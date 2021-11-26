ХАН АХМАТ

Хан Большой Орды (1460-1481).

В период правления в Орде хана Ахмата в Москве на великокняжеский престол взошел Иван III Васильевич. Московский правитель не получал ярлыка на княжение, исполняя исключительно волю своего отца Василия II, кроме того, Иван III отказался выплачивать дань Орде, что не могло не вызвать мощнейшего резонанса у хана. В 1480 году в Стоянии на реке Угре с ордынской стороны участие принял хан Ахмат, с русской – Иван III.

Точная дата рождения хана Ахмата неизвестна. Существует несколько версий, описывающих развитие событий после смерти его отца Кичи-Мухаммад-хана в 1459 году. Согласно первой между сыновьями Кичи-Мухаммеда Ахматом и Махмудом возникла борьба за звание хана Большой Орды. В результате этой борьбы младший брат – Ахмат занял трон в Сарае, а старший – Махмуд бежал в Хаджи-Тархан, где основал свое ханство, впоследствии получившее название Астраханского.

Интересы Ахмата простиралась в район Хорезма, сталкиваясь с интересами Шибанидов – ханов бывшей Синей Орды, к тому моменту независимого государства кочевых узбеков. Одной из жен Ахмада в 1450-е годы стала Бади ал-Джамал (Бадке)-бегим, сестра Хусайна Байкары, потомка Амира Тимура, впоследствии ставшего правителем Хорасана. Вероятно, в качестве приданного за сестрой Султан-Хусайн-мирза согласился вернуть сарайскому хану Хорезм, вторично захваченный Тимуридами у Золотой Орды в 1412/1413 году. В это же время неоднократные попытки захватить Хорезм предпринимал узбекский хан Абулхайр. Естественно, он даже и не предполагал уступать права на эту область ни Тимуридам, ни ордынским ханам. Ахмад-хан, не решаясь вступать в открытый конфликт с грозным узбекским властителем, решил выждать и начал действовать уже в 1468 году, после смерти Абулхайра. В ходе последовавшей борьбы за Хорезм Ахмат заключил союз с тюменским ханом Ибаком, женился на сестре ногайских мирз Мусы и Ямгурчи и, вероятно, получил от новых союзников заверение, что они не будут ему препятствовать в овладении Хорезмом. В 1471 году брат Ахмата Махмуд, правивший в Астраханском ханстве, умирает, и Ахмат едет в Хаджи-Тархан, где на престол уже взошел его племянник Касим. Из Хаджи-Тархан Ахмат выступает на Русь, чтобы продемонстрировать неослабевающую власть Орды. Он грабит юго-западные окраины Руси, сжигает город Алексин. В это время внуки Абулхайра начинают грабить улусы Ахмата, но по возвращении хана в 1472 году убегают в Восточный Дешт. После этого случая у Ахмата не возникает никаких проблем с узбекскими территориями, однако и его интересы переключаются на западное направление, он перестает претендовать на ордынские владения на востоке, включая и Хорезм.

Первый контакт Ахмата с русским населением произошел, по-видимому, еще в 1460 году, когда он осадил Переяславль-Рязанский, с 1778 года именующийся Рязанью.

Тогда же путь из Рязани в Москву перекрыло войско Великого княжества Московского, которое возглавил Иван III. Однако Ахмат тогда не продолжил наступление и ушел в Сарай. В 1468 году татары Большой Орды снова совершают набег на Рязанское княжество и область Беспуту на правобережье Оки. Однако ответ не заставил себя ждать. В 1471 году вятичи, спустившись по Каме и Волге, разорили Сарай. В результате хан Ахмат заключает союз с Казимиром IV Ягеллоном, польско-литовским королем, против Ивана III.

С этого момента отношения между Ордой и Русью стремительно ухудшаются.

После смерти брата Ахмад унаследовал его крайне непростые отношения с Крымским ханством. Кроме того, что Крым вел борьбу с Астраханским ханством, постепенно начал складываться его союз с московскими князьями, что представляло собой уже серьезную угрозу. Более того, Москва косвенно вмешивалась и в отношения Ахмат-хана с Венецией. В 1471 году из этой республики в Сарай был отправлен посол Джованни Баттисто Тревизано с предложением создания антитурецкого союза. Однако посол на целых три года был задержан в Москве. В итоге Ахмат согласился, так как независимость Крымского ханства основывалась на османской поддержке, но Казимир IV выступил против, не желая пропускать войска Орды через территории в Северном Причерноморье.

В 1479 году Крым, отвоеванный Ахматом в 1476 году, был вновь утрачен, Иван III захватил Новгород, по этим причинам очередное ордынское посольство, прибывшее в Москву с целью восстановления дани, было казнено, а ханская грамота разорвана.

Узнав об этом, Ахмат выступил в поход на Москву, конечной точкой которого стало Стояние на Угре, длившееся с 8 октября по 11 ноября 1480 года. За исключением небольших стычек и перестрелок, генерального сражения так и не произошло, Ахмат отступил, а Иван III вернулся в Москву победителем. Тогда на помощь московскому князю косвенно пришел Менгли-Гирей, незадолго до контакта ордынских и русских войск напавший на земли Казимира IV, который должен был прислать военную помощь Ахмату, но не сумел этого сделать, оказывая противодействие крымскому хану.

Вскоре после Стояния хан Ахмат был убит в своей кочевой ставке в устье Северского Донца своими бывшими союзниками – тюменским ханом Ибаком и ногайскими мурзами Мусой и Ямгурчи. Вполне возможно, что Ибак действовал в рамках договора с Московским княжеством. В апреле 1481 году Иван III отправил послание Менгли-Гирею, в котором выражал надежду, что крымский союзник по-прежнему «на всякого на нашего недруга бытии со мною заодин», независимо от того, «кто будет на том юрте на Ахматове места царь».

Последующие правители Орды, – сыновья Ахмата, уже и не помышляли о восстановлении былого могущества, каждый старался лишь удержать власть в собственном уделе.