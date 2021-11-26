НОВГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ

НОВГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков.

Общая площадь крепости внутри стен - более 12 га. Глубокий ров окружает его с севера, запада и юга. Крепостные стены, стоящие на валу, имеют протяженность 1487 метров, высоту от 8 до 15 метров, толщину от 3, 6 до 6, 5 метров.

Из двенадцати башен, которые имелись в Детинце XV века, сохранилось девять: Дворцовая, Спасская, Княжая, Кокуй, Покровская, Златоустовская, Митрополичья, Федоровская и Владимирская.

Новгородский Кремль в древности - религиозный, политический и культурный центр Новгородской земли. В Кремле находятся: самый древний храм России Софийский собор (1045-1050 годы), древнейшая постройка гражданского назначения - Владычная (Грановитая) палата (1433 год) и другие памятники XV-XIX веков. В центре Кремля стоит памятник Тысячелетию России (1862 год).

Ансамбль Новгородского Кремля является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время в зданиях на территории Кремля размещаются: Новгородский музей-заповедник (основан в 1865 году), областная научная библиотека, областная филармония, музыкальное училище.

Башня Кокуй

Находится в юго-западной части Кремля. Высота 38,5 м. Служила смотровой караульной башней. Название происходит от голландского слова «coqe» - смотри, что связывалось с главным назначением башни, являвшейся дозорной вышкой.

Нижняя часть башни, расположенная на уровне боевого хода стены сооружена в конце XV века. Она представляла собой раскат - башню с плоской площадкой наверху, предназначенной для размещения артиллерии и стрелков. Высокое расположение пушек позволяло вести огонь на дальние расстояния. Попасть же из пушки с поверхности земли по пушкам на раскате практически невозможно. В конце XVII века над раскатом были надстроены пять ярусов, и боевая башня превратилась в дозорную вышку. Помещение верхнего восьмерика стало служить «осмотрительной всего города палатой».

Здесь можно посетить выставку «Башни и стены Кремля». В башне открыта смотровая площадка, оборудованная телескопами с 60-кратным увеличением, откуда можно осмотреть город и его окрестности. В настоящее время в башне работает инсталляция - выставка "Неукротима ярость царя" (по мотивом «Повести о разгроме Новгорода Иваном Грозным»).

Софийский собор

Самый древний храм России, построен в 1045-1050 годы по заказу новгородского князя Владимира, сына Ярослава Мудрого. Дом Святой Софии был главным политическим и культурным центром. «Где София, тут и Новгород» – говорили жители средневекового Новгорода. Стены собора выложены из камня, известняка, ракушечника и плинфы на цемяночном растворе с добавлением молотого кирпича. Первоначально стены собора не были оштукатурены. Центральный купол впервые позолочен в 1408 году. Главный (западный) вход в храм украшают бронзовые Магдебургские врата XII века. Собор был расписан в XII веке (сохранились фрагменты росписи). Позднейшая роспись, выполненная в 1890-е годы под руководством иконописца Н.М. Софонова, сохранилась в полном объеме.

В интерьере храма: два старинных иконостаса, чудотворная икона «Богоматерь Знамение» XII века, бронзовые Корсунские врата XI века, древнейший православный некрополь, Царское (Ивана Грозного) деревянное моленное место XVI века, богато украшенное резьбой, шестиярусное бронзовое паникадило - дар Бориса Годунова в 1600 году. В 1928 году служба в соборе прекращена, там разместился музей атеизма. В годы Великой Отечественной войны памятник очень пострадал. Реставрация собора проводилась в несколько этапов. Последний этап реставрации интерьера относится к 1980-1985 годам.

В 1991 году Софийский собор возвращен Русской Православной Церкви. В настоящее время - это Кафедральный храм Новгородской митрополии. Учитывая ценность и значение памятника, Новгородский музей-заповедник организует в соборе экскурсии.

Владычная (Грановитая) палата

Единственная сохранившаяся до наших дней постройка архитектурного комплекса Владычного двора, сооруженного, согласно летописи, по инициативе новгородского архиепископа Евфимия II в 1430-1440-е годы. Палата - уникальный в истории древнерусской архитектуры памятник, выполненный в стиле западноевропейской готики. Это трехэтажное кирпичное здание, сооруженное при участии немецких мастеров. Парадные помещения палаты перекрыты нервюрными сводами с выступающими ребрами - гранями, чем и объясняется ее второе название - Грановитая. Стены Владычной палаты были расписаны фресками, фрагменты которых, датируемые XV-XIX веками, и сейчас можно увидеть в ее интерьере. В 1436 году на фасаде палаты появилась большая по тем временам редкость - «часы звонящие». Верхний зал палаты был задействован в торжественных церемониях архиерейского дома. В наземном этаже, где находился «Питейный погреб», иногда совершались праздничные трапезы. Подвальный этаж предназначался для хранения съестных припасов и кухонной утвари, некоторые его помещения иногда использовались в качестве темницы. Во Владычной палате проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского «парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

В настоящее время в Грановитой палате работают две выставки:

Экспозиция «Ювелирное искусство VI – XVII веков в собрании Новгородского музея» расположена на втором этаже здания Грановитой палаты в Готическом зале и Крестовой палате.

Собрание декоративно-прикладного искусства Новгородского музея является одним из самых значительных в России и охватывает период с V по XIX столетия. Его основу составляют сокровища соборных и монастырских ризниц Великого Новгорода, одного из крупнейших центров среброделия Древней Руси . Именно здесь удалось сберечь драгоценные святыни и сохранить непрерывность художественных традиций.

В Готическом зале наглядно демонстрируются разные этапы развития золотого и серебряного дела. Это памятники ювелирного искусства, мелкой пластики константинопольских, русских и западно-европейских мастеров. Среди них высокие образцы ХI-XII веков, «золотого века» новгородской торевтики, связанные с культурой византийского императорского дома, княжеского и владычного двора: древнейшие евхаристические сосуды, Малый и Большой сионы, кратиры.

В Крестовой палате экспонируются произведения церемониального культового и светского искусства, позволяющие проследить тенденции в развитии золотого и серебряного дела Новгорода ХVI-ХVII веков.

Выставка «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля»

Выставка, предваряющая знакомство с Палатой архиепископа Евфимия II, размещается в одностолпном залена первом этаже восточной трехэтажной части Владычной палаты под парадным «готическим» залом. По-видимому, зал этот обладал особым статусом, так как имел отдельный вход, оформленный на парадном южном фасаде в виде монументального портала, служившего, по всей видимости, единственным наружным парадным входом в палату.Экспонаты выставки позволяют воссоздать страницы истории святительской кафедры и резиденции, связанные с замыслом и судьбой уникального памятника.

Дворцовая башня

Была выстроена в 1484-1499 годах на фундаменте начала XV века и была предназначена для военных целей. На протяжении веков она подвергалась перестройкам и значительным ремонтам. В XIX веке в башне размещались архивы Судебной палаты и казначейства. В 1903 году по инициативе отдела императорского общества судоходства решался вопрос о приспособлении башни под шкиперскую школу и музей судоходства с библиотекой и залом заседаний при них, а также предполагалось использовать ее как маяк для ильменских судов. Но археологам того времени перестройку башни под эти нужды удалось предотвратить. А в 1966-1967 годах по проекту А.В. Воробьёва башня была восстановлена в формах XV века после того, как она сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. Из башни открывается вид на широкие просторы Волхова, на Нередицу, Рюриково городище, Юрьев монастырь, на зеленые заливные луга.

В Дворцовой башне можно посетить инсталляцию «И бысть сеча люта». В необычном художественном пространстве представлены доспехи и вооружение русского воинства XII-XVII веков.

Инсталляция представляет три эпизода военной истории Новгорода. Это битва новгородцев с суздальцами 1170 года, Раковорская битва 1268 года, Литовский поход Новгородского разрядного полка 1659-1660 годов. Благодаря этим историческим эпизодам можно узнать о том, как новгородцы стали свидетелями чуда иконы Знамения Божьей Матери, в будущем покровительницы новгородского воинства, о последнем крупном сражении с немцами в XIII веке и новгородском разрядном полке, сыгравшем важную роль в военной истории России.

Инсталляция «И бысть сеча люта» в оригинальном формате призвана рассказать посетителям о важной роли, которую играл Новгород в военной истории России средних веков и вплоть до XVII века. Новгородцы не только защищали родной город, но и ходили в походы, отстаивая интересы Руси на пути к формированию единого и сильного государства.

Иллюстрации:

Новгородский кремль