ), конца 70-х - начала 80-х годов XVIII века (повторяет портретные медальоны Шубина; ГРМ), конца XVIII века (Егорьевский ист.-худож. музей; см.: Егорьевские диковины: Сокровища, редкости, курьезы и прочие замечательные вещи из колл. М. Н. Бордыгина, ныне собр. Егорьевского ист.-худож. музея. М., 2008. С. 230-233); известна резная костяная кружка авторства Дудина (70-е годы XVIII века, ГЭ), украшенная 58 медалями с портретами русских князей и царей (Щукина. 2000. С. 101; Рязанцев. 2003. С. 470).

В разных видах изобразительного искусства существуют исторические композиции, где представлены жизнь и деятельность Иоанна Васильевича. Большое количество миниатюр, посвященных Иоанну Васильевичу, содержится в Голицынском и Шумиловском томах Лицевого летописного свода 70-х годов XVI века (РНБ. F.IV.225; F.IV.232). На миниатюрах Иоанн Васильевич показан младенцем, безбородым юношей, молодым мужчиной и старцем. Как правило, на нем богатая княжеская одежда разных цветов: кафтан, шуба и княжеская шапка. Индивидуальных отличий иконография Иоанна Васильевича на миниатюрах свода не имеет, поэтому во многих случаях его невозможно отличить от других персонажей.

Повествование о жизни Иоанна Васильевича начинается в Голицынском томе с рассказа о его рождении и крещении (Л. 538 об., 539); в нескольких сценах он показан вместе с братьями (Л. 662, 665, 674 и др.); 2 миниатюры посвящены его обручению с тверской княжной Марией (Л. 691 об., 735 об.). Многократно повторяется изображение Иоанна Васильевича в сценах отправления его на войну, сражений, а также во время решения важных государственных и церковных дел. Проиллюстрированы рождение у Иоанна Васильевича сына Иоанна (Л. 874) и преставление великой княгини Марии (Л. 903). Ряд миниатюр Голицынского тома посвящен «византийскому браку» Иоанна Васильевича и Софии Палеолог, показаны переговоры, приемы послов, обсуждение различных вопросов (Л. 926-928 и др.).

В Шумиловском томе продолжается рассказ о сватовстве и 2-й женитьбе Иоанна Васильевича (Л. 26, 78 об., 79 об., 80 об., 81, 82 об.). Большая группа миниатюр посвящена обретению и перенесению мощей русских митрополитов в Успенский собор Московского Кремля. Здесь Иоанн Васильевич представлен средовеком в княжеской одежде, часто вместе с сыном и наследником великим князем Иоанном Молодым (Л. 30, 32 об., 37, 41 об., 45 и др.). В ряде миниатюр изображаются сцены болезни и смерти Иоанна Молодого (Л. 427-429). Цикл, посвященный Иоанну Васильевичу, завершается миниатюрами, где изображено преставление великой княгини Софии (Л. 631 об.) и И. В. (Л. 634, 651).

В станковой живописи и книжной графике XIX века распространен сюжет «Иоанн разрывает ханскую грамоту», например работы Н.С. Шустова (1862 год, Сумской обл. худож. музей, эскиз в ГТГ, эскиз-вариант в КМРИ; Гос. Третьяковская галерея: Кат. живописи XVIII - нач. XX в. М., 1984. С. 514), А.Д. Кившенко (1879, ГИМ; см.: Работы А. Д. Кившенко: Сб. снимков с картин, рисунков, акварелей. СПб., 1896), И.И. Хелмицкого (см.: Полевой П. Иллюстрированные рассказы из отеч. истории с портретами и картинами в тексте для нач. школы. СПб., 190810. С. 75) и др. Композиции этой сцены у разных художников совпадают: с одной стороны великий князь в окружении свиты разрывает послание хана, с другой показаны татарские послы в состоянии волнения и тревоги от увиденного.

Известен эскиз П.В. Басина «Иван III дает право Альберту Аристотелю чеканить монету» (60-е гг. XIX в.; см.: Петинова Е. Ф. П. В. Басин. Л., 1984. С. 187, 225, 241; Гос. Рус. музей: Живопись XVIII - нач. XX в. С. 36. № 267), вероятно предназначенный для монументальной росписи храма Христа Спасителя.

В Центральном военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге размещены портреты Иоанна Васильевича и его внука царя Иоанна IV Грозного работы художника П. Сергеева (1945 год). Иоанн Васильевич показан сидящим на троне, в горностаевой мантии и шапке Мономаха, руки скрещены, в правой - свиток с печатью.

Образ Иоанна Васильевича представлен в монументальной скульптуре. Существует проект памятника Иоанну Васильевичу и царю Михаилу Феодоровичу, выполненный в 1808 году неизвестным автором по предложению П.С. Валуева. Место для памятника было выбрано в Кремле, близ Боровицких ворот. Фигура Иоанна Васильевича помещена на постамент из каменной глыбы, он представлен как «соорудитель» кремлевских стен и башен, на которые указывает рукой (Рязанцев. 2003. С. 95, 101).

На восточной стороне памятника «1000-летие России» в Новгородском кремле (1862, скульпторы М. О. Микешин, И. Н. Шредер, архит. В. А. Гартман) фигура Иоанна Васильевича помещена среди 18 так называемых колоссальных фигур, составляющих 6 групп вокруг шара-державы. Группы символизируют ключевые эпизоды истории Русского государства, каждая из них ориентирована на определенную часть света, что имеет символическое значение и показывает роль каждого государя в укреплении рубежей страны. Композиция с фигурой Иоанна Васильевича является 4-й (помещена после композиции «Куликовская битва», за ней - «Основание самодержавного Русского царства»). Иоанн Васильевич представлен в рост, в богато орнаментированном парадном царском одеянии, в шапке Мономаха, в правой руке - скипетр, в левой - держава. Слева к его ногам татарин кладет бунчук (символ власти), справа у ног Иоанна Васильевича - поверженный литовец и ливонский рыцарь с обломанным мечом (Памятник «Тысячелетие России»: Фотоальбом / Авт. текста: С. Н. Семанов. М., 1974. С. 29; Памятник Тысячелетию России: Альбом /Авт.-сост.: А. Я. Басыров. Л., 1983).

В 1989 году Ленинградский монетный двор выпустил коллекционную серию монет «500-летие единого Русского государства». На аверсе монеты номиналом 25 рублей имеется изображение Иоанна Васильевича. Он представлен в центре на троне в царской парадной одежде и шапке Мономаха, с княжеским жезлом в руках. Внизу изображения надпись: «Иван III - основатель единого государства». Существует почтовая марка с портретом Иоанна Васильевича из серии «История Российского государства» (1995 год, художник Л. Зайцев), на которой в центре в фигурном обрамлении помещено погрудное изображение Иоанна Васильевича, слева - сцена его венчания с Софией Палеолог, справа - «стояние на реке Угре».

Дополнительная литература:

Срезневский И. И. Родословное дерево рус. князей и царей: Рисунок 1676-1682 гг. // ИИАО. 1863. Т. 4. Стб. 308-310. Рис. 17;

Ровинский. Словарь гравированных портретов. Т. 2. Стб. 1007-1010;

Щукина Е. С. Два века рус. медали: Медальерное искусство в России, 1700-1917 гг. М., 2000;

Рязанцев И. В. Скульптура в России XVIII - нач. XIX в.: Очерки. М., 2003;

Самойлова Т. Е. Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Московского Кремля. М., 2004;

Лицевой летописный свод: Факс. изд. ркп. XVI в. М., 2006. Кн. 4: Голицынский том в 2 ч.; Кн. 8:

Шумиловский том в 2 ч.; Гос. Ист. музей: [Альбом] / Отв. ред.: Е. М. Юхименко. М., 2006.

Иллюстрации:

Вел. кн. Иоанн III Васильевич. Фрагмент росписи парадных сеней ГИМ. Артель Ф. Г. Торопова. 1883 г.;

Рождение вел. кн. Иоанна III. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е гг. XVI в. (РНБ. F.IV.232. Л. 538 об.);

Великое княжение Иоанна III. Миниатюра из Лицевого летописного свода. Голицынский том. 70-е гг. XVI в. (РНБ. F.IV.225. Л. 889);

Вел. кн. Иоанн III. Роспись Грановитой палаты Московского Кремля. 1882 г.;

Вел. кн. Иоанн III посылает войско на Каму воевать против татар. Миниатюра из Лицевого летописного свода. Голицынский том. 70-е гг. XVI в. (РНБ. F.IV.225. Л. 1827);

Совет митр. Филиппа I и вел. кн. Иоанна III о строительстве Успенского собора в Московском Кремле. Миниатюра из Лицевого летописного свода. Шумиловский том. 2-я пол. XVI в. (РНБ. F.IV.232. Л. 27);

Венчание Иоанна III и Софии Палеолог. Миниатюра из Лицевого летописного свода. Шумиловский том. 2-я пол. XVI в. (РНБ. F.IV.232. Л. 79 об.);

Вел. кн. Иоанн III. Фрагмент гравюры. 1-я четв. XIX в. (РГБИ);

Надгробия вел. князей Иоанна III (в центре), Василия II Васильевича (справа) и Василия III Иоанновича в Архангельском соборе Московского Кремля;

Вел. кн. Иоанн III. Гравюра. Воспроизведение в кн. А. Теве «Универсальная космография» (La Cosmographie universelle. P., 1575. Fol. 835v);

Вел. кн. Иоанн III. Портрет из «Царского Титулярника». 1672 г. (РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Рубр. 3);

Вел. кн. Иоанн III и царь Иоанн IV. Фрагмент миниатюры из Синодика Новоиерусалимского мон-ря. 1676–1682 гг. (ГИМ. Воскр. № 66. Л. 56);

Бракосочетание Иоанна III с тверской кнж. Марией. Миниатюра из Лицевого летописного свода. Шумиловский том. 70-е гг. XVI в. (РНБ. F.IV.232. Л. 735 об.);

Сватовство Иоанна III к Софии Палеолог. Миниатюра из Лицевого летописного свода. Шумиловский том. 70-е гг. XVI в. (РНБ. F.IV.232. Л. 26);

«Иоанн разрывает ханскую грамоту». Гравюра по картине Н. С. Шустова. 1862 г. (РГБИ);

Вел. кн. Иоанн III. Фрагмент памятника «Тысячелетие России» в Вел. Новгороде. Скульпторы М. О. Микешин и И. Н. Шредер. 1862 г.