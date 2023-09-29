Поса́дник

Поса́дник — должностное лицо, уп­равлявшее городом либо областью в Древней Руси. Древнейшие данные о П. относятся к концу X — XI в. Эти П. были наместниками князей- ­Рюриковичей в отдаленных городах ( Новгороде , Тмутаракани , Муроме), в тех случаях, когда там не сидел представитель династии. Иногда говорится о П. во множественном числе (например, «посадники» Ярополка Святославича в Новгороде). Такое значение слова П. сохранялось в большинстве регионов Руси в XII в. Напротив, в Новгороде с рубежа XI–XII вв. князь и П. функционируют одновременно, а сама должность П. постепенно получает черты республиканской. П. выбирали (за некоторыми исключениями начала XII в.) из числа местных бояр, причем представители разных боярских кланов сменяли на этом посту друг друга, а смена П. часто носила характер общественного катаклизма. Данные летописей, актов, берестяных грамот и сфрагистики говорят о том, что как минимум с 1130‑х к П. от князя перешли важнейшие административные и судебные функции в Новгороде; реконструируется институт смесного суда князя и П. В конце XIII — XV в. институт П. претерпел, по-видимому, ряд реформ: с 1290‑х П. стали переизбираться ежегодно; в 1350‑х или 1360‑х была введена коллегия из шести П., в которую пожизненно входили представители от городских районов (концов) и которую возглавлял ежегодно переизбиравшийся степенной П. Число членов этой коллегии поэтапно увеличивалось на протяжении XV в., достигнув в 1463 (?) 36. Посадничество упразднено в Новгороде при его присоединении к Московскому государству в 1478. В XII–XIII вв. упоминаются П. в новгородских «пригородах» (Пскове, Ладоге, Русе, Торжке). Во Пскове XIV — начале XVI в. должность П. претерпела эволюцию, аналогичную новгородской — от одного П. к коллегии, возглавлявшейся степенным П.

Лит.: Колосова И. О. Псковские посадники XIV–XV вв.: Диссертация на соискание степени кандидата исторических наук. М., 1984; Янин В. Л. Новгородские акты XII–XV вв.: Хронологический комментарий. М., 1991. С. 10–78; Янин В. Л. Новгородские посадники. 2‑е изд., перераб. и доп. М., 2003; Стефанович П. С. Посадник // Большая российская энциклопедия. Т. 27. М., 2015. С. 237. Т. В. Гимон.