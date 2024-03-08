ТЫСЯЦКИЙ

Тысяцкий — лицо, возглавлявшее вой­ско, состовшее из 1 тыс. человек (и устроенное по десятичному принципу управления). Как правило, на должность Т. выбирали авторитетных представителей боярства. Летописи сообщают о деятельности Т. в Киеве (в 1089, 1113, 1136), Белгороде (1113), Переяславле Южном (1113), Владимире-Волынском (1127), Турове (1128) и других городах. Исходя из скудных упоминаний в летописях можно предположить, что под властью Т. находилось все ополчение города. Т. ставили в те города, в которых находились князья, в то время как вместо себя Рюриковичи оставляли посадников . В Новгороде Т. назывались должностные лица, избираемые на вече и представлявшие черных людей: свободных ремесленников, купцов. Должность утверждена в 1190-х, первым новгородским Т. был Милонег.

Лит. : Толочко П. П. Тысяцкие в Южной Руси // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 2007. С. 261–267; Пресняков А. Е. Кормилец, воевода, тысяцкий // Известия Отделения русского языка и словесности. Т. 13. Кн. 1. СПб., 1908. С. 148–174. М. Л. Лавренченко.