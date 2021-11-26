МИРОШКИНИЧИ
МИРОШКИНИЧИ - новгородская боярская семья XII-XIII веков.
Являлись крупными землевладельцами, пользовались значительным политическим влиянием, занимались ростовщичеством, что вызывало ненависть к ним среди простых новгородцев. Первый из известных Мирошкиничей - Незда (? - 1167 год), бирич (должностное лицо, объявлявшее указы и распоряжения), убит на вече в Новгороде. Его сыновья: Мирошка Нездинич; Внезд Нездинич (? - не ранее 1191 года), новгородский боярин, в 1191 году построил церковь Святого Образа в Людином конце Новгорода. Известны сыновья Мирошки Нездинича: Дмитр Мирошкинич; Борис Мирошкинич (? - не ранее 1207 года), новгородский боярин, в 1207 году по его приказу на вече убит Олекса Сбыславич. В результате выступления новгородцев по решению веча все представители рода Мирошкиничей в 1208 году были переданы для заточения новгородскому князю Святославу Всеволодовичу. После этого род Мирошкиничей утратил политическое влияние в Новгородской республике.