МИХАЛКО СТЕПАНОВИЧ

МИХА́ЛКО СТЕПА́НОВИЧ. Политический дея­тель Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, боя­рин Прус­ской ули­цы. Нов­го­род­ский по­сад­ник (1176-1177года, 1180-1184 года, 1186-1189 года, 1203-1205 года).

Пред­став­лял бо­яр­скую груп­пи­ров­ку, вы­сту­пав­шую за уси­ле­ние кня­же­ской вла­сти и влия­ния вла­ди­мир­ских кня­зей в Нов­го­ро­де.

Впер­вые за­нял долж­ность по­сад­ни­ка в свя­зи с во­кня­же­ни­ем в Нов­го­ро­де князя Яро­сла­ва Мсти­сла­ви­ча, пле­мян­ни­ка вла­ди­мир­ско­го князя Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до.

Зи­мой 1176/1177 года по­стро­ил церковь Св. Ми­хаи­ла в Нов­го­ро­де.

В 1184 году ут­ра­тил по­сад­ни­че­ст­во в свя­зи с при­гла­ше­ни­ем в Нов­го­род пред­ста­ви­те­ля смо­лен­ских Рос­ти­сла­ви­чей князя Мсти­сла­ва Да­ви­до­ви­ча. В 1186 году вновь стал по­сад­ни­ком в ус­ло­ви­ях рас­ту­щей оп­по­зи­ции это­му кня­зю и пе­ре­ори­ен­та­ции нов­го­род­цев на Вла­ди­мир.

По­ли­тическая по­зи­ция Михалко Степановича при­ве­ла к ут­ра­те им по­сад­ни­че­ст­ва в 1189 году из-за рас­ту­ще­го про­ти­во­стоя­ния нов­го­род­ско­го бо­яр­ст­ва князю Яро­сла­ву Вла­ди­ми­ро­ви­чу - став­лен­ни­ку Все­во­ло­да Боль­шое Гнез­до (ин­те­ре­сы бо­яр­ст­ва наи­бо­лее ак­тив­но вы­ра­жал Ми­рош­ка Не­зди­нич).

В 1203 году Михалко Степенович вновь стал по­сад­ни­ком, а в 1205 году ли­шил­ся долж­но­сти в ре­зуль­та­те по­бе­ды груп­пи­ров­ки во гла­ве с Дмит­ром Ми­рош­ки­ни­чем, вы­сту­пав­шей за ос­лаб­ле­ние кня­же­ской вла­сти.

Пе­ред смер­тью по­стриг­ся в мо­на­хи с име­нем Мит­ро­фан. По­хо­ро­нен в Бла­го­ве­щен­ском монастыре в Ар­ка­жах, близ Новгорода.