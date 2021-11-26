ЕЛЕНА СТЕФАНОВНА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВНА - великая княгиня московская, супруга великого князя московского Ивана Ивановича Молодого , мать Дмитрия Ивановича Внука.

Дочь молдавского гос­по­да­ря Сте­фа­на III Ве­ли­ко­го от его пер­во­го бра­ка. Пе­ре­го­во­ры о бра­ке на­ча­лись по ини­циа­ти­ве молдавской сто­ро­ны в конце 1470-х годов и бы­ли во­зоб­нов­ле­ны в 1481-1482 годах русской сто­ро­ной. Их по­ли­тическая по­до­п­лё­ка за­клю­ча­лась в ан­ти­ли­тов­ской и ан­ти­поль­ской на­прав­лен­но­сти внеш­ней по­ли­ти­ки Русского государства и Молдавского княжества. В Мо­ск­ву Елена Стефановна при­бы­ла в декабре 1482 года в со­про­во­ж­де­нии русских по­слов боя­ри­на А.М. Пле­ще­ева и его бра­та П.М. Пле­щее­ва, вхо­див­ших в близ­кое ок­ру­же­ние великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча, а так­же трёх бо­яр (с семь­я­ми) и слуг из Мол­да­вии. По­сле смер­ти му­жа (март 1490 года) жи­ла с сы­ном при Ива­не III в ве­ли­ко­кня­же­ском двор­це. В ди­пло­ма­тической пе­ре­пис­ке с Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ) имя Елены Стефановны впер­вые упо­мя­ну­то в 1495 году (на 3 го­да поз­же, чем имя её сы­на) в опи­са­нии це­ре­мо­нии про­во­дов в ВКЛ великой княж­ны Еле­ны Ива­нов­ны. По­зи­ции Елены Стефановны и её сы­на в московской при­двор­ной и по­ли­тической жиз­ни уси­ли­лись осе­нью, а осо­бен­но в конце 1497 года, по­сле опа­лы великой княгини З.(С.Ф.) Па­лео­лог и её стар­ше­го сы­на, князя Ва­си­лия (бу­ду­ще­го великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча), и ещё боль­ше зи­мой - ле­том 1498 года, по­сле ко­ро­на­ции Дмит­рия Вну­ка как со­пра­ви­те­ля и на­след­ни­ка Ива­на III. Это от­ра­зи­лось в ди­пло­ма­тическом эти­ке­те (от име­ни великой кня­ги­ни Елены Стефановны не толь­ко «пра­ви­лись по­кло­ны», но и вру­ча­лись по­дар­ки великому князю ли­тов­ско­му и его же­не; ана­ло­гич­ной бы­ла про­це­ду­ра при приё­мах ли­товских по­слов в Мо­ск­ве). На пе­ле­не с изо­бра­же­ни­ем кре­ст­но­го хо­да в Верб­ное вос­кре­се­нье 1498 года и мо­леб­на митрополита Си­мо­на пе­ред Смо­лен­ской ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри «Оди­гит­рия» изо­бра­же­ние Елены Стефановны по­ме­ще­но на бо­лее по­чёт­ном мес­те, чем изо­бра­же­ние суп­ру­ги Ива­на III. Со­став и ха­рак­тер «пар­тии» Дмит­рия Ива­но­ви­ча Вну­ка и Елены Стефановны (яв­ля­лась ли она «пра­вя­щим круж­ком» или нет) и це­ли (внут­ри- и внеш­не­по­ли­ти­че­ские) ос­та­ют­ся спор­ны­ми про­бле­ма­ми в отечественной ис­то­рической нау­ке. Не­со­мнен­но ост­рое со­пер­ни­че­ст­во Елены Стефановны и её сы­на с великой княгиней З.(С.Ф.) Па­лео­лог и князем Ва­си­ли­ем Ива­но­ви­чем. Опа­ла кня­зей Пат­ри­кее­вых и казнь князя С.И. Ря­по­лов­ско­го (январь - февраль 1499 года) ос­ла­би­ли ве­ду­щее по­ло­же­ние Елены Стефановны и её сы­на, их зна­че­ние при дво­ре умень­ши­лось ещё боль­ше по­сле сня­тия опа­лы с З.(С.Ф.) Па­лео­лог и Ва­си­лия Ива­но­ви­ча (21.03.1499). Вско­ре имя Елены Стефановны ис­че­за­ет из ди­пло­ма­тических тек­стов. 11 апреля 1502 года Иван III за­клю­чил в тюрь­му Елену Стефановну (вме­сте с сы­ном), она бы­ла ли­ше­на ве­ли­ко­кня­же­ско­го ти­ту­ла, а её имя бы­ло за­пре­ще­но «по­ми­нать в ок­те­ни­ях и ли­ти­ах».

В пись­ме 1504 года к ду­хов­ни­ку Ива­на III Ио­сиф Во­лоц­кий пи­сал, что великий князь при­зна­вал­ся ему в том, что ере­тик И. Мак­си­мов «сно­ху мою в жи­дов­ст­во свёл», то есть при­влёк к уча­стию в ере­си «жи­дов­ст­вую­щих» (од­на­ко, ко­гда это про­изош­ло и на­сколь­ко Елена Стефановна бы­ла во­вле­че­на в их дея­тель­ность, ос­та­ёт­ся не­яс­ным). Ряд ис­сле­до­ва­те­лей свя­зы­ва­ют с при­ез­дом Елены Стефановны по­яв­ле­ние «Ска­за­ния вкрат­це о мол­дав­ских го­су­да­рех» (или его час­тей), вклю­чён­но­го позд­нее в Вос­кре­сен­скую ле­то­пись. По со­об­ще­ни­ям од­ной ле­то­пи­си 1520-х годов, Елена Стефановна умер­ла «в нят­ст­ве» (за­клю­че­нии), со­глас­но дру­гой - «пре­ста­ви­ся… нуж­ною» (то есть на­силь­ст­вен­ной) «смер­тию в за­то­че­нии».