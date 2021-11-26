«ИВАНСКОЕ СТО»

«ИВАНСКОЕ СТО» - устоявшийся в историографии термин для обозначения купеческой корпорации торговцев воском в Новгороде.

В средневековых ис­точ­ни­ках эта кор­по­ра­ция на­зы­ва­ет­ся «иван­ским ку­пе­че­ст­вом». Тер­мин «Ивановское сто» поя­вил­ся в ра­бо­тах М.Н. Ти­хо­ми­ро­ва и А.В. Ар­ци­хов­ско­го в конце 1940-х - начале 1950-х годов.

По­яв­ле­ние основных по­ло­же­ний «Ру­ко­пи­са­ния», или «Тор­го­во­го ус­та­ва», в ко­то­ром наи­бо­лее пол­но от­ра­же­ны прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции «Иванского сто», ве­ро­ят­но, свя­за­но с име­нем нов­го­род­ско­го князя Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча и от­но­сит­ся ко второй четверти XII века (окон­чательная ре­дак­ция - к XIII веку). Ряд пунк­тов «Ус­та­ва» дей­ст­во­вал до начала XVII века.

Цен­тром кор­по­ра­ции яв­лял­ся храм Ро­ж­де­ст­ва Святого Ио­ан­на Пред­те­чи на Опо­ках (от­сю­да название «Иван­ское»), где хра­ни­лась каз­на «Иванского сто», а в под­кле­те по­ме­щал­ся склад то­ва­ров. Всту­п­ле­ние в «Иванское сто» пред­по­ла­га­ло взнос в раз­ме­ре 50 гри­вен се­реб­ра (около 10 кг) в об­щин­ную каз­ну (из них 25 гри­вен вкла­ды­ва­лось в каз­ну хра­ма Ро­ж­де­ст­ва Святого Ио­ан­на Пред­те­чи на Опо­ках), а так­же дар ты­сяц­ко­му ста­рос­те в ви­де от­ре­за сук­на, из­го­тов­лен­но­го в городе Ипр во Флан­д­рии , чле­ны «Иванского сто» име­но­ва­лись «по­шлы­ми» (в смыс­ле «ис­кон­ный», «ис­ста­ри су­ще­ст­вую­щий») куп­ца­ми, это зва­ние мог­ло пе­ре­да­вать­ся по на­след­ст­ву. Во гла­ве ор­га­ни­за­ции стоя­ли ты­сяц­кий ста­рос­та, пред­став­ляв­ший ин­те­ре­сы жить­их и чёр­ных лю­дей, и 2 ку­пе­че­ских «ивань­ских» ста­рос­ты, из­би­рае­мых из «по­шлых» куп­цов. Пред­по­ло­жи­тель­но чле­ны «Иванского сто» име­ли пра­во уча­ст­во­вать в тор­го­вом су­де, об­ла­да­ли льго­та­ми при най­ме во­оруженной ох­ра­ны для со­про­во­ж­де­ния то­ва­ров. Член­ст­во в кор­по­ра­ции бы­ло эле­мен­том со­ци­аль­но­го пре­сти­жа.

В каз­ну «Иванского сто» от­чис­ля­лась треть по­шли­ны от взве­ши­ва­ния вос­ка («вес во­ща­ной») при его про­да­же в Нов­го­ро­де при­ез­жи­ми и ме­ст­ны­ми куп­ца­ми. В Но­вом Тор­ге (ны­не Тор­жок) по­доб­ная по­шли­на де­ли­лась по­по­лам ме­ж­ду ме­ст­ным Спа­со-Пре­об­ра­жен­ским со­бо­ром и нов­го­род­ским хра­мом Ро­ж­де­ст­ва Святого Ио­ан­на Пред­те­чи на Опо­ках. За счёт каз­ны «Иванского сто» со­дер­жа­лось слу­жив­шее в хра­ме ду­хо­вен­ст­во и в раз­ме­ре 25 гри­вен оп­ла­чи­ва­лись еже­год­ные рас­хо­ды на празд­ник Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи (24 ию­ня по старому стилю). Эта сум­ма рас­хо­до­ва­лась на при­об­ре­те­ние све­чей, ла­да­на, на пла­ту выс­ше­му ду­хо­вен­ст­ву Нов­го­ро­да, ко­то­рое со­вер­ша­ло празд­нич­ные служ­бы в хра­ме в те­че­ние 3 дней.

В хра­ме Ро­ж­де­ст­ва Святого Ио­ан­на Пред­те­чи на Опо­ках хра­ни­лись различные эта­ло­ны ве­са («скла­вы во­ща­ные», «пуд ме­до­вый», «гри­вен­ка руб­ле­вая») и дли­ны («ло­коть иван­ский»). «Иванское сто» осу­ще­ст­в­ля­ло кон­троль за со­от­вет­ст­ви­ем этим эта­ло­нам мер и ве­сов, ис­поль­зо­вав­ших­ся в тор­гов­ле. При рас­коп­ках на Яро­сла­во­вом дво­ри­ще в Нов­го­ро­де в 1948 году был най­ден фраг­мент мер­но­го де­ревянного ар­ши­на XIV века (дли­на 15 см, ши­ри­на 2 см) с над­пи­сью «свя­то­го Ева­нос».

На­ря­ду с «Иванским сто», од­ной из наи­бо­лее из­вест­ных ку­печеских кор­по­ра­ций, в Нов­го­ро­де су­ще­ст­во­ва­ли ор­га­ни­за­ции «за­мор­ских гос­тей», «обо­ни­ских куп­цов» (тор­го­вав­ших в Обо­не­жье), «ще­тин­цев», «югор­цев», «пра­со­лов» и др.

Ис­точники:

Гра­мо­ты Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да и Пско­ва. М.; Л., 1949;

Ру­ко­пи­са­ние кня­зя Все­во­ло­да, XIII век // Рос­сий­ское за­ко­но­да­тель­ст­во X-XX вв. М., 1984. Т. 1: За­ко­но­да­тель­ст­во Древ­ней Ру­си.

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