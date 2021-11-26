«ИВАНОВСКОЕ СТО»

«Ивановское сто» — в Новгородской республике одно из самых известных и престижных объединений (гильдий) купцов, существовавшее при церкви Св. Иоанна Предтечи на Опоках (отсюда название).

Другие новгородские купеческие (см. Купечество ) братства — при церкви Св. Параскевы Пятницы и Троицкой церкви, братства «поморских» купцов, «низовских» купцов и др.

Деятельность «И. с.» регламентировалась «Рукописанием» новгородского князя Всеволода Мстиславича 1135, согласно которому «И. с.» контролировало взвешивание воска и имело право на получение обусловленной пошлины с вощаного веса. Первоначально «И. с.» объединяло купцов, торговавших воском, впоследствии члены «И. с.» стали торговать также оловом, свинцом, железом, ладаном, квасцами и др. Каждый вступающий в «И. с.» был обязан сделать «вложение» (единовременный денежный вклад) — 50 гривен серебра, а также внести пожертвование на церковь Св. Иоанна Предтечи — 21 ½ гривны серебра. Половина «вложения» (25 гривен) шла в общую казну, выполнявшую функцию банка, кредитовавшую членов гильдии. Принятый в «И. с.» именовался «пошлым купцом». Это звание было потомственным, передаваясь по наследству. Отличительным знаком «пошлого купца» был особый золотой пояс. Купцы «И. с.» выбирали из своей среды двух старост для управления торговыми делами и для торгового суда в Великом Новгороде. В эту управу входили также трое старост от житьих людей и тысяцкий от черных людей.

Лит.: Костомаров Н. И. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада: (История Новгорода, Пскова и Вятки). Гл. 8. Торговля. СПб., 1863; Подвигина Н. Л. Очерки социально-экономической и политической истории Новгорода Великого в XII—XIII вв. М., 1976; Рыбина Е. А. Археологические очерки новгородской торговли X—XIV вв. М., 1978; Шумилов М. М. Торговля и таможенное дело в России: становление, основные этапы развития. IX—XVII вв. СПб., 2006.