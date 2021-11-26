ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ

ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ - основатель и первый игумен Варлаамиева Хутынского в честь Преображения Господня монастыря.

Основными источниками сведений о Варлааме Хутынском являются новгородские летописи и житие святого, сохранившееся в многочисленных списках, которые отражают более 10 редакций (наиболее ранний список - в Прологе, созданном не позднее 1323 года (РГАДА. Ф. 381. Д. 157), содержит краткую (Проложную, первую редакцию); текстологию жития смотрите: Дмитриев. Житийные повести Русского Севера). Житие содержит очень мало сведений о жизни преподобного, основное место в пространных редакциях занимает описание чудес, совершенных по молитвам к Варлааму Хутынскому. Мирское имя святого впервые упомянуто в Синодальном списке НПЛ (вторая половина XIII века), по-видимому, он принадлежал к новгородскому боярскому роду.

Летопись сообщает о том, что Варлаам Хутынский, будучи уже «цьрнець», «постави цьрковь вънизу на Хутине... въ имя святого Спаса Преображения», в 1192 году храм освятил святой Гавриил (в схиме Григорий), архиепископ Новгородский, и «нарече манастырь» (ПСРЛ. Т. 3. С. 40). Сохранился оригинал пергаменной вкладной грамоты Варлаама Хутынского, даровавшего Хутынскому монастырю свои родовые земли, рыбные ловли, охотничьи угодья, пожни, село Слудицу с челядью и скотом (НГОМЗ. Инв. № 25982/1543). Среди первых сопостников Варлаам Хутынский был отец Варлаама (Прокшинича) Прокша Малышевич, принявший постриг в Хутынском монастыре с именем Порфирий и скончавшийся там в 1207 году, житие упоминает также некоего Феодора.

Год кончины Варлаама Хутынского указан в поздних новгородско-софийских летописях и поздних редакциях жития. Одни летописи (некоторые списки Новгородской IV, Софийская I, Новгородская Карамзиновская), возможно под влиянием более ранних источников, пишут о преставлении святого в 1193 году, др.- в 1197 году (некоторые списки Новгородской IV) или 1243 году (Новгородская II, Новгородская III, а также некоторые списки жития). Последняя дата ошибочна, поскольку относится к другому иноку Хутынского монастыря - Варлааму (Вячеславу Прокшиничу), которого поздние новгородские источники часто путают с основателем монастыря. А.А. Зализняк и В.Л. Янин, основываясь на сообщении жития о том, что чин отпевания Варлаам Хутынский совершил святого Антоний (Добрыня Ядрейкович), относят преставление Варлаам Хутынский ко времени после 1208/1209 года, когда, по свидетельству летописей, Добрыня Ядрейкович принял постриг в Хутынском монастыре. Эта точка зрения представляется недостаточно обоснованной, поскольку данные жития Варлаам Хутынский ненадежны. День кончины преподобного, 6 ноября (без указания года), приведен в житии первой (Проложной) редакции (по классификации Дмитриева).

Местное почитание Варлаам Хутынский отмечается уже в XIII веке (по-видимому, тогда была создана первая редакция жития), в началу XV века возникла вторая редакция, дополненная рассказом о чудесах, совершавшихся при гробнице святого. В 1410 году по молитвам к Варлаам Хутынский исцелился князь Константин Дмитриевич, младший брат великого князя Василия I. В первом десятилетии XV века на печати игумена Хутынского монастыря появилось поясное изображение Варлаама Хутынского. В 1410 году в расположенном поблизости от Хутынской обители Лисицком во имя Рождества Богородицы мужском монастыре была построена надвратная церковь во имя Варлаам Хутынский, в 1445 году каменный храм с таким же посвящением появился в Хутынском монастыре. В 1440 году при Новгородском архиепископстве святого Евфимии II были освидетельствованы мощи Варлаам Хутынский, оставленные под спудом. По инициативе святого Евфимия Пахомий Логофет (Серб) составил новую переработку жития Варлаам Хутынский, дополнил его литературным вступлением и рассказом о 4 чудесных исцелениях, совершившихся по молитвам к святому. Пахомий написал также Похвальное слово и канон Варлаам Хутынский Пахомиевская редакция жития вместе с первой (Проложной) редакцией вошла в состав Великих Миней-Четий митрополита святого Макария. В Четьях-Минеях митрополита святого Димитрия (Туптало) использована Проложная редакция, дополненная описанием чудес из текста Пахомия.

После того как в 1460 году у гроба Варлаама Хутынского был воскрешен из мертвых постельничий великого князя Василия II Васильевича - Григорий Тумгень, почитание Варлаам Хутынский вышло за пределы Новгорода, о чем свидетельствует устройство в 1461 году в московской церкви Иоанна Предтечи престола во имя преподобного. В 1471 году великий князь Иоанн III Васильевич ходил походом на Новгород и побывал в Хутынском монастыре. Согласно Распространенной редакции жития Варлаам Хутынский (1526 год), когда Иоанн III приказал игумену Нафанаилу сдвинуть плиту с гробницы преподобного, из-под земли «изошел огонь», «от дыму стены церковныя попалишася» и князь выбежал из собора, бросив свой посох (в XIX веке его показывали в монастыре).

Благоговейным почитателем памяти Варлаама Хутынского был великий князь Василий III Иоаннович, принявший перед смертью схиму с именем Варлаам. По повелению великого князя в 1515 году на месте разобранного Спасо-Преображенского храма (XII век) в Хутынском монастыре был построен новый собор. Летописи сообщают о чуде, совершившемся в правление Василия III по молитвам Варлаам Хутынский и преподобного Сергия Радонежского. Во время нападения в 1521 году крымского хана Магмет-Гирея на Москву инокине кремлевского Вознесенского монастыря было видение: Московские святители хотели изнести из Кремля Владимирскую икону Богоматери, но были умолены преподобными Сергием Радонежским и Варлаам Хутынский, и святыня была возвращена, Москва избавилась от разорения (ПСРЛ. СПб., 1913 год Т. 21. Ч. 2. С. 600-602). Житие Варлаам Хутынский рассказывает о его явлении Василию III, святой попросил великого князя прислать в несколько новгородских монастырей достойных настоятелей, что и было исполнено. В 1533 году перед ракой преподобного сама собой зажглась свеча, воск от нее был послан великому князю.

Во второй четверти XVI века были созданы две новые редакции жития Варлаам Хутынский: Распространенная (1526 год), которая представляет собой свод сообщений о преподобном, собранных из прежних редакций жития, летописей, преданий, записей о чудесах и рассказов иноков Хутынского мон-ря, а также Особая (между 1526 и 1553 годами), с изложением дополнительных сведений, новых имен и фактов, в том числе малодостоверных (признание преподобного Антония Дымского преемником Варлаам Хутынский, преставление святого отнесено к 1243 году и др.). Известны и более поздние переработки жития, в частности созданная в начале XVIII века. Иоанникием и Софронием Лихудами (один из списков данной редакции, не включенный в реестр Дмитриева, хранится в ОПИ НГОМЗ (КП № 30056-212. Кр. 247)). В 1645 году братия Хутынского монастыря поставила деревянную часовню в Неревском конце Новгорода на улице Досланы при пересечении ее с Яковлевой, на месте, где, по преданию, стояла усадьба родителей Варлаама Хутынского 6 ноября, в день памяти святого, по свидетельству чиновника Софийского собора XVII века, в Хутынском монастыре совершалась архиерейская служба, богомольцам раздавали хлеб и медные монеты.

К Варлааму Хутынскому с усиленной молитвой обращались во время природных катаклизмов, так как считается, что преподобный имеет особую власть над природными явлениями. Подтверждением этому служит рассказ жития о предсказании святым выпадения снега на праздник апостолов Петра и Павла (12 июля); до начала 20-х годов XX века в память об этом чуде в первую пятницу Петрова поста в Хутынский монастырь устраивался крестный ход. В 1505 году Варлаам Хутынский явился хутынскому пономарю Тарасию и предупредил о том, что Новгороду угрожает опасность из-за разлива озера Ильмень. Преподобный умолил Богородицу избавить город от наводнения, для наказания горожан за грехи на них была послана «казнь... с милостию» - мор, когда погибли грешники, а праведники были спасены ангелами. Преподобный предсказал также Тарасию пожар в городе через 3 года после мора. (Видение пономаря Тарасия описано в Распространенной редакции жития Варлаам Хутынский, в Особой редакции пономарь назван Прохором; эпидемия и пожар в Новгороде отмечены в летописях под 1505-1508 годами).

Мощи святого по-прежнему почивают под спудом в Спасо-Преображенском соборе Хутынского монастыря. Первая рака над гробом преподобного была, по-видимому, деревянной (в 1540 году, как сообщает летопись, «чудотворцев гроб огоре»). Гробница пострадала при захвате монастыря шведами: с нее сняли 139 гривенок серебра и жемчуг. В 1639 году устроили серебряную раку, украшенную басменным тиснением, в 1851 году ее заменили новой серебряной ракой, которая была изъята из монастыря в 1922 году и отправлена на переплавку. До 20-х годах ХХ века в монастырской ризнице хранились принадлежавшие, по преданию, Варлаам Хутынский риза, стихарь, поручи (ныне в НГОМЗ. Инв. № 1624), крест, епитрахиль.

К 2003 году в Хутынском монастыре восстановлен трапезный храм во имя Варлаам Хутынский, в Преображенском соборе устроена новая серебряная рака над мощами преподобного. На горке, где, по преданию, стояла келья святого, построена деревянная часовня, над колодцем, изрытым Варлаам Хутынский, поставлена сень. 6 (19) ноября и во вторую пятницу Петрова поста вокруг монастыря совершаются крестные ходы.

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