ЕЛЕНА СТЕФАНОВНА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВНА - великая княгиня московская, супруга великого князя московского Ивана Ивановича Молодого, мать Дмитрия Ивановича Внука.
Дочь молдавского господаря Стефана III Великого от его первого брака. Переговоры о браке начались по инициативе молдавской стороны в конце 1470-х годов и были возобновлены в 1481-1482 годах русской стороной. Их политическая подоплёка заключалась в антилитовской и антипольской направленности внешней политики Русского государства и Молдавского княжества. В Москву Елена Стефановна прибыла в декабре 1482 года в сопровождении русских послов боярина А.М. Плещеева и его брата П.М. Плещеева, входивших в близкое окружение великого князя московского Ивана III Васильевича, а также трёх бояр (с семьями) и слуг из Молдавии. После смерти мужа (март 1490 года) жила с сыном при Иване III в великокняжеском дворце. В дипломатической переписке с Великим княжеством Литовским (ВКЛ) имя Елены Стефановны впервые упомянуто в 1495 году (на 3 года позже, чем имя её сына) в описании церемонии проводов в ВКЛ великой княжны Елены Ивановны. Позиции Елены Стефановны и её сына в московской придворной и политической жизни усилились осенью, а особенно в конце 1497 года, после опалы великой княгини З.(С.Ф.) Палеолог и её старшего сына, князя Василия (будущего великого князя московского Василия III Ивановича), и ещё больше зимой - летом 1498 года, после коронации Дмитрия Внука как соправителя и наследника Ивана III. Это отразилось в дипломатическом этикете (от имени великой княгини Елены Стефановны не только «правились поклоны», но и вручались подарки великому князю литовскому и его жене; аналогичной была процедура при приёмах литовских послов в Москве). На пелене с изображением крестного хода в Вербное воскресенье 1498 года и молебна митрополита Симона перед Смоленской иконой Божией Матери «Одигитрия» изображение Елены Стефановны помещено на более почётном месте, чем изображение супруги Ивана III. Состав и характер «партии» Дмитрия Ивановича Внука и Елены Стефановны (являлась ли она «правящим кружком» или нет) и цели (внутри- и внешнеполитические) остаются спорными проблемами в отечественной исторической науке. Несомненно острое соперничество Елены Стефановны и её сына с великой княгиней З.(С.Ф.) Палеолог и князем Василием Ивановичем. Опала князей Патрикеевых и казнь князя С.И. Ряполовского (январь - февраль 1499 года) ослабили ведущее положение Елены Стефановны и её сына, их значение при дворе уменьшилось ещё больше после снятия опалы с З.(С.Ф.) Палеолог и Василия Ивановича (21.03.1499). Вскоре имя Елены Стефановны исчезает из дипломатических текстов. 11 апреля 1502 года Иван III заключил в тюрьму Елену Стефановну (вместе с сыном), она была лишена великокняжеского титула, а её имя было запрещено «поминать в октениях и литиах».
В письме 1504 года к духовнику Ивана III Иосиф Волоцкий писал, что великий князь признавался ему в том, что еретик И. Максимов «сноху мою в жидовство свёл», то есть привлёк к участию в ереси «жидовствующих» (однако, когда это произошло и насколько Елена Стефановна была вовлечена в их деятельность, остаётся неясным). Ряд исследователей связывают с приездом Елены Стефановны появление «Сказания вкратце о молдавских государех» (или его частей), включённого позднее в Воскресенскую летопись. По сообщениям одной летописи 1520-х годов, Елена Стефановна умерла «в нятстве» (заключении), согласно другой - «преставися… нужною» (то есть насильственной) «смертию в заточении».