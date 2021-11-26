ЕЛЕНА ИВАНОВНА

ЕЛЕНА ИВАНОВНА (Иоанновна) - великая княгиня литовская, королева польская.

Стар­шая дочь великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча от 2-го бра­ка с З.(С.Ф.) Па­лео­лог. Суп­ру­га великого князя ли­тов­ско­го Алек­сан­д­ра (с 18 февраля 1495 года), по­сва­тав­ше­го­ся к ней в 1492 году с це­лью ос­та­но­вить этим бра­ком ла­ви­но­об­раз­ный пе­ре­ход восточных зе­мель Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) в со­став Русского государства и из­бе­жать вой­ны с ним. Идея за­клю­че­ния это­го бра­ка бы­ла под­дер­жа­на польским ко­ро­лём Яном Ольб­рах­том и ма­те­рью Елены Ивановны. В Мо­ск­ве 4 февраля 1494 года со­стоя­лось за­оч­ное об­ру­че­ние бу­ду­щих суп­ру­гов, пред­ва­рив­шее под­пи­са­ние Мо­с­ков­ско­го ми­ра 1494 года ме­ж­ду Русским государством и ВКЛ. Иван III рас­счи­ты­вал с по­мо­щью бра­ка Елены Ивановны ук­ре­пить свои по­зи­ции и по­ло­же­ние пра­во­слав­ной зна­ти в ВКЛ. Ус­ло­вие за­клю­че­ния бра­ка - не­при­ну­ж­де­ние Елены Ивановны к пе­ре­хо­ду в ка­то­ли­че­ст­во - бы­ло под­твер­жде­но Алек­сан­дром по­сле пе­ре­го­во­ров лишь в августе 1494 года, при этом пре­сти­жу Ива­на III был на­не­сён ущерб (он упо­ми­нал­ся как «тесть», без ти­ту­лов, при­зна­ние ко­то­рых бы­ло край­не важ­но для не­дав­но ос­во­бо­див­ше­го­ся от ор­дын­ской вла­сти великого князя мо­с­ков­ско­го). На­стоя­тель­ные тре­бо­ва­ния Ива­на III к Елене Ивановне «дер­жать гре­че­ский за­кон», со­хра­няя русские обы­чаи в бы­ту, на­толк­ну­лись на про­ти­во­дей­ст­вие Алек­сан­д­ра, ко­то­рый не со­гла­сил­ся на про­ве­де­ние брач­ной це­ре­мо­нии ми­тро­по­ли­том или вла­ды­кой в пра­во­слав­ном хра­ме (об­ряд вен­ча­ния в при­сут­ст­вии пра­во­слав­но­го свя­щен­ни­ка Фо­мы из сви­ты Елены Ивановны со­вер­шил ка­то­лический ви­лен­ский епископ Вой­цех Та­бор в со­бо­ре Святого Ста­ни­сла­ва в Виль­но), а так­же от­ка­зал в строи­тель­ст­ве церк­ви в зам­ке. В сентябре 1495 года Алек­сандр ли­шил Елену Ивановну московской сви­ты (на­счи­ты­ва­ла 80 человек). По­сле 1497 года он вы­де­лил Елене Ивановне, при­быв­шей в Виль­но лишь с дви­жи­мым иму­ще­ст­вом (со­хра­ни­лась его опись), ве­но (при­да­ное) (Бра­слав, Те­рё­шин, Смоль­ня­ны, По­по­ву го­ру и другие зем­ли). Не­смот­ря на ди­на­стический брак Елены Ивановны, Русское государство и ВКЛ по-преж­не­му раз­де­ля­ли тер­ри­то­ри­аль­ный во­прос и раз­ная на­прав­лен­ность внеш­ней по­ли­ти­ки. Иван III в 1496-1497 годах на­стаи­вал, что­бы Елена Ивановна пре­пят­ст­во­ва­ла пе­ре­да­че Кие­ва, «от­чи­ны» Рю­ри­ко­ви­чей, в удел Си­гиз­мун­ду (впо­след­ст­вии польский ко­роль и великий князь ли­тов­ский Си­гиз­мунд I Ста­рый), а в 1499 году ро­ди­те­ли тре­бо­ва­ли от Елены Ивановны со­хра­не­ния вер­но­сти пра­во­сла­вию «до кро­ви и до смер­ти» под уг­ро­зой их про­кля­тия. В осо­бен­но слож­ной си­туа­ции Елена Ивановна ока­за­лась на­ка­ну­не и во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов. При­ну­ж­де­ние пра­во­слав­ных ВКЛ к «рим­ско­му за­ко­ну» бы­ло вы­дви­ну­то русской сто­ро­ной в ка­че­ст­ве главной при­чи­ны на­ча­ла вой­ны, в ре­зуль­та­те от­вет­ст­вен­ность за вой­ну ста­ла воз­ла­гать­ся в ВКЛ и Поль­ше на Елену Ивановну, при­ни­мав­шую от­цов­ских по­слов и гон­цов (И.Г. Мень­шо­го Ма­мо­но­ва, М. Ан­ге­ло­ва), в том числе и тай­ных. Не­смот­ря на вме­ша­тель­ст­во па­пы Рим­ско­го Алек­сан­д­ра VI , ко­то­рый в сво­их бре­ве князю Алек­сан­д­ру (под уг­ро­зой от­лу­че­ния от се­мей­но­го ло­жа), ви­лен­ско­му епископу Вой­це­ху Та­бо­ру (08.06.1501) и кар­ди­на­лу Фре­де­ри­ку Ягел­ло­ну (26.11.1501) по­ста­вил ус­ло­ви­ем ко­ро­на­ции Елены Ивановны её пе­ре­ход в ка­то­ли­че­ст­во, а 23 августа 1501 года раз­ре­шил пра­во­слав­ным ме­нять ве­ру без вто­рич­но­го кре­ще­ния, Елена Ивановна от­ка­за­лась от ко­ро­на­ции в ка­че­ст­ве ко­ро­ле­вы поль­ской вме­сте с му­жем (12.12.1501). В пись­мах от­цу, а так­же брать­ям Ва­си­лию (впо­след­ст­вии великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий III Ива­но­вич) и Юрию от 2 января 1503 года она (её ав­тор­ст­во, по А.А. Зи­ми­ну, спор­но) по­сле дол­го­го мол­ча­ния уве­ря­ла, что не под­вер­га­ет­ся го­не­ни­ям. Я.С. Лу­рье по­ла­гал, что по­сла­ния Елены Ивановны на­пи­са­ны «по пря­мо­му ука­за­нию ее де­ве­ря кар­ди­на­ла». В пись­мах, ха­рак­те­ри­зуя се­бя «слу­жеб­ни­цей» и «под­но­жи­ем» от­ца, она од­но­вре­мен­но на­зы­ва­ла се­бя пол­ным ко­ро­лев­ским и ве­ли­ко­кня­жес­ким ти­ту­ла­ми, а му­жа - «бра­том» сво­его от­ца. Труд­ная судь­ба Елены Ивановны при­да­ла её се­мей­но-ди­пло­ма­тическим по­сла­ни­ям, яв­ляв­шим­ся об­раз­ца­ми литературного мас­тер­ст­ва, ли­ри­ко-тра­гическую си­лу. Не­смот­ря на сло­жив­шую­ся си­туа­цию, от­но­ше­ния суп­ру­гов ос­та­лись по-преж­не­му хо­ро­ши­ми. Елена Ивановна ов­ла­де­ла польским языком, под­дер­жи­ва­ла от­но­ше­ния с гу­ма­ни­ста­ми, в ча­ст­но­сти с Я. Лас­ким, и бы­ла при­ня­та поль­ско-ли­товским об­ще­ст­вом. Вме­сте с му­жем в 1504 году по­се­ти­ла Грод­но, Люб­лин, То­рунь и Гданьск. Во вре­мя бо­лез­ни Алек­сан­д­ра брат Елены Ивановны, Ва­си­лий III Ива­но­вич, про­сил её по­мочь ему за­нять польский и ли­товский пре­сто­лы в слу­чае их ос­во­бо­ж­де­ния, су­ля ли­товским боя­рам бо́льшие сво­бо­ды, чем они име­ли рань­ше. Од­на­ко влия­ния Елены Ивановны бы­ло не­дос­та­точ­но для ре­ше­ния это­го во­про­са. По­сле смер­ти Алек­сан­д­ра (1506) и вслед­ст­вие русско-ли­товской вой­ны 1507-1508 годов по­ло­же­ние Елены Ивановны ухуд­ши­лось. С на­ча­лом треть­ей русско-ли­товской вой­ны в 1512 году она бы­ла ли­ше­на польским ко­ро­лём и великим князем ли­тов­ским Си­гиз­мун­дом I Ста­рым вы­де­лен­ных ей му­жем бо­га­тых име­ний (вме­сто ко­то­рых по­лу­чи­ла Бельск, Са­раж и Бранск в Под­ля­шье на польской тер­ри­то­рии) и дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва на 400 тысяч золо­тых (пе­ре­дан­но­го бер­нар­дин­цам), об­ви­не­на в том, что за­мыш­ля­ла бе­жать в Мо­ск­ву, и на­силь­но от­прав­ле­на в Бир­шта­ны (Же­май­тия), где бы­ла от­рав­ле­на. По­гре­бе­на в Виль­но (ны­не Виль­нюс) в со­бо­ре Бо­го­ма­те­ри Пре­чис­той.