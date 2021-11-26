ЕЛЕНА ИВАНОВНА
ЕЛЕНА ИВАНОВНА (Иоанновна) - великая княгиня литовская, королева польская.
Старшая дочь великого князя московского Ивана III Васильевича от 2-го брака с З.(С.Ф.) Палеолог. Супруга великого князя литовского Александра (с 18 февраля 1495 года), посватавшегося к ней в 1492 году с целью остановить этим браком лавинообразный переход восточных земель Великого княжества Литовского (ВКЛ) в состав Русского государства и избежать войны с ним. Идея заключения этого брака была поддержана польским королём Яном Ольбрахтом и матерью Елены Ивановны. В Москве 4 февраля 1494 года состоялось заочное обручение будущих супругов, предварившее подписание Московского мира 1494 года между Русским государством и ВКЛ. Иван III рассчитывал с помощью брака Елены Ивановны укрепить свои позиции и положение православной знати в ВКЛ. Условие заключения брака - непринуждение Елены Ивановны к переходу в католичество - было подтверждено Александром после переговоров лишь в августе 1494 года, при этом престижу Ивана III был нанесён ущерб (он упоминался как «тесть», без титулов, признание которых было крайне важно для недавно освободившегося от ордынской власти великого князя московского). Настоятельные требования Ивана III к Елене Ивановне «держать греческий закон», сохраняя русские обычаи в быту, натолкнулись на противодействие Александра, который не согласился на проведение брачной церемонии митрополитом или владыкой в православном храме (обряд венчания в присутствии православного священника Фомы из свиты Елены Ивановны совершил католический виленский епископ Войцех Табор в соборе Святого Станислава в Вильно), а также отказал в строительстве церкви в замке. В сентябре 1495 года Александр лишил Елену Ивановну московской свиты (насчитывала 80 человек). После 1497 года он выделил Елене Ивановне, прибывшей в Вильно лишь с движимым имуществом (сохранилась его опись), вено (приданое) (Браслав, Терёшин, Смольняны, Попову гору и другие земли). Несмотря на династический брак Елены Ивановны, Русское государство и ВКЛ по-прежнему разделяли территориальный вопрос и разная направленность внешней политики. Иван III в 1496-1497 годах настаивал, чтобы Елена Ивановна препятствовала передаче Киева, «отчины» Рюриковичей, в удел Сигизмунду (впоследствии польский король и великий князь литовский Сигизмунд I Старый), а в 1499 году родители требовали от Елены Ивановны сохранения верности православию «до крови и до смерти» под угрозой их проклятия. В особенно сложной ситуации Елена Ивановна оказалась накануне и во время русско-литовской войны 1500-1503 годов. Принуждение православных ВКЛ к «римскому закону» было выдвинуто русской стороной в качестве главной причины начала войны, в результате ответственность за войну стала возлагаться в ВКЛ и Польше на Елену Ивановну, принимавшую отцовских послов и гонцов (И.Г. Меньшого Мамонова, М. Ангелова), в том числе и тайных. Несмотря на вмешательство папы Римского Александра VI, который в своих бреве князю Александру (под угрозой отлучения от семейного ложа), виленскому епископу Войцеху Табору (08.06.1501) и кардиналу Фредерику Ягеллону (26.11.1501) поставил условием коронации Елены Ивановны её переход в католичество, а 23 августа 1501 года разрешил православным менять веру без вторичного крещения, Елена Ивановна отказалась от коронации в качестве королевы польской вместе с мужем (12.12.1501). В письмах отцу, а также братьям Василию (впоследствии великий князь московский Василий III Иванович) и Юрию от 2 января 1503 года она (её авторство, по А.А. Зимину, спорно) после долгого молчания уверяла, что не подвергается гонениям. Я.С. Лурье полагал, что послания Елены Ивановны написаны «по прямому указанию ее деверя кардинала». В письмах, характеризуя себя «служебницей» и «подножием» отца, она одновременно называла себя полным королевским и великокняжеским титулами, а мужа - «братом» своего отца. Трудная судьба Елены Ивановны придала её семейно-дипломатическим посланиям, являвшимся образцами литературного мастерства, лирико-трагическую силу. Несмотря на сложившуюся ситуацию, отношения супругов остались по-прежнему хорошими. Елена Ивановна овладела польским языком, поддерживала отношения с гуманистами, в частности с Я. Ласким, и была принята польско-литовским обществом. Вместе с мужем в 1504 году посетила Гродно, Люблин, Торунь и Гданьск. Во время болезни Александра брат Елены Ивановны, Василий III Иванович, просил её помочь ему занять польский и литовский престолы в случае их освобождения, суля литовским боярам бо́льшие свободы, чем они имели раньше. Однако влияния Елены Ивановны было недостаточно для решения этого вопроса. После смерти Александра (1506) и вследствие русско-литовской войны 1507-1508 годов положение Елены Ивановны ухудшилось. С началом третьей русско-литовской войны в 1512 году она была лишена польским королём и великим князем литовским Сигизмундом I Старым выделенных ей мужем богатых имений (вместо которых получила Бельск, Сараж и Бранск в Подляшье на польской территории) и движимого имущества на 400 тысяч золотых (переданного бернардинцам), обвинена в том, что замышляла бежать в Москву, и насильно отправлена в Бирштаны (Жемайтия), где была отравлена. Погребена в Вильно (ныне Вильнюс) в соборе Богоматери Пречистой.