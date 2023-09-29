Онци́фор Луки́нич

Онци́фор Луки́нич (ум. 1367) — новгородский посадник в 1350–1354. Принадлежал к роду Мишиничей-­Онцифоровичей, одному из ведущих боярских родов Новгорода XIV–XV вв. Возможный инициатор реформы посадничества: вместо одного посадника в Новгороде после 1354 фиксируется коллегия из 6‑ти посадников, в число которых О. Л. уже не входит. Автор и адресант ряда берестяных грамот, обнаруженных на Неревском раскопе, где были исследованы городские усадьбы Мишиничей-­Онцифоровичей.

Лит. : Янин В. Л. Новгородская феодальная вотчина (Историко-­генеалогическое исследование). М., 1981. С. 9–37, 44–48; Его же. Новгородские посадники. 2‑е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 264–279. Т. В. Гимон.