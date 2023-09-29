Но́вгород Вели́кий

Но́вгород Вели́кий (до 1999 — Новгород) — административный центр (с 1944) Новгородской области России. Численность населения — 224,3 тыс. человек (2020). Расположен на берегу р. Волхов, в 6 км от его истока из оз. Ильмень, на важнейшем торговом пути из Балтики в Византию и арабский Восток. Столица Новгородской земли , один из древнейших городов на севере Руси. Согласно археологическим исследованиям, первоначальное поселение IX в. находилось на Городище (ныне Рюриково городище) на правом берегу Волхова в 3 км от исторического центра города. Затем на этом месте была устроена княжеская резиденция. Древнейшие (вероятно, полиэтнические) поселения на месте собственно Н. В. датируются рубежом IX–X вв. Затем на их местах сформировались концы: Людин, Неревский — на Софийской стороне и Славенский — на Торговой стороне города. В 1044 концы совместно устраивают общее укрепление — детинец, который и стал называться Н. В., в 1116 он был значительно расширен. Ярослав Владимирович Мудрый правил в Н. В. до занятия им киевского стола, затем в 1045–1050 он построил Софийский собор — символ Н. В. в последующие века. В начале XII века в Н. В. правит Мстислав Великий , затем — его сын Всеволод. Мстислав построил в Н. В. Николо-Дворищенский собор и Церковь Благовещения на Городище — выдающиеся храмовые постройки средневековой Руси. В XII в. Н. В. расширяется, появляется Плотницкий конец, в XIII в. — Загородский. Застройка была преимущественно деревянной, летописи отмечают множество деревянных храмов. Вдоль берегов Волхова находились «пробойные» (пробивающие конец, выходящие за его пределы) улицы, называвшиеся также «великими», центром сосредоточения экономической жизни был торг, расположенный на правой стороне Волхова напротив детинца. Важной частью экономического могущества Н. В. была торговля с ганзейскими городами, сбор пушнины с северных и северо-восточных территорий и городское ремесло. В Н. В. располагалась кафедра епископа (с 1165 — архиепископа), который занимал в политической системе Н. В. исключительно важное место, в том числе в финансовом отношении (например, государственная казна хранилась в храме Св. Софии). Политическая жизнь Н. В. характеризуется развитостью дипломатических отношений как с Рюриковичами, так и с соседними государствами; в Н. В. существовали должности посадников и тысяцких, активно функционировало вече. В XV в. здесь действовал совещательный совет знати, чеканилась собственная монета.

После Шелонской битвы 1471 и ликвидации политической независимости в 1478 при практически полном выселении крупных и средних новгородских землевладельцев Н. В. вошел в состав Великого княжества Московского . В 1570 Н. В. был нанесен огромный урон вой­ском Ивана Грозного . В период Смутного времени Н. В. был резиденцией Я. П. Делагарди и центром занятых Швецией земель. Со строительством Санкт-­Петербурга в начале XVIII в. Н. В. теряет свое торговое и политическое значение, в 1727 становится центром Новгородской губернии (до 1927), что стало причиной значительной перестройки и перепланировки города в последующие годы. В 1927–1944 — окружной центр Ленинградской области. В ходе Великой Отечественной вой­ны с 19 августа 1941 по 20 января 1944 оккупирован немецкими вой­сками, в значительной степени разрушен. В. В числе первых городов, восстановленных после вой­ны по генеральному плану. С 2008 — город воинской славы.

Наследие древнего Н. В. имеет исключительную ценность для археологии и истории благодаря непрерывному летописанию и сохранившейся храмовой архитектуре периода Средневековья, многочисленным находкам берестяных грамот, сфрагистического материала, благодаря особенностям культурного слоя — расширенным возможностям датировки археологических объектов и как результат — богатым возможностям применения методов комплексного источниковедения.

Лит. : Колчин Б. А., Хорошев А. С., Янин В. Л. Усадьба новгородского художника XII века. М., 1981; Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008; Лукин П. В. Новгородское вече. М., 2014; Лукин П. В. Новгород и Венеция: сравнительно-­исторические очерки становления республиканского строя. М., 2022. М. Л. Лавренченко.