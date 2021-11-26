«ИВАНСКОЕ СТО»
«ИВАНСКОЕ СТО» - устоявшийся в историографии термин для обозначения купеческой корпорации торговцев воском в Новгороде.
В средневековых источниках эта корпорация называется «иванским купечеством». Термин «Ивановское сто» появился в работах М.Н. Тихомирова и А.В. Арциховского в конце 1940-х - начале 1950-х годов.
Появление основных положений «Рукописания», или «Торгового устава», в котором наиболее полно отражены принципы организации «Иванского сто», вероятно, связано с именем новгородского князя Всеволода Мстиславича и относится ко второй четверти XII века (окончательная редакция - к XIII веку). Ряд пунктов «Устава» действовал до начала XVII века.
Центром корпорации являлся храм Рождества Святого Иоанна Предтечи на Опоках (отсюда название «Иванское»), где хранилась казна «Иванского сто», а в подклете помещался склад товаров. Вступление в «Иванское сто» предполагало взнос в размере 50 гривен серебра (около 10 кг) в общинную казну (из них 25 гривен вкладывалось в казну храма Рождества Святого Иоанна Предтечи на Опоках), а также дар тысяцкому старосте в виде отреза сукна, изготовленного в городе Ипр во Фландрии, члены «Иванского сто» именовались «пошлыми» (в смысле «исконный», «исстари существующий») купцами, это звание могло передаваться по наследству. Во главе организации стояли тысяцкий староста, представлявший интересы житьих и чёрных людей, и 2 купеческих «иваньских» старосты, избираемых из «пошлых» купцов. Предположительно члены «Иванского сто» имели право участвовать в торговом суде, обладали льготами при найме вооруженной охраны для сопровождения товаров. Членство в корпорации было элементом социального престижа.
В казну «Иванского сто» отчислялась треть пошлины от взвешивания воска («вес вощаной») при его продаже в Новгороде приезжими и местными купцами. В Новом Торге (ныне Торжок) подобная пошлина делилась пополам между местным Спасо-Преображенским собором и новгородским храмом Рождества Святого Иоанна Предтечи на Опоках. За счёт казны «Иванского сто» содержалось служившее в храме духовенство и в размере 25 гривен оплачивались ежегодные расходы на праздник Рождества Иоанна Предтечи (24 июня по старому стилю). Эта сумма расходовалась на приобретение свечей, ладана, на плату высшему духовенству Новгорода, которое совершало праздничные службы в храме в течение 3 дней.
В храме Рождества Святого Иоанна Предтечи на Опоках хранились различные эталоны веса («склавы вощаные», «пуд медовый», «гривенка рублевая») и длины («локоть иванский»). «Иванское сто» осуществляло контроль за соответствием этим эталонам мер и весов, использовавшихся в торговле. При раскопках на Ярославовом дворище в Новгороде в 1948 году был найден фрагмент мерного деревянного аршина XIV века (длина 15 см, ширина 2 см) с надписью «святого Еванос».
Наряду с «Иванским сто», одной из наиболее известных купеческих корпораций, в Новгороде существовали организации «заморских гостей», «обониских купцов» (торговавших в Обонежье), «щетинцев», «югорцев», «прасолов» и др.
Источники:
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949;
Рукописание князя Всеволода, XIII век // Российское законодательство X-XX вв. М., 1984. Т. 1: Законодательство Древней Руси.